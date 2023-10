En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des performances étonnamment élevées

Fin et très léger pour 16 pouces

Excellent écran OLED

Webcam de qualité Les inconvénients Pas une bonne autonomie de la batterie

Orateurs médiocres Notre verdict AMD nous montre où il en est avec un processeur Ryzen économe en énergie basé sur Zen 4, capable de faire la plupart des choses et qui est silencieux et frais entre les exécutions. C’est un ordinateur portable mince et étonnamment léger et il y a de la qualité dans la plupart des choses, à l’exception des haut-parleurs, mais compte tenu du prix, il est difficile de se plaindre.

Prix ​​une fois examiné 1 299,99 $

1 299,99 $

1 049,99 $ 1 109,99 $

Comme à son habitude, Intel domine le monde du PC avec ses processeurs, même si son principal concurrent AMD propose constamment des alternatives intéressantes. Cela est dû en grande partie au fait que les fabricants et de nombreux acheteurs sont conservateurs et n’osent pas investir autant dans AMD dans des PC pré-construits. Et cela est dû en partie au fait qu’AMD est confus avec ses lancements, la dénomination des séries de produits et le marketing.

Les nouveaux processeurs AMD Ryzen série 7000 ne sont pas des modèles dotés de la même architecture et de la même technologie, mais un mélange d’ancien et de nouveau. Le seul point commun est qu’ils sortiront en 2023, la septième année depuis qu’AMD a lancé la marque Ryzen.

Ce qui est intéressant en revanche, c’est l’architecture Zen sur laquelle Ryzen est construit. Dans la série 7000, nous en trouvons beaucoup basés sur les anciens Zen 2 et Zen 3, mais aussi certains processeurs qui sont parmi les premiers avec la dernière architecture Zen Zen 4.

Le Ryzen 7 7840U en fait partie et se retrouve dans cet ordinateur portable d’Acer appelé Swift Edge 16. C’est l’un des premiers ordinateurs portables dotés de ce processeur, et un ordinateur portable intéressant à d’autres égards. Il était donc naturel pour moi de dire oui lorsqu’AMD m’a contacté et m’a demandé si je souhaitais le tester. L’ordinateur portable est également disponible dans d’autres configurations, avec Intel, un processeur AMD plus ancien et avec un écran de qualité inférieure, alors assurez-vous de vérifier les spécifications dans le magasin afin de choisir le bon.

Aux États-Unis, il est simplement livré avec un SSD de 1 To pour 1 299 $ d’Amazon et BestBuy, tandis que d’autres marchés ont la possibilité d’une capacité de 512 Go. Cependant, seul le 1 To est disponible au Royaume-Uni au moment de la rédaction de cet article pour 1 449 £ auprès d’Amazon et Currys.

Style simple et élégant. Mattias Inghé

Cela en fait un excellent ordinateur pour le travail sur le Web et la bureautique, et le simple montage d’images et de vidéos ne pose aucun problème non plus pour le processeur.

Spécifications et performances

Un « U » à la fin du nom du modèle du processeur signifie la même chose que dans les processeurs Intel, un processeur conçu pour les ordinateurs portables fins et légers, qui devrait offrir de bonnes performances pour la navigation et le travail de bureau, mais aussi pour conserver la chaleur et l’énergie. consommation en baisse. Sur le papier, c’est à peu près équivalent à un Core i7-1355U ou au Core i7-1360P légèrement plus puissant mais moins économe en énergie, avec ses huit cœurs hyper-threadables et sa faible consommation électrique comprise entre 15 et 30 watts.

Malgré une consommation nettement inférieure, le processeur suit le Core i7-1360P des ordinateurs que j’ai testés. Dans une comparaison côte à côte, il varie au maximum de cinq pour cent dans un sens ou dans l’autre en fonction du test, certains légèrement meilleurs, d’autres légèrement moins bons.

Cela en fait un excellent ordinateur pour le travail Web et bureautique, et le simple montage d’images et de vidéos ne pose aucun problème non plus pour le processeur, à condition d’être patient avec certains filtres et fonctionnalités. Vous disposez de 16 Go de mémoire DDR5 dans ce modèle, et il existe un modèle avec 32 Go sur certains marchés si vous préférez.

Le circuit graphique intégré Radeon 780M d’AMD, doté de la dernière technologie RDNA 3, est également plus de 30 % plus puissant que l’Iris Xe d’Intel en termes de puissance de calcul pure et peut offrir des avantages encore plus importants dans les jeux. Pas de quoi faire tourner des jeux exigeants avec des paramètres de haute qualité, auquel cas il faut quand même une carte graphique séparée. Mais avec des paramètres graphiques soignés dans les jeux et un écran réglé sur 1080p, vous pouvez facilement jouer à la plupart des jeux à au moins 30 ips.

Oui, je peux même jouer à Cyberpunk dessus. Avec les paramètres graphiques sur Low et l’écran en mode 1080p, j’obtiens entre 25 et 40 fps. Mattias Inghé

La batterie à quatre cellules de l’ordinateur est capable de fournir entre trois et dix heures d’utilisation active, en fonction de la luminosité de l’écran et de la charge du processeur. Si vous jouez à des jeux, la batterie s’épuisera en moins de deux heures. Puisqu’il dispose d’un écran de 16 pouces avec une résolution et une fréquence d’images élevées, vous ne vous attendez peut-être pas à la même autonomie de batterie que certains appareils ultra-fins de 13 pouces dotés d’écrans 1080p. La batterie n’est pas non plus aussi grosse que celle de certains autres ordinateurs de ce format. C’est donc acceptable, mais pas plus.

Le GPU offre également une vitesse supplémentaire si vous souhaitez travailler dans des programmes comme Adobe Photoshop, pour lesquels l’écran est très bien adapté.

L’ordinateur est livré avec des bloatwares préinstallés, depuis une version d’essai de McAfee Livesafe et un service VPN, jusqu’aux liens Amazon et quelques autres éléments inutiles. Ce n’est aucun problème de les ignorer ou de les désinstaller.

Écran et ports

Vous obtenez ici un grand écran OLED de 16 pouces avec un bon contraste et des couleurs DCI P3.

Pas avec une correction des couleurs calibrée par des professionnels, mais au-dessus des attentes pour un ordinateur portable destiné au grand public et qui ne coûte pas une somme insensée. La résolution est de 3200 x 2000 pixels, soit presque 4K en d’autres termes, et sur une grande surface d’écran, ce qui signifie un excellent espace pour le multitâche ou une bonne vue d’ensemble de programmes complexes.

Le moniteur prend également en charge le HDR avec la certification Vesa DisplayHDR True Black 500. Avec 400 nits de luminosité et 100 % de contraste, il offre une belle image dynamique et vive lorsque je diffuse des films. Le panneau prend en charge des fréquences d’images jusqu’à 120 Hz, ce qui semble fluide et soigné lors du défilement des pages Web et de la gestion des interfaces générales. Cependant, il peut être intéressant de baisser la fréquence à 60 Hz pour économiser la batterie.

Il est également facile de brancher une source d’alimentation sur l’un des deux ports USB 4 de l’ordinateur et de continuer à travailler. S’agissant d’un ordinateur AMD, ces deux ports ne sont pas compatibles Thunderbolt 4, ce qui signifie qu’ils ne prennent pas en charge le PCI Express externe. Sinon, vous pouvez y connecter des accessoires USB, des chargeurs et des moniteurs. En plus des deux ports, vous disposez de deux ports USB 3 Type-A plus grands, d’une prise HDMI et d’une prise casque. Un emplacement pour carte microSD sur le côté ajoute à l’attrait.

Ports USB rapides, mais pas Thunderbolt. Mattias Inghé

il pèse toujours moins de 1,3 kg. C’est généralement considéré comme léger – pour un 13 pouces !

Concevoir et construire

Il y a quelques années, Acer était le roi des ordinateurs portables légers, avec plusieurs ordinateurs portables de 13, 14 et même 15 pouces de moins d’un kilo. Puis ils l’ont abandonné et, ces dernières années, leurs ordinateurs portables ont un poids plus moyen. Le Swift Edge 16 ressemble à un retour aux poids légers record du passé.

Il n’est pas aussi magiquement léger que certains modèles Swift précédents, mais il pèse toujours moins de 1,3 kg. C’est généralement considéré comme léger – pour un 13 pouces ! Si vous n’avez de place que dans un sac à dos ou un sac d’ordinateur, c’est un ordinateur portable très confortable à transporter. Il est un peu bancal et « pliable » dans son mince châssis métallique, mais il est suffisamment résistant pour ne pas être déformé de manière permanente.

Acer a dû faire quelques compromis sur des choses comme la hauteur de course courte du clavier, mais il a une bonne résistance mécanique dans les touches que j’apprécie. Un petit pavé numérique sur le côté rend l’ensemble du clavier un peu à l’étroit pour travailler. Cela signifie également que le bouton d’alimentation dans le coin est plus éloigné, il y a donc moins de risques de le heurter accidentellement que sur de nombreux ordinateurs. Ce bouton dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales intégré pour une connexion biométrique fiable.

La webcam ne prend pas en charge la connexion faciale car elle manque d’IR, mais elle est par ailleurs de haute qualité. Il fournit des images jusqu’à 1440p à 30 Hz avec une grande netteté et une belle dynamique. La température de couleur est un peu froide et il y a un peu de bruit dans les pièces semi-obscures, mais sinon, difficile de se plaindre. L’ordinateur prend en charge la fonction Windows Studio Effects, qui peut ajouter un arrière-plan flou, corriger les yeux pour donner l’impression que vous regardez la caméra et a la capacité de zoomer automatiquement sur vous. C’est grâce au processeur doté d’un circuit AI intégré.

Le clavier ne mourrait pas s’il prenait un peu plus de place. Mattias Inghé

l’audio

L’un des points faibles de l’Acer Swift Edge 16 est le son. Il possède des haut-parleurs petits, fins et plutôt bruyants. Vous n’obtenez pratiquement aucune basse perceptible et la musique et les films que je joue sonnent tout sauf bons. Même une visioconférence n’est pas très agréable, avec des voix acerbes. Cependant, vous entendrez mieux les autres participants à la réunion grâce aux bons microphones de l’ordinateur avec une bonne suppression du bruit. Connectez des écouteurs ou des haut-parleurs externes pour que l’expérience audio puisse correspondre à l’expérience visuelle.

Devriez-vous acheter l’Acer Swift Edge 16 ?

Pour 1 299,99 $/1 449 £ (vous offrant le SSD de 1 To), le Swift Edge 16 est un ordinateur portable qui convainc à plusieurs égards.

L’AMD Ryzen 7 7840U est un processeur très performant dans sa catégorie, qui peut être utilisé pour travailler, jouer et économiser la batterie. La combinaison unique de grand format et de poids qui devrait appartenir à un ordinateur portable deux fois plus petit est très attrayante, et le délicieux écran OLED haute résolution est la cerise sur le gâteau.

J’accepte que l’autonomie laisse à désirer, mais de meilleures enceintes auraient été les bienvenues. Ensuite, cela aurait pu être la note maximale.

Spécifications

Processeur : AMD Ryzen 7 7840U, 8 cœurs 3,3 à 5,1 GHz

: AMD Ryzen 7 7840U, 8 cœurs 3,3 à 5,1 GHz Graphique Modèle : AMD Radeon 780M

Modèle : AMD Radeon 780M Mémoire : 16 Go DDR5

: 16 Go DDR5 Stockage : SSD de 512 Go, emplacement pour carte micro SD

: SSD de 512 Go, emplacement pour carte micro SD Affichages : OLED brillant 16 pouces, 3200×2000 pixels, 120Hz

: OLED brillant 16 pouces, 3200×2000 pixels, 120Hz Webcam : 1440p

: 1440p Connexions : 2 pcs USB 4 type c, USB 3 gen 1 type a, HDMI, casque

: 2 pcs USB 4 type c, USB 3 gen 1 type a, HDMI, casque Sans fil : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1

: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1 Système opérateur : Windows 11 Famille

: Windows 11 Famille Autre : Clavier rétroéclairé, pavé numérique

: Clavier rétroéclairé, pavé numérique Niveau de bruit : 0-35 dBa

: 0-35 dBa Vie de la batterie : 2 heures 50 minutes (charge élevée, pleine luminosité), env. 10 heures 30 minutes (faible charge, faible luminosité)

: 2 heures 50 minutes (charge élevée, pleine luminosité), env. 10 heures 30 minutes (faible charge, faible luminosité) Taille : 35,8 x 24,6 x 1,3 cm

: 35,8 x 24,6 x 1,3 cm Poids: 1,25kg

Performance

Cinebench R23, processeur: 12 823 points

CinébenchR23, processeur monocœur: 1 737 points

Banc de geek 6processeur : 10 598 points

Geekbench 6, processeur monocœur: 2 469 points

Geekbench 6, GPU: 29 334 points

Disque, lire: jusqu’à 7 109,22 Mo/s

Disque, écrire: jusqu’à 4 980,98 Mo/s