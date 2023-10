Test de la Xiaomi Watch 2 Pro

Introduction

La meilleure façon de rivaliser sur le marché des montres intelligentes haut de gamme est de rejoindre Wear OS de Google (ou d’être une Apple Watch), du moins c’est ce que pensait Xiaomi en concevant la Watch 2 Pro. Cette décision ouvre le Play Store et toutes ses applications, tandis que la plate-forme Snapdragon W5+ Gen 1 – une avancée majeure de 4 nm par rapport au S1 Pro – va encore plus loin. Le chipset est une rareté parmi les montres Wear OS en dehors de la Mobvoi TicWatch Pro 5.

Le passage à un système d’exploitation approprié signifie également que la Xiaomi Watch 2 Pro dure environ deux jours, tandis que la montre qu’elle remplace a vu la durée de vie de sa batterie mesurée en semaines. C’est un gros inconvénient que l’intelligence supplémentaire doit justifier. Mais recalibrons un instant – la Xiaomi Watch 2 Pro rivalisera désormais avec les montres Wear OS les plus puissantes – les Galaxy Watch6 et Watch5, la Pixel Watch 2 qui vient d’être annoncée, ainsi que les Fossils et Skagens du monde.

Pour se démarquer, Xiaomi a intégré un GPS bi-bande dans la Watch 2 Pro, ce qui en fait un bien meilleur tracker que ses pairs mono-bande. L’autre différenciateur est la batterie de près de 500 mAh, qui, selon Xiaomi, durera jusqu’à 65 heures.

La montre de Xiaomi a les outils mais elle a aussi du style et commence à seulement 270 €. Si cela ne vous suffit pas pour considérer la Watch 2 Pro sérieusement, lisez la suite pour en savoir plus.

Qualité de conception et de construction

La Xiaomi Watch 2 Pro est une montre d’aspect classique. Il est disponible en noir avec un bracelet en caoutchouc fluoré noir ou en argent avec un bracelet en cuir marron. Les deux modèles sont dotés d’un boîtier en acier inoxydable avec une lunette supérieure noire et un côté texturé en forme de « clou parisien ». Le modèle argenté est nettement plus intéressant en raison de la lunette noire contrastée.

Il y a trois boutons sur la droite de la montre. Le haut et le bas sont en retrait, tandis que la couronne du milieu est tournée vers l’extérieur. C’est une couronne rotative avec une amplitude de mouvement très fluide. Il y a un petit anneau moleté à la base de la couronne pour aider votre doigt à trouver sa prise. C’est un design bien pensé avec une attention aux détails.

Le bouton du haut ouvre toujours l’écran des entraînements. Le bouton du bas fait apparaître la dernière application ouverte en appuyant deux fois, lance Google Pay en appuyant deux fois et ouvre le menu d’arrêt en appuyant longuement. La couronne ouvre et ferme la grille des applications d’un simple appui et appelle Google Assistant d’un appui long. Vous pouvez également réveiller l’Assistant avec une commande vocale.

Nous avons le modèle noir et c’est un aimant à empreintes digitales. Le modèle argenté semble plus brillant mais nous pensons qu’il masquera mieux les taches.

L’écran est un AMOLED de 1,43 pouces de 466 x 466 pixels avec une luminosité maximale de 600 nit. C’est une belle chose à regarder avec les couleurs percutantes typiques et le superbe contraste d’un OLED. Le verre est légèrement en retrait sous la lunette du boîtier, ce qui signifie qu’il est plus difficile à rayer. Et c’est important, car contrairement à la S1 Pro, la Watch 2 Pro n’a pas de glace saphir.

Le cadran de la montre joue un rôle important dans la conception de la montre. Vous avez le choix entre 23 cadrans de montre et des milliers d’options tierces dans le Google Play Store. Les visages personnalisés de Xiaomi sont de haute qualité et personnalisables – vous êtes assuré de trouver quelque chose que vous aimez.

Le boîtier est livré avec des sangles à double attache standard de chaque côté d’une largeur de 22 mm. Il s’agit de loin de la norme la plus populaire pour cette taille de montre et cela signifie que tous vos bracelets standard fonctionneront et que vous aurez un vaste choix d’options tierces à votre disposition. Xiaomi propose des bracelets supplémentaires en 3 matières et 4 coloris.

Le bracelet de montre en caoutchouc fluoré est très doux au toucher et possède une grande élasticité. Il manque un peu de solidité et pourrait cependant être plus lourd. La boucle semble de qualité.

Le moteur de vibration de la Watch 2 Pro est très puissant. C’est à la fois positif et négatif – c’est parfois un peu choquant et nous aimerions avoir un curseur granulaire pour contrôler la force de la vibration. La couronne rotative a un joli retour haptique subtil.

Le dessous de la montre contient tous les capteurs – fréquence cardiaque optique, température de la peau et le nouveau capteur d’analyse d’impédance bioélectrique – quelque chose que seul Samsung propose jusqu’à présent sur une montre. Le dessous est également l’endroit où vous trouverez les deux broches du chargeur propriétaire. Nous préférerions une rondelle de chargement sans fil universelle, mais pire encore : le chargeur de la Watch 2 Pro nécessite que la montre soit orientée dans une certaine direction, ce qui n’est pas pratique pour une utilisation sur table de nuit.

Porter le système d’exploitation

La Xiaomi Watch 2 Pro est livrée avec Wear OS 3.5, l’avant-dernière version du système d’exploitation. Actuellement, seules les dernières montres intelligentes de Samsung utilisent Wear OS 4, mais avec la plate-forme Snapdragon W5+ Gen 1, on peut affirmer que la Watch 2 Pro finira par recevoir la mise à jour.

Le passage au système d’exploitation portable de Google signifie que la Xiaomi Watch 2 Pro a accès à toute la bibliothèque d’applications de montre, notamment YouTube, Spotify, Google Maps, Google Pay et bien d’autres. Il s’agit du système d’exploitation portable le plus performant en dehors de Watch OS.

Vous bénéficiez également de Google Assistant avec activation vocale ou par bouton. Il s’agit de l’expérience complète de l’Assistant : vous pouvez demander n’importe quoi à l’Assistant, allumer la lampe de poche, faire sonner votre téléphone ou autre.

La Xiaomi Watch 2 Pro est contrôlée par des gestes, comme c’est la norme avec ces choses. Vous faites glisser votre doigt de chaque côté du cadran de la montre pour accéder aux différents widgets dont vous disposez. Un balayage depuis le bas ouvre les bascules (même si cela aurait semblé plus naturel qu’un balayage depuis le haut), tandis qu’un balayage depuis le haut fait baisser les notifications. Appuyez sur la couronne pour ouvrir les applications, qui sont disposées par défaut dans une grille en nid d’abeille, mais vous pouvez également opter pour l’affichage en liste avec le nom sur le côté de l’icône.

Google Pay est un grand avantage de Wear OS. La configuration est simple : téléchargez l’application Google Wallet et enregistrez votre carte de paiement. Gardez à l’esprit que l’émetteur de votre carte doit prendre en charge Google Pay. De là, vous appuyez deux fois sur le bouton du bas et payez. L’un des inconvénients de Google Pay est qu’il nécessite que votre montre ait un mot de passe. Les montres intelligentes ne disposent pas encore de fonctions sophistiquées de numérisation du visage ou des empreintes digitales et appuyer sur un petit pavé numérique virtuel lors de vos déplacements est une tâche fastidieuse.

Vous pouvez contrôler certains aspects de la Xiaomi Watch 2 Pro sur votre téléphone. Semblable à ce que fait Samsung, Xiaomi vous demande d’obtenir sa propre application personnalisée – Mi Fitness. Il regroupe toutes vos données de santé et vos entraînements, et comporte une section dédiée à la montre que vous utilisez.

Vous pouvez modifier la plupart des éléments depuis votre téléphone, notamment le cadran de la montre, les comptes et les applications, ainsi que modifier les paramètres de suivi de la condition physique et de la santé. Là où l’application est décevante, c’est le manque de toute sorte de fonctionnalité de sauvegarde et de restauration. Si vous devez changer de téléphone, vous devrez réinitialiser la montre et la configurer à nouveau.

La gestion des notifications est excellente sur la Xiaomi Watch 2 Pro. Vous pouvez choisir quelles applications peuvent envoyer des notifications et vous pouvez répondre avec l’ensemble habituel d’options : envoyer un emoji, comme un message, envoyer un message vocal et même taper une réponse sur un petit clavier QWERTY directement sur votre poignet.

Suivi de la condition physique et de la santé

La Xiaomi Watch 2 Pro est un excellent tracker complet pour la forme physique et la santé. Il prend en charge plus de 150 modes sportifs avec des analyses détaillées et des conseils de coaching. Le GPS double bande utilise à la fois la bande L1 plus large et la bande L5 plus rapide et plus précise pour fournir une précision de suivi à l’intérieur du compteur.

En pratique, il faut environ une demi-minute à une minute complète pour que le GPS se verrouille une fois que vous démarrez une course en extérieur. Vous pouvez toujours courir pendant cette période, mais il est préférable d’attendre pour obtenir la lecture la plus précise.

Nous avons effectué des tests méticuleux du GPS : nous avons couru pour voir avec quelle précision il mesurait notre vitesse, puis nous nous sommes arrêtés brusquement pour voir à quelle vitesse il reconnaissait que nous avions arrêté de bouger. Il a été très rapide d’enregistrer tous les changements. Ensuite, nous avons vérifié nos mouvements sur la carte et avons trouvé que la Watch 2 Pro était très précise.

La montre est également résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM, elle convient donc parfaitement pour la natation.

Vous obtenez un aperçu très détaillé de votre entraînement dans Mi Fitness. L’application vous donne toutes les informations de base comme la distance, le temps, le rythme, votre fréquence cardiaque par minute et haute et basse, ainsi que vos pas globaux. Vous obtenez des données d’altitude et une répartition précise de votre rythme cardiaque pendant la course – légère, intensive, aérobie, anaérobie et de votre temps VO₂ max.

Le suivi du sommeil est également très détaillé. La montre surveille vos cycles de sommeil – profond, léger, paradoxal – et vous donne une répartition de votre temps d’éveil. Tous ces éléments sont mis en évidence par des informations supplémentaires : si votre sommeil profond est suffisant, si votre sommeil léger ou votre éveil est trop élevé. La montre complétera le suivi avec des données respiratoires et de l’oxygène dans le sang pendant la nuit.

La Xiaomi Watch 2 Pro est la première montre à correspondre à la série Galaxy Watch de Samsung et à proposer un capteur d’impédance bioélectrique. Vous devez commencer une lecture, appuyer sur les deux boutons avec votre index et votre majeur et rester immobile. La montre vous donne ensuite une répartition de votre corps en pourcentages de graisse, d’eau, de sels et de protéines, et vous indique votre masse musculaire et votre masse grasse en kilogrammes. Vous obtenez également le numéro d’IMC global.

La mesure de l’IMC de cet critique sur la montre correspondait au chiffre de sa balance intelligente Withings Body+, mais cela est basé uniquement sur le poids et la taille saisis. La lecture de la masse grasse était plus élevée sur la montre intelligente que sur la balance, bien que ce type de tentatives d’analyse soit intrinsèquement inexacte. Ils peuvent servir à suivre vos progrès si vous parvenez à obtenir des lectures à des niveaux d’hydratation similaires.

Il existe également un suivi approfondi du cycle menstruel, une surveillance de l’oxygène dans le sang toute la journée et des exercices de respiration.

Nous pourrions débattre de la question de savoir si une montre intelligente est suffisamment précise, compte tenu de sa taille, pour rivaliser avec les outils professionnels de suivi de la condition physique et de la santé. Mais l’idée est de regrouper autant de données utiles dans un package aussi joli et fonctionnel que possible.

Grâce à son GPS bi-bande et à sa sélection de capteurs de premier ordre, la Xiaomi Watch 2 Pro est un compagnon idéal au quotidien pour les personnes soucieuses de bien-être.

Vie de la batterie

La Xiaomi Watch 2 Pro dispose d’une batterie de 495 mAh, soit 70 mAh de plus que la Galaxy Watch6 Classic et très rarement battue – la Watch5 Pro de l’année dernière a une batterie de 590 mAh, tandis que la TicWatch 5 Pro a une unité de 628 mAh. Fait intéressant, la TicWatch 5 Pro revendique les mêmes 65 heures d’autonomie que la Xiaomi Watch 2 Pro.

Nous n’avons pas eu les deux jours promis ci-dessus, mais nous avons eu deux jours complets d’utilisation intensive. Cela signifie porter la Watch 2 Pro toute la journée avec l’affichage permanent activé, les notifications activées, une séance d’entraînement le soir, un suivi du sommeil d’une nuit complète, puis une course le matin. La montre a été mise sur le chargeur à midi avec environ 26 % de batterie restante.

C’est une performance solide pour une montre intelligente Wear OS, mais elle est loin d’être comparable à ce qu’une montre intelligente OS propriétaire, comme la Huawei Watch GT 4, peut faire.

Conclusion

Nous aimons la Xiaomi Watch 2 Pro. C’est une belle montre intelligente, même si elle est un peu terne dans le noir que nous avons. Procurez-vous le modèle argenté pour un peu plus de style et procurez-vous peut-être quelques bracelets et vous aurez une jolie montre.

Le passage de Xiaomi à Wear OS et au Snapdragon W5+ Gen 1 4 nm signifie que la Watch 2 Pro est réactive, intelligente, complète et évolutive. Il est également compétitif face aux principaux rivaux de Mobvoi, Samsung et Huawei (les fans d’Apple Watch vivent dans leur propre monde et ne se soucient pas des montres rondes).

Mais le plus gros attrait de la Xiaomi Watch 2 Pro est son prix. Il commence à 270 € pour le modèle Bluetooth et monte jusqu’à 330 € si vous souhaitez du LTE. Comparez cela aux 449 € et 499 € de la Galaxy Watch6 Classic ou au prix de 360 ​​€ de la Mobvoi TicWatch Pro 5 et vous voyez à quel point la smartwatch Xiaomi est compétitive. Désormais, Huawei met des bâtons dans les roues avec la Watch GT 4 à 270 €, mais il lui manque Wear OS.

La Xiaomi Watch 2 Pro est extrêmement logique en raison de son ensemble complet, de son design élégant et de son prix demandé très raisonnable. Il n’y a rien qu’il ne puisse faire et il obtient notre recommandation.