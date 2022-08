Test de la Xbox Series S : la console qui rend le jeu premium plus abordable

Cela fait près de deux ans que la Xbox Series S et la Xbox Series X sont arrivées dans les salons (aux côtés de la PlayStation 5). La série S fait valoir que les jeux haut de gamme ne nécessitent pas une console de 500 $ et plus, et c’est l’une des rares véritables aubaines auxquelles je peux penser dans le matériel de jeu, en particulier lorsque vous voulez jouer à des jeux. ajouter FPS Boost pour de meilleures fréquences d’images.

Lorsque la PS4 et la Xbox One sont sorties en 2013, la PS4 coûtait 400 $, tandis que la Xbox One coûtait 500 $. Vous avez maintenant l’option d’une Xbox Series S à 300 $, d’une PS5 “numérique” à 400 $ (sans lecteur optique) et des versions à 500 $ de la PS5 et de la Xbox Series X. (La Xbox Series S coûte 250 £ au Royaume-Uni et 300 AU $ en Australie.)

Comme La nouvelle Xbox la moins chère depuis la Xbox 360

Configuration facile basée sur l’application

Écosystème étendu, du cloud gaming au Game Pass

Les médias peuvent diffuser en 4K N’aime pas La résolution du jeu atteint 1440p

Perd la sortie audio optique

L’interface utilisateur reste encombrée

J’ai déjà posé mon marqueur sur pourquoi la PS5 sans disque est une excellente idée, et un moyen facile d’économiser quelques dollars. Et après avoir dépensé la version moins chère de la série S de la Xbox, je pense également que cela constitue un excellent cas pour les consoles sans disque.

Nous avons couvert le processus de configuration, l’interface utilisateur et les fonctionnalités logicielles dans notre examen de la série X, et pour la série S, l’expérience est identique. J’ai été particulièrement impressionné par le processus d’intégration pour la configuration et la connexion à la nouvelle Xbox. La configuration via l’application Xbox (iOS, Android ou Windows 10) est un jeu d’enfant. La console diffuse son propre signal Wi-Fi temporaire, que l’application capte et utilise pour terminer la configuration. Assurez-vous simplement de parcourir attentivement les options de configuration pour éviter d’envoyer trop de données à la fois à Microsoft et aux éditeurs tiers.

J’ai joué à des jeux, y compris Vitesses 5, Forza Horizons 4, Watch Dogs: Légion, Yakuza : comme un dragon et Le Touriste (oui, c’est vraiment orthographié comme ça…) sur la Xbox Series X et la Series S. De plus, des jeux comme Gears of War 5, Forza 4 et quelques autres jeux plus anciens sont optimisés pour l’expérience X/S avec le lancer de rayons et d’autres extras graphiques haut de gamme. D’autres jeux non optimisés, anciens ou nouveaux, peuvent bénéficier d’une résolution plus élevée ou de temps de chargement plus courts, mais les jeux réels auront le même aspect et joueront que sur votre Xbox One ou One X.

Andy Hoyle/Crumpe



Sur mon téléviseur de test, un LG OLED 4K de 65 pouces, j’ai vu une différence minime entre la Xbox Series X et la Series S. La principale chose à garder à l’esprit est que la Series X peut restituer un jeu à une résolution 4K (qu’il soit toujours le faire est une autre question), alors que la série S est rendue à une résolution inférieure – il n’est pas toujours explicitement indiqué quelle est cette résolution, mais la série S rendra les jeux à un maximum de 1440p, soit 2 560 x 1 440 pixels, toujours un pas en avant par rapport à la Full HD, qui est de 1 920 x 1 080.

Si vous avez un téléviseur plus petit ou un téléviseur non 4K, je ne pense pas que vous remarquerez jamais la différence. Le maximum que j’en ai retiré était un aspect légèrement plus doux de jeux comme Gears 5 sur mon téléviseur 4K lors du basculement entre la série S et la série X.

Dan Ackerman/Crumpe



Mais cette résolution inférieure signifie qu’il peut toujours gérer le lancer de rayons et d’autres nouveaux jeux pour les yeux, malgré un GPU moins puissant. La série S n’a pas non plus de lecteur optique, mais comme je l’ai dit, je suis sceptique quant au lecteur optique, préférant ignorer les pièces mécaniques complexes qui tournent et sont plus susceptibles de tomber en panne.

Maintenant, je ne peux pas promettre que les futurs jeux ne se diviseront pas en versions de la série X et de la série S, avec des fonctionnalités visuelles différentes pour chacun – mais si vous êtes un joueur occasionnel, que vous avez un téléviseur plus petit ou que vous voulez simplement dépenser moins, je suis à l’aise de recommander la série S, surtout lorsqu’elle est associée au Service mensuel Xbox Game Passqui offre tellement de contenu de qualité que vous n’aurez peut-être jamais besoin d’acheter un jeu.

Publié initialement le 11 novembre 2020.