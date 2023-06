Test de l’Acer Swift Go 14 : une centrale électrique compacte

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Performances impressionnantes en service intensif

Écran OLED lumineux et net

Webcam haute résolution Les inconvénients Pas la meilleure autonomie de la batterie

Le contrôle des couleurs pourrait être amélioré Notre avis Acer a brisé le moule en combinant un processeur puissant avec une conception ultra-mince avec le Swift Go 14. L’écran OLED est également impressionnant, mais le contrôle des couleurs pourrait être amélioré.

Prix ​​lors de l’examen

1049,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Acer Swift Go 14 OLED SFG14-71

1049,99 $

La plupart des ordinateurs portables 13 et 14 pouces se concentrent sur la mobilité, avec des processeurs plus simples conçus pour des performances à faible consommation d’énergie afin d’améliorer la durée de vie de la batterie. Cela permet également de réduire au minimum le refroidissement et de réduire la taille des batteries, ce qui se traduit par des ordinateurs plus fins et plus légers.

Acer était autrefois le meilleur de sa catégorie pour réduire le poids, avec certains des modèles les plus légers du marché avec sa série Swift. Cependant, le Swift Go 14 combine un poids gérable avec des performances à toute épreuve.

L’ordinateur portable est plus épais et plus anguleux que la plupart des concurrents, et en tant que tel, il peut accueillir un matériel beaucoup plus puissant avec le processeur Intel Core i7-13700H. La série H a des cœurs plus performants, une consommation d’énergie plus élevée et une génération de chaleur plus élevée.

Vous voyez généralement ce type de processeur dans des ordinateurs de jeu puissants ou des ordinateurs portables pour un travail créatif exigeant, et ils sont souvent accompagnés d’une carte graphique tout aussi puissante telle que la Nvidia Geforce RTX ou AMD Radeon RX. Vous n’obtenez pas cela ici, vous devez donc vous contenter des graphiques Intel Iris Xe intégrés au processeur.

Mon unité d’examen dispose de 16 Go de mémoire DDR5 et d’un SSD de 1 To. Cependant, les lecteurs américains ne peuvent obtenir que 512 Go de stockage.

…le Swift Go 14 combine un poids gérable avec des performances à toute épreuve

Mattias Inghe

Qualité de fabrication et performances

Le châssis est en métal léger et le boîtier est en plastique fin et léger. Acer a maintenu le poids en dessous de 1,3 kg, ce qui est généralement ce que nous considérons comme la limite pour les PC ultralégers. Obtenir un traitement aussi puissant dans un ordinateur léger comme celui-ci est assez inhabituel – je peux éditer des vidéos 4K sans effort et les exporter avec juste une pression modérée sur l’appareil.

Ceci est rendu encore plus facile par l’excellent écran de l’ordinateur, qui est livré avec un rapport d’aspect de 16:10 et 2 880 x 1 800 pixels, ce qui donne des visuels nets. Il s’agit d’un panneau OLED, ce qui signifie une intensité de couleur élevée et un excellent contraste avec des noirs 100 % profonds.

L’écran est très brillant, ce qui peut entraîner quelques reflets si vous travaillez à l’extérieur. Je ne le recommanderais pas car l’écran n’est pas assez lumineux. Au maximum, j’obtiens environ 400 cd/m2 en luminosité spot.

A l’intérieur, c’est plus que suffisant. L’écran est certifié pour le True Black 500 HDR de Vesa, et regarder un film dans une pièce sombre est une expérience formidable. C’est en grande partie grâce à la large gamme de couleurs du panneau OLED, bien au-dessus de la palette de couleurs standard DCI-P3.

L’écran est très brillant, ce qui peut entraîner des reflets si vous travaillez à l’extérieur

Ce qui manque, c’est un mode calibré qui contrôle l’écran et fournit une correspondance des couleurs à P3 et/ou sRGB, ainsi que l’option dans les paramètres pour basculer entre eux. Cela ressemble à quelque chose dans lequel Acer devrait investir, car c’est un affichage trop beau pour être ignoré.

Le clavier a une disposition simple avec un rétroéclairage clair, mais il y a une faible hauteur de trait et une réponse douce dans les touches elles-mêmes, ce qui le fait se sentir sur le côté budgétaire.

Mattias Inghe

Appareils photo, audio et autonomie de la batterie

Les haut-parleurs du Swift Go 14 offrent un son stéréo propre et clair, et avec l’amélioration audio DTS activée, vous obtenez une richesse supplémentaire dans les médiums et les basses. Cependant, cela se fait au détriment de la qualité sonore globale.

Pour la musique, ça sonne mieux si je l’éteins et que j’augmente le volume – il peut être poussé jusqu’au maximum sans être trop fort. Il y a plus d’une scène sonore décente pour la reproduction vocale, donc les réunions vidéo sonnent bien.

Cet audio est complété par la webcam 1440p, qui est livrée avec une bonne automatisation des couleurs et de l’éclairage. Le microphone de l’ordinateur est doté d’un filtre de bruit efficace, qui aide à étouffer les distractions indésirables.

Si vous voulez un son encore meilleur, vous pouvez connecter un casque ou un microphone de bureau via USB – ce PC est livré avec une meilleure gamme de ports USB que beaucoup de concurrents.

Mattias Inghe

Grâce à son processeur hautes performances, le Swift Go 14 peut être assez bruyant. Les fans entrent tôt et font beaucoup de bruit. Mais ils sont également efficaces, l’air chaud s’échappant par la grille arrière, et en tant que tels, ni la base ni le clavier ne deviennent inconfortablement chauds.

À pleine puissance, la durée de vie de la batterie n’est pas excellente – elle peut être vidée en un peu plus d’une heure. Mais si je minimise la charge du processeur et que je fais attention à la luminosité de l’écran OLED, je peux surfer et envoyer des e-mails pendant toute une journée de travail.

Prix ​​et verdict

Au prix de 1049,99 $ (disponible directement d’Acer aux États-Unis), vous en avez pour votre argent avec le Swift Go 14. Il combine des performances puissantes avec un écran de haute qualité, un stockage généreux et une bonne gamme de ports.

L’Acer Swift Go 14 est également une alternative PC abordable au MacBook Air. Vous pouvez travailler dessus de manière tout aussi efficace et créative, et c’est plusieurs étapes en avance sur la puissance de calcul. Aucune autre entreprise n’a osé mettre un processeur axé sur les performances dans un format aussi petit.

Cependant, le refroidissement et l’efficacité énergétique peuvent toujours peser en faveur du MacBook et de certains autres concurrents PC – vous pouvez voir comment les rivaux se comparent dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables. Malheureusement, ce modèle exact n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni.

Cet avis a été traduit et localisé par Hannah Cowton pour Tech Advisor. L’article original a été écrit par Mattias Inghe pour PC för Alla – vous pouvez lire sa critique du Swift Go 14 ici.

Caractéristiques

Nom du produit: Acer Swift Go 14 SFG14-71

Testé: Mai 2023

Fabricant: Acer

Processeur: Intel Core i7-13700H, 6 pièces performantes jusqu’à 5 GHz + 8 pièces efficaces jusqu’à 3,7 GHz

Graphique: Intel Iris Xe

Mémoire: 16 Go LPDDR5

Stockage: SSD 1 To, espace pour Micro-SD

Afficher: OLED 14 pouces, 2880×1800 pixels

Webcam: 1440p

Connexions: 2 x USB-A, 2 x USB-C, HDMI, prise casque

Sans fil: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1

Système opérateur: Windows 11 Famille

Autre: Lecteur d’empreintes digitales

Niveau de bruit: 0-37dBa

Vie de la batterie: 1 h 20 (forte charge, pleine luminosité), env. 12 h et 20 min (faible charge, faible luminosité)

Taille: 31,3 x 21,8 x 1,5 cm

Lester: 1,25kg

Prix: 1049,99 $ chez Acer US (modèle exact non disponible au Royaume-Uni)

Repères

Cinebench R23, processeur: 13 876 points

Cinebench R23, processeur et cœur: 1 885 points

Geek Bench 6CPU : 11 931 points

Geekbench 6, processeur et cœur: 2 501 points

Geekbench 6, Graphiques: 17 105 points

Disque, Lire: 3 607,7 Mo/s

Disque, écriture: 3 472,17 Mo/s