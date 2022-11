Test de l’Acer Nitro 5 AN515-58 (2022) : capacité de jeu abordable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Vitesse de jeu grand public décente

Les autres ordinateurs portables sont plus légers Notre avis L’Acer Nitro 5 reste une option solide pour les jeux abordables grâce à ses vitesses décentes, son châssis mis à jour et son clavier satisfaisant, mais si vous êtes prêt à magasiner, vous trouverez d’autres ordinateurs portables avec des processeurs plus rapides, une meilleure autonomie de la batterie et des écrans plus audacieux. tous les domaines où le Nitro souffre.

L’Acer Nitro 5 est un favori des ordinateurs portables de jeu à petit budget, et la version 2022 comprend l’un des derniers cœurs graphiques de Nvidia et un processeur Intel de 12e génération. Donc, sur le papier, il pourrait facilement conserver son statut comme l’une des options de jeu abordables les plus populaires sur le marché.

Le modèle que j’ai examiné utilise un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et un processeur Intel Core i5-12500H, et ce matériel modeste signifie un prix tentant : ce Nitro particulier ne coûte que 899 $ aux États-Unis et 984 £ au Royaume-Uni.

Ce n’est certainement pas le seul ordinateur portable de jeu à bas prix, cependant, des tests approfondis sont nécessaires pour savoir si le dernier Acer Nitro 5 peut conserver sa place sur notre meilleur tableau des ordinateurs portables de jeu bon marché.

Conception et construction

Conception mise à jour avec de nombreux ports et fonctionnalités

Connectivité solide, mais pas de biométrie ni de lecteur de carte

Certains rivaux sont plus sveltes

L’Acer Nitro 5 de l’année dernière avait l’air démodé, je suis donc heureux d’annoncer que le modèle de cette année a un design plus mature. Les sections inclinées et les accents rouges ont favorisé des lignes plus épurées, des cadres d’écran plus minces et aucun angle étrange.

Construire un ordinateur portable plus élégant et plus propre n’est certainement pas unique sur le marché des jeux, mais cela signifie que le Nitro fait un meilleur travail lorsqu’il est aux côtés de concurrents comme l’Asus TUF Gaming A15 et le Dell G15.

Il y a un peu de concession dans les panneaux de l’Acer, ce qui est à prévoir à ce prix, mais cet ordinateur portable est facilement assez robuste pour être suspendu dans un sac sans souci.

Mike Jennings / Fonderie

Le côté droit de la plate-forme abrite deux ports USB 3.2 Gen 2, et sur le bord gauche, il y a un port USB 3.2 Gen 1, la prise audio et la sortie Gigabit Ethernet. À l’arrière, il y a un port USB 3.2 Gen 2 Type-C qui gère la charge des appareils DisplayPort, Thunderbolt 4 et 5V/3A, et il peut également être utilisé pour charger l’ordinateur portable. Il y a aussi une prise HDMI 2.1 évolutive.

En interne, The Nitro propose le sans fil bi-bande 802.11ax et Bluetooth 5.2, et l’ensemble de fonctionnalités se complète avec une webcam mais, malheureusement, il n’y a pas d’ennemi de la reconnaissance faciale Windows Hello, pas de lecteur d’empreintes digitales et pas de lecteur de carte.

Pourtant, cela suffit pour gérer la plupart des situations, et aucun rival n’offre d’améliorations significatives. L’Asus dispose d’un port USB-C supplémentaire, mais d’un port USB standard de moins et n’utilise que HDMI 2.0b. Le Dell, quant à lui, reflète l’Acer en termes de connectivité.

Le Nitro prend du retard lorsqu’il est mesuré : son poids de 2,5 kg et son corps de 27 mm correspondent au Dell, mais l’Asus est plus léger et plus mince.

Clavier et pavé tactile

Un clavier de jeu net et satisfaisant avec un pavé numérique

Pas de LED RVB, mais mieux que la plupart des alternatives

Pavé tactile de base

Il serait irréaliste de s’attendre à du matériel mécanique sur un ordinateur portable abordable, mais Acer fait un travail décent avec cette unité chiclet. Les touches sont hautes et enfoncées dans une base ferme, et leur action de frappe est rapide, cohérente et nette pour que vous obteniez une expérience réactive et robuste dans les jeux. Il égale l’Asus et bat facilement les boutons peu profonds de Dell.

Mike Jennings / Fonderie

Le Nitro 5 pour 2022 comprend un pavé numérique, un bouton de retour à double hauteur et des touches de curseur pleine grandeur, de sorte que sa disposition est un peu plus accommodante que celles d’ailleurs. Négativement, cependant, le bouton d’alimentation se trouve sur le clavier et est trop facile à appuyer, et il n’y a pas d’éclairage LED RVB – seulement un rétroéclairage rouge.

Cependant, les images de certains détaillants semblent avoir quatre zones d’éclairage contrôlables sur le clavier.

Le trackpad est décevant, avec une taille modérée et des boutons souples, je recommanderais donc à tous ceux qui souhaitent profiter du jeu de connecter une souris USB à la place.

Écran et haut-parleurs

Une spécification solide pour les jeux 1080p et les sports électroniques

Excellent contraste, mais une gamme de couleurs étroite et une précision médiocre

Audio décevant

L’écran de 15,6 pouces du Nitro 5 utilise la technologie IPS et associe une résolution de 1080p à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous n’obtenez pas Nvidia G-Sync ou un temps de réponse faible, mais cette spécification convient aux jeux solo et eSports grand public.

Le rapport de contraste de 1 494: 1 est superbe et renforcé par un point noir qui se situe à 0,19 nits. Ce sont d’excellents chiffres et signifient que les jeux ont l’air audacieux, avec beaucoup de profondeur. La température de couleur de 6586K est également excellente et garantit que l’écran n’a pas l’air sursaturé ou froid.

Dans d’autres domaines, cependant, l’affichage déçoit. Le delta E de 5,49 signifie que les couleurs ne sont pas extrêmement précises, et le panneau du Nitro ne produit que 57,6 % de la gamme de couleurs sRGB – il ne restituera donc pas la plupart des nuances nécessaires aux jeux ou aux films. Le résultat est un peu décevant et signifie que le contenu semble un peu plat.

Mike Jennings / Fonderie

Le niveau de luminosité maximal de 284 nits n’est pas très bon non plus : acceptable pour une utilisation en intérieur mais loin des niveaux requis pour les jeux en extérieur si c’est ce que vous prévoyez de faire.

N’attendez pas grand chose des intervenants. La paire de haut-parleurs 2W orientés vers le bas manque de basses, de volume et de clarté, ils ne conviennent donc qu’aux tâches multimédias de base. Un casque est un investissement judicieux.

Le contraste de l’écran signifie que vous pouvez toujours jouer à des jeux grand public sur cet écran, mais les panneaux Asus et Dell améliorent l’apparence des jeux grâce à une précision améliorée et à une couverture sRGB. Et si vous voulez une résolution ou un taux de rafraîchissement plus élevé, vous devrez dépenser plus d’argent.

Spécifications et performances

RTX 3050 Ti est une option solide pour les jeux de tous les jours

Le processeur Intel est bon, mais les puces rivales d’AMD sont plus rapides

Mauvaise autonomie de la batterie par rapport aux autres ordinateurs portables

La GeForce RTX 3050 Ti est l’un des GPU pour ordinateur portable d’entrée de gamme de Nvidia, ce qui signifie une spécification modeste : elle possède 2 560 cœurs CUDA et seulement 4 Go de mémoire. Heureusement, cependant, sa puissance de sortie maximale de 95 W se situe juste au sommet des capacités du cœur.

Le Core i5-12500H d’Intel est une pièce de milieu de gamme similaire, mais il possède toujours quatre cœurs de performance Hyper-Threaded avec une vitesse de pointe de 4,5 GHz. Heureusement, il y a 16 Go de mémoire dans un arrangement à double canal, et le SSD de 512 Go vibre avec des vitesses de lecture et d’écriture décentes de 6 454 Mo/s et 3 900 Mo/s.

Mike Jennings / Fonderie

Dans Far Cry New Dawn avec les paramètres Ultra, Acer affichait en moyenne 77 ips et dans Cyberpunk 2077 au même niveau graphique, le Nitro affichait en moyenne 67 ips – les deux scores qui signifient un gameplay fluide. Il y a aussi beaucoup de grognement pour les esports sur l’écran 144 Hz, grâce à une moyenne Rainbow Six Siege de 189 ips. Et je n’ai eu aucun problème thermique : quelle que soit la tâche, l’Acer est resté raisonnablement frais et silencieux.

Il y a encore des limites, cependant. J’ai essayé de jouer à Cyberpunk avec le lancer de rayons et le DLSS activé et je n’ai obtenu qu’une moyenne de 27 ips – ne vous attendez pas à obtenir beaucoup de capacités de nouvelle génération. Vous n’irez pas très loin non plus si vous souhaitez afficher des écrans avec des résolutions ou des taux de rafraîchissement plus élevés.

Et, sans surprise, vous obtenez un gain de performances décent si vous êtes également prêt à payer pour un ordinateur portable RTX 3060. Ce GPU figurait dans l’Asus, et il était dix images plus rapide dans New Dawn et avait une avance considérable dans 3D Mark Night Raid.

L’Acer ne peut pas non plus suivre ses rivaux dans le département de traitement. Le Core i5-12500H d’Intel est une bonne puce de tous les jours, mais son résultat multicœur Geekbench de 8 746 est à environ 1 000 points derrière les processeurs AMD Ryzen 7 6800H que vous trouverez dans les ordinateurs portables Asus et Dell à prix similaire.

La partie Core i5 n’est certainement pas en reste, mais cela signifie que l’Acer a des limites. C’est bien pour les jeux grand public, l’exécution de nombreux onglets de navigateur, le travail de bureau et la retouche photo légère, mais les puces d’AMD sont meilleures pour la création de contenu plus difficile et le multitâche.

Ne vous attendez pas non plus à une grande autonomie de la batterie. Lors d’un test de jeu, l’Acer a duré une heure et sa durée de vie s’est étendue à trois heures en travaillant et à un peu plus de quatre heures en lisant des vidéos. Ce n’est pas surprenant dans un ordinateur portable de jeu à petit budget, mais les ordinateurs portables Asus et Dell offrent tous deux une durée de vie plus longue, ils ont donc plus de polyvalence en dehors des jeux.

Prix ​​et disponibilité

L’Acer Nitro 5 examiné coûte 899 $ aux États-Unis et 984 £ au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il est disponible dans diverses configurations d’Acer, AmazoneBest Buy et Newegg, et au Royaume-Uni, il est vendu chez Acer, Laptops Direct, Amazone, Acheteur et Currys. C’est un prix raisonnable, mais dans certains cas, le Nitro est confronté à un défi important en matière de valeur.

Aux États-Unis, par exemple, un Dell G15 avec un RTX 3050 Ti et un Core i5-12500H coûte également 899 $ – et cet ordinateur portable a un meilleur écran. Au Royaume-Uni, les machines Dell bas de gamme sont équipées de cœurs graphiques et de processeurs plus faibles, mais vous pouvez payer 1 199 £ pour un Dell avec un RTX 3060 et un Ryzen 7 6800H.

L’Asus TUF Gaming A15 est également compétitif. Un Asus avec un RTX 3050 Ti et un Ryzen 7 6800H vous coûtera 899 $ ou 899 £. Ce nest pas que lAcer est un mauvais rapport qualité-prix, mais la plupart du temps, il noffre pas non plus un meilleur rapport qualité-prix que ses rivaux.

Si vous souhaitez un Acer Nitro 5 avec un Core i7-12700H et un RTX 3060, cela vous coûtera 1 302 $ ou 999 £, le modèle britannique offrant un bien meilleur rapport qualité-prix. C’est une énorme amélioration des performances pour 100£supplémentaires.

Mike Jennings / Fonderie

Et si vous préférez le RTX 3070 Ti encore plus rapide, vous devrez payer 1 574 £ ou 1 499 £. C’est un prix décent – les ordinateurs portables Asus et Dell avec un matériel équivalent sont généralement plus chers.

Un dernier mot d’avertissement : de nombreux détaillants vendent encore des modèles plus anciens du Nitro 5 avec des composants plus faibles et obsolètes, alors faites attention avant d’acheter. Cette édition 2022 porte le numéro de modèle AN515-58.

Verdict

L’Acer Nitro 5 offre une solide puissance de jeu grand public, un clavier satisfaisant et une sélection décente de ports et de fonctionnalités dans un boîtier mis à jour – et, dans cette spécification, il n’est pas plus cher que ses rivaux.

Malheureusement, cependant, l’affichage décevant, la faible autonomie de la batterie et l’apparition de processeurs AMD ailleurs vont à l’encontre du Nitro. L’Acer reste un choix de jeu économique solide et conserve sa place sur notre tableau de jeu budgétaire, mais il ne fait pas assez pour réviser les meilleures options.

