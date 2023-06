Test de l’Acer Swift X 14 : un ultraportable OLED stable mais rapide

8.6 Acer Swift X 14 Vous recevez des alertes de prix pour Acer Swift X 14 Comme Puissant mais ultraportable

Sous un extérieur compact et certes banal se cache un puissant ultraportable OLED pour les créateurs de contenu. L’Acer Swift X 14 est doté d’un magnifique écran OLED de 14,5 pouces et alimenté par le dernier silicium Intel et Nvidia sous la forme d’un processeur Core i7 de 13e génération et d’un GPU RTX 4050. On retrouve généralement un tel duo dans une machine plus grosse ; Les ordinateurs portables de création de contenu sont généralement équipés d’écrans de 16 ou 17 pouces pour donner aux créateurs plus d’espace pour travailler. Comme le Lenovo Slim Pro 7, le Swift X 14 fournit le muscle nécessaire pour les travaux graphiques exigeants, mais dans un boîtier plus portable.

Notre système d’examen Swift X 14 à 1 500 $ coûte 300 $ de plus que le Lenovo Slim Pro 7 que j’ai récemment examiné, et je pense que c’est de l’argent bien dépensé. Les deux ordinateurs portables présentent des extérieurs ternes, mais le Swift X 14 vous offre un écran OLED qui est clairement supérieur au panneau IPS plain-Jane du Slim Pro 7. Les couleurs sont plus vives, le rapport de contraste est bien meilleur avec de vrais niveaux de noir, la résolution est légèrement plus élevée et c’est même un peu plus rapide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le passage d’IPS à un panneau OLED vaut à lui seul le coût supplémentaire, mais le Swift X 14 adoucit encore l’affaire en fournissant des graphiques RTX plus récents et de meilleures performances avec un SSD plus grand. Pour les professionnels de la création et les étudiants qui travaillent rarement au même bureau plusieurs jours consécutifs, le Swift X 14 mérite une attention particulière.

Acer Swift X 14 Geekbox Acer Swift X 14 Prix ​​tel que revu 1 500 $ Taille/résolution d’affichage Écran OLED 14,5 pouces 2 880 x 1 800 CPU Intel Core i7-13700H 2,4 GHz Mémoire 16 Go LP-DDR5 6 400 MHz Graphique Carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 6 Go Stockage SSD NVMe 1 To La mise en réseau 802.11ax (Wi-Fi 6E); Bluetooth 5.1 Système opérateur Windows 11 Famille 22H2

Acer vend deux modèles de Swift X 14. Le modèle de base coûte 1 100 $ et comprend un processeur Core 5-13500H, 16 Go de RAM, des graphiques RTX 3050 de génération précédente et un SSD de 512 Go. Vous n’obtenez pas de panneau OLED avec ce modèle de base, mais un écran LCD rétroéclairé par LED standard avec une résolution de 2,5K (2 560 x 1 600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle élévateur que nous avons examiné coûte 1 500 $ et comprend un processeur Core i7-13700H, des graphiques RTX 4050 et un SSD de 1 To ainsi qu’un panneau OLED avec une résolution de 2,8K (2 880 x 1 800 pixels). Au moment d’écrire ces lignes, ce modèle (SFX14-71G-76LC) est 100 $ de rabais sur Amazon et vendu 1 400 $. Les deux modèles sont disponible en Australie pour 2 699 AU$ et 2 999 AU$. Au Royaume-Uni, seulement Modèles Swift X basés sur AMD avec des graphiques RTX de génération précédente sont disponibles.

Générique et gris

Avec un boîtier gris foncé inoffensif mais pas très intéressant, le Swift X 14 ne diffère en rien des nombreux ordinateurs portables actuellement sur le marché. Acer opte pour un design minimaliste sans accents de couleur contrastée et seulement un petit logo Acer sur le dessus du couvercle et un minuscule mot-symbole Swift sur le côté droit du repose-poignet. Sans ces indices, il serait difficile de savoir s’il s’agit d’un ordinateur portable d’Acer ou Lenovo ou Dell ou HP. C’est un châssis tout en aluminium, ce qui est largement préférable à une coque en plastique, mais ce n’est pas terriblement robuste. Le couvercle semble un peu fragile et il y a un peu de flexibilité dans le clavier. Le Swift X 14 n’a pas la robustesse MIL-STD du Lenovo Slim Pro 7 et ne se sent pas aussi rigide.

Le Swift X 14 est un peu plus léger que les ordinateurs portables concurrents de 14 pouces à 3,4 livres. C’est plus léger que le Slim Pro 7 de 3,6 livres et le MacBook Pro 14 de 3,5 livres. C’est même un cheveu plus léger que l’un des ordinateurs portables 14 pouces les plus légers que nous ayons examinés cette année, le HP Dragonfly Pro.

Le Slim Pro 7 et le Dragonfly Pro disposent tous deux d’un clavier flanqué de grilles de haut-parleurs et trouvent de la place pour quatre haut-parleurs. Malheureusement, le Swift X 14 ne comporte qu’une paire de haut-parleurs, et ils tirent vers le bas depuis le dessous de l’ordinateur portable. Ils ne sont pas étouffés autant qu’ils l’auraient été sur le panneau inférieur et sont plutôt situés sur les bords du panneau inférieur qui s’inclinent en diagonale. Pourtant, ils ont produit un son boueux avec un manque distinct de réponse des basses. J’avais espéré que les deux grilles de haut-parleurs sur les bords inférieurs auraient deux woofers derrière eux avec deux tweeters derrière ce qui ressemble à une grille de haut-parleur au-dessus du clavier. Malheureusement, ce dernier ne fait que ventiler pour le système de refroidissement. Il y a aussi une ventilation supplémentaire sur le bord arrière et sur le panneau inférieur.

Que ce soit pour des contraintes d’espace ou pour adhérer à une esthétique minimaliste, de nombreux ultraportables renoncent aux ports et ne fournissent que le strict minimum. Ce n’est pas le cas du Swift X 14. Il propose une paire de ports Thunderbolt 4 USB-C, une paire de ports USB Type-A, une sortie HDMI, une prise casque et un emplacement pour carte microSD. La plupart sont situés sur le bord gauche, avec un seul des ports USB-A et la fente pour carte microSD sur la droite.

Le clavier lui-même est l’un des claviers les plus silencieux sur lesquels j’ai tapé de mémoire récente. La frappe est presque silencieuse, mais se fait au détriment d’une sensation légèrement pâteuse sur les touches. J’ai préféré le châssis plus ferme et la rétroaction plus vive des claviers sur le Slim Pro 7 et le Dragonfly Pro. Le clavier du Swift X 14 propose un rétroéclairage à deux niveaux, ce qui est toujours appréciable. Et le bouton d’alimentation sert également de lecteur d’empreintes digitales pour des connexions faciles et sécurisées.

Le pavé tactile était lisse et précis lors du balayage et du pincement, mais la course de la réponse au clic était un peu trop profonde. Le résultat de ce voyage profond est une sensation de relâchement lors du clic.

Mais cet écran cependant

Donc, pour résumer : le design est sans inspiration, le châssis tout métal n’est pas des plus rigides, le clavier et le touchpad laissent à désirer et les haut-parleurs sont en dessous de la moyenne. Compte tenu de tout cela, je recommanderais toujours le Swift X 14 à certains utilisateurs. Et la raison en est son écran OLED de 14,5 pouces et les performances qui le sous-tendent.

Le panneau OLED de 14,5 pouces du Swift X 14 offre une résolution de 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) avec un rapport d’aspect de 16:10 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La résolution 2,8K est plus fine que la résolution 2,5K (2 560 x 1 600 pixels) du Slim Pro 7 et bien supérieure à la dalle Full HD (1 920 x 1 200 pixels) du HP Dragonfly Pro. Non seulement le texte et les bords des images sont plus nets, en particulier lorsqu’ils sont visualisés par rapport au Dragonfly Pro, mais le contraste est également tellement meilleur que ce n’est même pas un concours. Le panneau OLED du Swift X 14 produit des niveaux de noir absolus et des blancs brillants, et les couleurs sont vives et précises. L’écran du Swift X 14 est conçu pour une luminosité de 400 nits et prend en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Les créateurs de contenu apprécieront le contraste stellaire et la précision des couleurs de l’écran, et les éditeurs vidéo apprécieront le taux de rafraîchissement de 120 Hz qui se traduit par un mouvement plus fluide. Le panneau 120 Hz du Swift X 14 est deux fois plus rapide que l’écran 60 Hz standard du Dragonfly Pro et plus rapide que l’écran 90 Hz du Slim Pro 7. Contrairement à ces deux modèles concurrents, cependant, le Swift X 14 n’offre pas de support tactile.

Et maintenant, nous arrivons aux performances du Swift X 14. C’était presque un balayage net des tests en laboratoire contre les deux modèles basés sur AMD, le HP Dragonfly Pro et le Lenovo Slim Pro 7, et deux ordinateurs portables basés sur Intel, l’Asus ROG Flow Z13 et le Dell XPS 15 9520. Le HP s’appuie sur des AMD Radeon Graphics, mais les autres disposent de graphiques RTX 3050 ou 3050 Ti, qui sont une génération derrière le GPU RTX 4050 du Swift X 14. Le Swift X 14 était clairement en tête de nos tests Geekbench et Cinebench, ainsi que de notre trio de tests graphiques et de jeux 3D. Il a terminé deuxième derrière l’Asus ROG Flow Z13 basé sur Core i9 sur PCMark 10 et était simplement moyen lors de notre test de décharge de la batterie avec une autonomie de près de 7,5 heures. La durée de vie de la batterie est vraiment le seul problème avec l’option OLED sur LCD.

Les solides performances du Swift X 14 et son incroyable écran OLED de 14,5 pouces l’emportent sur les inconvénients que nous avons trouvés avec la conception de l’ordinateur portable. Aucun des points négatifs n’est décisif, et nous n’avons pas vu de meilleur affichage sur un ultraportable en dehors du MacBook Pro 14 pouces. Pour les créateurs de contenu qui ne veulent pas être pesés par un énorme ordinateur portable Windows, le Swift X 14 offre des performances ultraportables inégalées ainsi qu’un panneau OLED qui offre la fidélité d’affichage nécessaire pour un travail graphique détaillé.

Geekbench 5 (multicœur) Acer Swift X 14 13 225Asus ROG Flow Z13 11 629Dell XPS 15 9520 11 138HP Libellule Pro 9 146Lenovo Slim Pro 7 9 053 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Acer Swift X 14 14 760HP Libellule Pro 12 696Lenovo Slim Pro 7 11 520Asus ROG Flow Z13 11 028Dell XPS 15 9520 8 816 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Vie Sauvage Extrême Acer Swift X 14 10 784Dell XPS 15 9520 8 816Lenovo Slim Pro 7 8 511Asus ROG Flow Z13 8 268HP Libellule Pro 3 790 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Pro Asus ROG Flow Z13 7 164Acer Swift X 14 6 888Lenovo Slim Pro 7 6 446Dell XPS 15 9520 6 161HP Libellule Pro 6 085 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Acer Swift X 14 127Dell XPS 15 9520 93Lenovo Slim Pro 7 91Asus ROG Flow Z13 83 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Le GPU Riftbreaker @ 1920 x 1080 Acer Swift X 14 172,5Lenovo Slim Pro 7 128,8Asus ROG Flow Z13 126.18Dell XPS 15 9520 125.13 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances