Test de l’Acer Aspire Vero 15 (2023) : la vie dans le plastique est fantastique

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Des performances solides

Bon affichage 1080p

Des matériaux écologiques et de qualité

Excellente autonomie de la batterie

Lecteur d’empreintes digitales pratique et rapide Les inconvénients Encore des bloatwares

Flexibilité notable dans la conception Notre verdict Bien qu’il soit en partie fabriqué à partir de déchets, cet ordinateur portable en plastique Acer est tout sauf un déchet : il est très puissant et possède également une excellente autonomie de batterie.

Prix ​​une fois examiné

899,99 $

849,99 $

La série Vero d’Acer utilise plus de plastiques recyclés avant et après consommation que la plupart des autres ordinateurs portables. Du clavier au châssis, en passant par l’emballage, cet article examine de près ce que « nouveau » doit signifier lorsque la réduction des déchets et les économies d’énergie sont essentielles.

Mais comme toujours, si ce n’est pas un bon ordinateur, il peut être fabriqué en titane massif et être quand même un échec. Acer a-t-il un autre Aspire Vero gagnant entre les mains ?

Concevoir et construire

L’Acer Aspire Vero a un design avant-gardiste – pas de métaux haut de gamme ni de touches de luxe ici. Mais le plastique est un matériau polyvalent et hautement recyclable. De plus, l’esthétique épaisse et alvéolée du Vero de 15,6 pouces est indéniablement différente de l’aluminium que portent les autres machines.

J’ai échantillonné la couleur Chypre Green d’Acer, un bleu/vert avec des taches de vert plus clair intégrées dans tout l’ordinateur et avec de subtils accents de menthe.

IDG / Brendan Nystedt

Encore une fois, ce design est sans peinture ni autocollant (sauf celui avec le numéro de série et les informations réglementaires en bas) pour un look épuré, avec uniquement des logos moulés ici et là. Dans l’ensemble, c’est une approche plutôt habile, même si l’esthétique au carré ne convient pas à tout le monde.

Si je devais critiquer le design, c’est que la plus grande itération de 15,6 pouces que j’essaie pour cette revue ne semble pas aussi solide que le plus petit modèle de 14 pouces que j’ai testé l’année dernière.

La taille accrue donne l’impression que l’ensemble fléchit un peu lorsque vous le transportez ou l’ouvrez. Si vos ordinateurs portables ont tendance à vivre sur un bureau la plupart du temps, cela ne posera pas vraiment de problème, mais cela m’a donné l’impression que c’était globalement moins difficile.

Connectivité

L’un des points forts de la famille Aspire Vero est sa sélection de ports flexible et abondante. Vous trouverez ici 2 ports Thunderbolt 4 USB-C, ainsi que 2 ports USB-A, un HDMI pleine taille et une prise casque 3,5 mm. La prise cylindrique classique à entrée CC fonctionne avec les chargeurs compatibles, bien que la version du Vero que nous avons échantillonnée soit livrée avec un chargeur USB-C Power Delivery (PD) compact de 65 W dans la boîte.

IDG / Brendan Nystedt

La connectivité sans fil est également excellente avec les normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1 sur le Vero 15,6 pouces. Bien qu’il puisse y avoir de la place pour Ethernet filaire, vous devrez utiliser un adaptateur si vous devez vous connecter directement à un réseau.

Clavier et trackpad

Acer a utilisé beaucoup de matériaux recyclés ici, mais rien ne semble vraiment bon marché, y compris – heureusement – ​​le clavier et le pavé tactile. Bien que le clavier soit peut-être un peu mou, le lancer des touches est satisfaisant et il est facile de savoir quand vous avez appuyé avec succès sur un bouton.

Le tout est rétroéclairé, mais avec seulement deux niveaux de luminosité. Cette option plus grande de 15,6 pouces se range dans un pavé numérique étroit sur le côté droit qui correspond à peu près à une taille utilisable.

IDG / Brendan Nystedt

Le pavé tactile en plastique recyclé « OceanGlass » est assez lisse pour le balayage et le défilement, mais nécessite une pression ferme pour activer le clicker mécanique. Si j’avais un problème avec cette configuration, c’est qu’il était beaucoup trop facile de frotter le pavé avec mes paumes, ce qui signifiait que je sélectionnais fréquemment du texte involontairement.

J’ai trouvé que désactiver le clic pour cliquer était utile ici, mais attention, la souris peut parfois avoir sa propre idée. Pour une connexion biométrique rapide à l’aide de Windows Hello, le pavé tactile dispose d’un petit lecteur d’empreintes digitales dans le coin supérieur droit, qui fonctionne de manière fiable.

Écran, haut-parleurs et webcam

Pour le prix, l’Acer Aspire Vero vous offre un écran solide. Il est grand à 15,6 pouces, a une résolution Full HD et de très belles couleurs et angles de vision.

Non, ce n’est pas la dernière technologie d’affichage que l’on trouve sur des ordinateurs portables plus chers, mais pour les tâches ordinaires, c’est plus que suffisant. Ici, vous en aurez pour votre argent.

IDG / Brendan Nystedt

La webcam a été une surprise, avec une résolution élevée de 1440p. Par rapport à certains autres ordinateurs portables de milieu de gamme, il s’agit d’une résolution beaucoup plus élevée et, honnêtement, cela a donné à mon visage un aspect très net et réaliste pour un appel vidéo.

Les couleurs étaient précises et j’ai constaté que dans mon bureau à domicile, l’arrière-plan était uniformément exposé, les seules parties surexposées étant les fenêtres. Au moins sous un éclairage décent, la webcam est en fait plutôt bonne dans l’Acer Aspire Vero.

Malgré tous les efforts déployés par Acer pour fabriquer le Vero à partir de matériaux recyclés, ils auraient dû consacrer un peu plus de temps aux haut-parleurs.

J’ai trouvé les haut-parleurs de l’Aspire Vero 2023 fins et quelque peu grêles, manquant beaucoup de volume ou de basses. Même lorsqu’ils sont montés à fond pour écouter un podcast ou une vidéo YouTube avec une personne qui parle, les haut-parleurs stéréo à déclenchement sonore sonnent tout simplement creux.

Que vous l’utilisiez sur une surface dure ou sur vos genoux (ou sur un joli sous-main), ce n’est pas un ordinateur portable pour profiter du divertissement – ​​investissez certainement dans des écouteurs.

Logiciel

En plus des outils fournis par Microsoft dans Windows 11, Acer inclut un utilitaire appelé VeroSense, qui peut vous guider pour modifier les paramètres de l’Aspire Vero pour économiser de l’énergie (et donc réduire les émissions de carbone lors de son utilisation).

C’est une bonne idée, et l’ordinateur portable est même livré avec des paramètres assez bons implémentés par défaut qui équilibrent les performances avec la consommation d’énergie.

Si tel était le cas, je dirais que l’Acer Aspire Vero était une machine assez propre tout bien considéré. Malheureusement, vous trouverez un peu plus de fichiers indésirables installés que ce que j’aimerais voir – Booking.com et une promotion spéciale Dropbox sont tous deux en direct dans la barre des tâches dès le départ.

Dans le menu Démarrer, j’ai trouvé Forge of Empires, un lien vers un service de coaching de League of Legends, et j’ai reçu des notifications contextuelles d’Acer me parlant également de tout cela.

Heureusement, le modèle 2023 est livré sans Norton installé, mais dans l’ensemble, l’Aspire Vero pourrait encore réduire l’encombrement.

Performance

Avec son Intel Core i7-1355U, ce grand ordinateur portable de 15 pouces a plus sous le capot que ce à quoi on pourrait s’attendre au premier abord. Avec un total de 10 cœurs, vous effectuerez facilement la plupart des tâches ordinaires.

IDG / Brendan Nystedt

Nous avons utilisé le benchmark PCMark 10 pour obtenir une image globale des performances d’un ordinateur portable. Celui-ci teste l’utilisation du bureau, la navigation sur le Web et même la vidéoconférence pour simuler le travail moyen qu’un ordinateur pourrait rencontrer.

L’Acer Aspire Vero 15.6 s’est bien comporté grâce à ses nombreux cœurs, même s’il ne s’est pas démarqué d’un domaine encombré où même les ordinateurs portables minces comme l’Asus Zenbook S 13 OLED ont le même processeur à l’intérieur.

IDG / Brendan Nystedt

À l’aide de Cinebench R15, nous échantillonnons les performances d’un ordinateur portable lors du rendu d’un modèle 3D. De manière générale, cela nous aide à évaluer dans quelle mesure les cœurs du processeur d’un ordinateur fonctionnent ensemble pour accomplir une tâche. Le

L’Asus Aspire Vero, avec son Intel Core i7-1355U, disposait de dix cœurs pour relever ce défi, et il a fonctionné comme prévu. Même s’il n’était pas aussi puissant que le Framework Laptop de classe P, il devançait également les machines plus petites qui devenaient plus chaudes et devaient réduire leurs performances.

IDG / Brendan Nystedt

Malheureusement, joueurs, l’Acer Aspire Vero 15,6 pouces devrait probablement être utilisé pour les travaux scolaires plutôt que pour les shoot-em-ups.

Bien que nous ayons constaté de solides performances 3D grâce aux graphiques Xe de la puce Intel, elle n’est tout simplement pas assez compétitive pour s’attaquer à autre chose qu’à des titres plus anciens et à des jeux indépendants plus simples.

IDG / Brendan Nystedt

Dans notre test de rendu Handbrake, les cœurs graphiques Xe de l’Intel Core i7-1355U aident l’Aspire Vero à transcoder une grande vidéo HD en une seule pour une utilisation sur une tablette.

Dans ce test, nous pouvons voir que cet ordinateur portable fonctionne très bien, à la hauteur de l’ancien Surface Laptop 5, sans pour autant être à la hauteur de la concurrence HP et Framework, plus rapides, plus chaudes et plus chères.

Vie de la batterie

Étant donné que cet Acer dispose d’un grand écran de 15,6 pouces, cela signifie également qu’il y a de la place pour une batterie suffisante à l’intérieur de son cadre en plastique – 56 Wh, pour être précis.

Cela a permis à l’Aspire Vero de fonctionner pendant plus de 13 heures lors de notre test de boucle vidéo, ce qui en fait l’une des machines Intel les plus anciennes que nous ayons jamais vues. Bien que ce modèle ne soit pas très portable en raison de sa taille encombrante et de son poids plus lourd, soyez assuré que si vous décidez de camper dans un café, vous manquerez de café bien avant que votre ordinateur ne s’éteigne.

IDG / Brendan Nystedt

Verdict

Comme le modèle de l’année dernière, la version 2023 de l’Aspire Vero montre qu’Acer peut innover avec les matériaux d’un ordinateur portable sans que cela ressemble à une expérience scientifique.

Avec des pourcentages relativement élevés de matériaux pré- et post-consommation, le Vero montre que tout ce qui est ancien pourrait redevenir neuf si davantage d’entreprises étaient prêtes à recycler et à réutiliser le plastique dans leurs ordinateurs.

Personnellement, j’aime le fait que le Vero soit, pour reprendre une phrase d’Apple dans son marketing pour l’iPhone 5C, résolument en plastique. Il n’existe aucune autre machine qui ressemble ou se sente comme celle-ci.

S’il y a un inconvénient aux références environnementales du Vero, c’est que pendant une année supplémentaire, vous disposez d’options de mise à niveau limitées. La RAM est soudée à la carte, donc si vous en avez besoin plus tard, vous aurez besoin d’un tout nouvel ordinateur, dont la création a nécessité beaucoup plus de carbone.

J’aimerais vraiment que la gamme Vero adopte une approche plus modulaire et facilite les réparations et les mises à niveau afin que ces machines recyclées restent utiles plus longtemps.

La longue durée de vie de la batterie et la puce Intel rapide contribuent à faire en sorte que cela ressemble moins à un exercice de greenwashing qu’à un bon ordinateur portable doté d’un côté chaleureux et flou.

Peu importe si vous êtes quelqu’un qui souhaite réduire un peu son empreinte carbone (mais admet qu’il a également besoin d’un nouvel ordinateur au lieu d’en acheter un d’occasion) ou si vous voulez simplement un ordinateur portable ordinaire qui durera quelques années. Dans les deux scénarios, cet Aspire Vero de 15,6 pouces est une option solide.

Spécifications

Voici les spécifications du modèle spécifique examiné, qui n’est pas disponible au Royaume-Uni :

CPU : Intel Core i7-1355U (10 cœurs, 12 threads : 2 performances, 8 efficacité)

: Intel Core i7-1355U (10 cœurs, 12 threads : 2 performances, 8 efficacité) Mémoire : 16 Go de RAM LPDDR5

: 16 Go de RAM LPDDR5 Graphiques/GPU : Graphiques Intel Iris Xe

: Graphiques Intel Iris Xe Afficher : Écran LCD IPS 15,6 pouces 1080p

: Écran LCD IPS 15,6 pouces 1080p Stockage : Disque SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go

: Disque SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go Webcam : 1440p

: 1440p Connectivité : 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (1x chargement permanent), 1x HDMI 2.1, 1x audio combo 3,5 mm, 1x prise cylindrique DC-in

: 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (1x chargement permanent), 1x HDMI 2.1, 1x audio combo 3,5 mm, 1x prise cylindrique DC-in La mise en réseau : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Biométrie : Lecteur d’empreintes digitales

: Lecteur d’empreintes digitales Capacité de la batterie : 56Wh

: 56Wh Dimensions : 14,2 (L) x 9,36 (P) x 0,70 (H) pouces

: 14,2 (L) x 9,36 (P) x 0,70 (H) pouces Poids: 3,2 livres, 3,86 livres avec adaptateur secteur

