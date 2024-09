Test de la webcam 4K Obsbot Meet 2

Le retour au bureau a été inexorable, mais cela n’a pas empêché les marques de sortir de nouveaux produits pour la création de contenu afin d’améliorer vos flux et vos réunions virtuelles. L’Obsbot Tiny 2 est une petite webcam unique – et je le dis littéralement. Avec moins de deux pouces carrés, c’est la webcam la plus discrète que nous ayons vue et qui offre une résolution 4K et des fonctionnalités avancées comme le cadrage IA. À 129,99 $, c’est un excellent rapport qualité-prix.

L’Obsbot Meet 2 est conçue pour se fondre dans l’arrière-plan de n’importe quel environnement. Elle est minuscule, mesurant seulement 1,78 x 1,4 x 0,87 pouces, plus petite qu’un gros trombone. Elle est discrète par rapport à de nombreuses autres webcams, et c’est particulièrement impressionnant pour le type de qualité qu’elle offre. En même temps, Obsbot a misé sur le style avec trois couleurs différentes disponibles au lancement : blanc, gris et bleu sarcelle. Elle est minimaliste, mais à la manière d’Apple, c’est plus agréable à voir perché sur votre moniteur.

Le design simple et élégant permet à l’objectif d’occuper la majeure partie de sa face avant. Deux trous d’épingle signalent les deux microphones qu’il abrite de chaque côté. Dans les coins supérieurs se trouve un petit logo Obsbot à gauche et une LED à droite qui indique quand le flux de la caméra est activé. La seule autre caractéristique de conception est le port USB Type-C à l’arrière et un filetage de montage ¼-20 en bas.

Malgré son design minimaliste, il y a encore quelques aspects intéressants en dehors de sa petite taille. Par exemple, il utilise des aimants pour le montage sur son support d’écran, donc il n’y a rien à visser. Il en va de même pour le cache de l’objectif, qui est un peu moins attrayant car il est incroyablement facile à perdre. Le châssis est en métal et évacue la chaleur des composants internes de l’appareil photo. Il devient chaud mais n’a jamais été chaud au toucher. Il est livré avec un support d’écran réglable en angle. Les aimants à l’intérieur de la caméra sont étonnamment puissants – il s’enclenche en place et ne bouge pas tout seul. Faire de petits ajustements peut cependant être un peu délicat, car il est difficile d’éviter de toucher la caméra et de changer son angle lorsque vous ajustez le support.

Les composants internes de la caméra sont honorables pour le prix. Elle utilise un capteur CMOS de 1/2 pouce, qui est nettement plus grand que celui des webcams classiques, et est associé à un objectif à ouverture f/1,8. Ensemble, ils permettent à la caméra de recueillir plus de lumière pour qu’elle fonctionne mieux dans les scènes plus sombres, ainsi que de fournir une petite quantité de bokeh naturel (profondeur de champ). En termes pratiques, cette conception signifie que vous n’aurez pas besoin de garder une lampe annulaire allumée pour chaque réunion juste pour éviter d’avoir l’air sombre et granuleux.

En termes de spécifications, la caméra peut enregistrer des vidéos jusqu'à 4K30 ou 1080p60 avec ou sans HDR. Elle dispose d'un champ de vision de 79 degrés, ce qui est plus étroit que celui de concurrents comme la Logitech MX Brio et la Elgato FaceCam Pro (les deux plafonnent à 90 degrés), mais il est toujours suffisamment large, similaire aux objectifs de kit fournis avec les appareils photo sans miroir et les reflex numériques. Le champ de vision évite également la déformation de l'image (une distorsion qui provient d'un champ de vision plus large), ce qui est agréable car cela indique généralement que vous utilisez une webcam. Cela ne me dérange pas, mais si vous cherchez à montrer une grande partie de votre zone de streaming, ce n'est peut-être pas la caméra qu'il vous faut. Là où Obsbot se démarque, c’est grâce à ses fonctionnalités d’IA et à son logiciel. Obsbot s’appuie fortement sur l’IA dans ses caméras – je sais, le terme le plus galvaudé de 2024 – mais il est en fait utilisé à bon escient ici. Dans le logiciel, vous pouvez activer le suivi intelligent des objets. Ce n’est pas rare en soi, mais le Meet 2 vous permet de désigner le type de prise de vue, ou même la partie de votre corps, que vous souhaitez qu’il suive. Vous recherchez une vue en retrait pour pouvoir présenter debout ? Il y a un bouton pour cela et la prise de vue ajustera son champ de vision sous sa portée maximale pour capturer le haut de votre corps. Vous recherchez un portrait perforé pour votre caméra faciale ? Il suffit d’un bouton et la caméra garde ce sujet centré dans le cadre, même lorsque vous vous déplacez. Il est également capable de reconnaître lorsque plusieurs personnes sont dans le cadre et de s’ajuster si l’une d’entre elles doit s’éloigner. Il existe également d’excellentes améliorations d’image et de beauté que vous pouvez appliquer. La meilleure d’entre elles consiste à ajouter un flou d’arrière-plan pendant que le moteur d’IA vous suit intelligemment et s’assure que vous restez concentré, laissant l’arrière-plan flou. C’est bien mieux que les flous intégrés dans Zoom et Google Meet. Si vous regardez de près, vous pouvez encore parfois voir où la transition se produit. Mais dans la plupart des cas, c’est quelque chose que vous devez rechercher activement pour le remarquer, et il est très bien mis en œuvre dans l’ensemble. Semblable à Snapchat et à d’innombrables applications photo, vous pouvez également appliquer une gamme de filtres cosmétiques. Le lissage de la peau, la coloration, la taille des yeux et bien plus encore peuvent tous être ajustés. Ce n’est pas révolutionnaire ou quelque chose que j’utiliserais personnellement, mais je pourrais certainement voir d’autres personnes trouver cette fonctionnalité utile. Lorsqu’elles sont utilisées avec modération, les améliorations sont assez convaincantes. Ailleurs dans le logiciel, vous trouverez un large éventail de paramètres d’image. De simples curseurs vous permettent de régler la luminosité, le contraste, la netteté, la température des couleurs et la compensation d’exposition. Vous pouvez régler la mise au point manuellement ou la laisser réglée sur automatique. Si vous connaissez les paramètres de l’appareil photo, vous pouvez même régler manuellement l’ISO (de 100 à 6 400) et la vitesse d’obturation (de 1/30 à 1/6 400 s). Il existe également des options pour capturer en mode portrait ou paysage si vous avez besoin d’une vidéo verticale. L’autofocus est l’un des meilleurs disponibles sur une webcam aujourd’hui. Il utilise la détection de phase, similaire aux appareils photo sans miroir de Sony, et peut basculer de manière fiable entre votre visage et un objet tenu près de l’appareil photo en quelques secondes seulement. Il peut également être configuré pour faire la mise au point sur les visages ou pour l’appliquer aux objets de la scène de manière plus universelle, et en mode de verrouillage du visage, le basculement entre l’objet tenu à proximité et l’objet est presque instantané. Le Meet 2 est également équipé d’une paire de microphones omnidirectionnels pour capturer l’audio. Ils sont plutôt silencieux mais offrent une bonne clarté et des détails. Assis à environ 60 cm de distance, les personnes à l’autre bout du fil ont déclaré qu’elles pouvaient très bien m’entendre. Lors des enregistrements de test dans Audacity, il n’a jamais atteint le niveau d’un micro de bureau standard (-12 à -9 dB lorsqu’il est correctement configuré). Mais il y avait aussi un minimum de bruit ambiant dans la pièce. Il y a un compromis à faire, mais ils sont de haute qualité pour des micros de webcam intégrés. Obsbot Meet 2 – Performance L’Obsbot Meet 2 est une excellente caméra dans l’ensemble, offrant une image de qualité dans la plupart des situations. Avec un éclairage à moitié décent et l’effet bokeh appliqué (légèrement), elle pourrait passer pour une vidéo d’une caméra sans miroir. C’est un grand éloge pour une webcam qui ne coûte que 130 $ et qui est aussi portable qu’elle l’est. Lorsque je teste des webcams, je commence avec trois scénarios d’éclairage différents : un éclairage bien éclairé, un éclairage normal de la pièce et une faible luminosité. Pour le scénario bien éclairé, j’ai deux lumières principales qui réfléchissent la lumière du plafond et des murs, une lampe normale et une troisième lumière hors scène à l’arrière. La scène « normale » implique un seul lampadaire dans le coin de la pièce et la lumière de mon moniteur. Le scénario de faible luminosité est complètement sombre, à l’exception de l’éclairage provenant de mon moniteur. D’un bon éclairage à un éclairage normal de la pièce, jusqu’à aucun éclairage. Avec un bon éclairage, le Meet 2 brille : il est net et clair. En 4K, on ​​distingue les détails fins de mes cheveux et de ma barbe, ainsi que de la fourrure de mon chat. La balance des blancs, la saturation et le contraste sont tous très bons, créant une image précise. Avec juste une lampe, il fonctionne toujours très bien. Cette image est toujours précise et ne perd vraiment pas beaucoup de détails. Éteindre toutes les lumières produit le grain attendu, mais offre toujours une quantité surprenante de détails et des couleurs précises. L’ISO maximum de 6 400 et le capteur de ½ pouce lui permettent de recueillir suffisamment de lumière pour être toujours très utilisable. En explorant ce mode, j’ai également réalisé que la caméra ne peut pas descendre en dessous de 30 FPS, donc le mouvement reste également fluide. Dans le même scénario, les webcams plus courantes pour le streaming comme la Logitech C922 deviennent très floues avec n’importe quel type de mouvement. C’est moins un problème sur les webcams 4K modernes, en particulier celles avec des capteurs STARVIS comme la Razer Kiyo Pro Ultra mais ils sont généralement beaucoup plus chers. Son implémentation HDR est un peu plus mitigée. Elle semble généralement éclaircir l’image et réduire un peu le contraste pour qu’elle paraisse plus plate. Dans l’ensemble, j’aime mieux l’image avec le HDR désactivé. Sous des lumières vives en mode SDR, les points chauds de reflets de la peau peuvent parfois être un problème (comme la plupart des webcams). Le mode HDR a tendance à les éliminer et à produire une image plus équilibrée, il a donc son utilité. Je l’ai mentionné plus haut, mais il convient de le répéter ici : l’autofocus du Meet 2 est phénoménal. Il peut être réglé sur les modes Global ou Face, et dans les deux cas, vous pouvez toujours tenir des objets en l’air et l’appareil photo changera de mise au point. La grande différence est qu’en mode Global, ces changements de mise au point sont presque instantanés, tandis que le mode Face essaie de rester sur votre visage pendant quelques secondes et n’est instantané qu’au retour. Et surtout, les détails en gros plan qu’il peut fournir sont excellents. La plus grande déception est la façon dont le mode portrait est intégré. Au lieu de recadrer l’image à 9:16 comme on s’attendrait à ce qu’un mode adapté aux réseaux sociaux le fasse, il ajoute simplement des barres noires disgracieuses en haut et en bas. Un paysage en boîte aux lettres n’est pas ce que quiconque a en tête pour le mode portrait. Il n’est pas non plus très efficace pour gérer un éclairage d’arrière-plan lumineux. Dans le scénario le plus difficile, où le soleil brille à travers une fenêtre derrière vous, l’exposition diminue au maximum, laissant votre visage obscurci par l’obscurité. C’est un scénario difficile pour n’importe quelle webcam, mais c’est une situation clé que vous voudrez éviter. Et si vous exigez un obturateur de confidentialité intégré, vous devrez chercher ailleurs. Il est livré avec un bloqueur d’objectif, mais il s’agit d’un petit disque magnétique qui se perdra presque certainement avec le temps. C’est mieux que rien, mais ce n’est certainement pas un obturateur intégré comme le MX Brio. Guide d’achat L’Obsbot Meet 2 est disponible sur Amazone, Photographie B&Het directement depuis Obsbot pour 129,99 $. Il est disponible en trois couleurs : Aurora Green, Space Gray et Cloud White.

