Test de la Xbox Series S 1 To : nouvel extérieur, presque le même intérieur

Xbox Series S 1 To Comme Essentiellement la même valeur solide par rapport à la série X

Un vaste écosystème, du cloud gaming au Game Pass

Les médias peuvent diffuser en 4K Je n’aime pas La résolution du jeu atteint 1440p

Perd la sortie audio optique

Pour cette génération de consoles, Microsoft a adopté l’approche unique consistant à sortir deux Xbox dont l’une est presque moitié moins chère que l’autre. La Xbox Series S à 300 $ et la Xbox Series X à 500 $ sont sorties en 2020, et trois ans plus tard, une nouvelle série S est sortie – avec une grosse mise à niveau et un prix légèrement plus élevé.

La Xbox Series S 1 To a été lancée le 1er septembre au prix de 350 $, soit un peu plus que la série S originale à 300 $, qui est toujours disponible à l’achat et sera parfois mise en vente au prix de 250 $. La nouvelle variante double le stockage interne du S original et est disponible en noir mat plutôt qu’en blanc. Il n’y a pas d’autres différences entre les deux versions.

Une nouvelle Xbox est là. Numi Prasarn/CNET

J’ai passé du temps avec la nouvelle console Series S et il n’y a aucune différence notable entre sa configuration initiale et la lecture des jeux. Il possède tous les mêmes composants : un processeur AMD Zen 2 personnalisé à huit cœurs et un GPU RDNA personnalisé avec 10 Go de RAM GDDR6 qui offre une résolution maximale de 1440p. La seule façon de faire la différence est de vérifier l’espace de stockage disponible – ou de savoir que seul ce modèle plus récent est disponible en noir.

Cela soulève la question : à qui est destinée cette console ?

Au lancement, la Xbox Series S était commercialisée auprès des clients soucieux de leur budget, qui n’avaient pas besoin d’une console dotée d’une puissance monstre et qui n’envisageaient pas d’acheter beaucoup de jeux qui occuperaient de l’espace de stockage. La stratégie semble avoir porté ses fruits. UN fuite de la présentation de l’année dernière a montré que la série S s’est vendue presque le double de la série X.

Depuis sa sortie en 2020, cependant, deux mises à jour importantes ont été apportées à l’écosystème Xbox Series. Premièrement, le prix des cartes d’extension de stockage a baissé. Les S et X disposent tous deux de connecteurs d’extension pouvant accueillir une carte pouvant doubler le stockage de la console et qui fonctionnent comme s’il s’agissait d’un stockage système natif. Lorsque les consoles sont sorties pour la première fois, les prix des cartes d’extension étaient exorbitants, avec une carte de 512 Go coûtant 150 $. Désormais, la même carte coûte 80 $ et prend quelques secondes pour se brancher à l’arrière. Quelqu’un qui possède déjà la série S n’aura aucune raison de dépenser 350 $ supplémentaires pour ce qui équivaut à la même console, plutôt que de simplement payer 80 $ pour augmenter le stockage jusqu’à 1 To.

La Xbox Series S 1 To (à droite) à côté de sa grande sœur, la Xbox Series S. Lori Grunin/CNET

Le deuxième est la croissance du Xbox Cloud Gaming, même si techniquement il est encore en version bêta. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent diffuser plus de 100 jeux directement sur leur console sans occuper le précieux espace de stockage d’une console Series S. Mais dernièrement, longues files d’attente a rendu difficile pour les joueurs de diffuser quand ils le souhaitent.

Alors, qui est l’acheteur idéal pour la Xbox Series S 1 To ?

Ce serait quelqu’un qui n’hésite pas à sacrifier la résolution, qui ne veut pas dépenser 500 $ pour une console de jeu et qui veut un peu de tranquillité d’esprit en sachant qu’il n’aura pas à être pointilleux sur les jeux qu’il télécharge sur sa Xbox Series S. ou devoir supprimer fréquemment les plus anciens.

Ou c’est quelqu’un qui aime juste la couleur noir mat.