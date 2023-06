Test de la tablette Google Pixel : les tablettes Android sont de retour

Le monde des tablettes Android a connu des hauts et des bas étranges au cours de la dernière décennie. Je me souviens de la fantastique petite tablette Nexus de 7 pouces de Google en 2012. Et du Chromebook-meet-Android Pixel Slate de Google, considérablement moins réussi, une sorte d’hybride ordinateur portable/tablette à écran tactile. C’était la précédente entrée de matériel de tablette de Google.

Regarde ça: Tablette Google Pixel : Google a fait une bonne tablette Android pour la maison ! 06:35

Le Tablette Pixel est un retour aux tablettes Android pour Google. Mais sa concurrence ne s’est jamais écartée. La série de tablettes en cours de Samsung, par exemple, et Les tablettes Fire d’Amazon (qui peuvent charger le Google Play Store et sont très abordables). La nouvelle tablette Pixel de Google est, espérons-le, un retour aux excellents logiciels et fonctionnalités de la tablette Android : la tablette Pixel à 500 $ ressemble à une très bonne alternative à l’iPad pour les utilisateurs de l’écosystème Google. Google a également adopté une approche unique en en faisant un hub domestique dockable, quelque chose qu’Apple devrait voler un jour pour sa gamme d’iPad.

Tablette Google Pixel Comme Processeur rapide

La station d’accueil pour haut-parleurs incluse sonne bien

Bonne caméra vidéo frontale N’aime pas Le prix augmente pour les étuis et plus de stockage

Pas d’options de boîtier de clavier ou de stylet

Il n’y a que deux reproches que j’ai : cette tablette Pixel, bien que rapide et très bien construite, n’a pas d’étui clavier Google au lancement, ni d’option de stylet. Il s’agit plus d’une tablette partageable pour la maison et la famille qu’une tablette de travail, bien que vous puissiez absolument apporter vos propres accessoires et en faire ce que vous voulez.

À 500 $, ce Pixel n’est pas une tablette économique et si vous souhaitez ajouter plus de stockage au-delà des 128 Go du modèle de base, la version 256 Go coûte 100 $ de plus. Ajoutez 80 $ supplémentaires pour l’étui de protection pour tablette Pixel de Google. C’est un package plus cher que l’iPad d’entrée de gamme d’Apple. Mais si vous recherchez une tablette Android plus premium pour les familles que celle d’Amazon Options de feu ou la série Tab A de Samsung, cela semble être le meilleur pari.

La tablette s’enclenche dans sa station de charge, qui sert également de haut-parleur. Scott Stein/Crumpe

Design : Propre et confortable

La tablette Pixel de Google ressemble à un iPad, avec un écran de près de 11 pouces et un boîtier en aluminium lisse. À un peu plus d’une livre, il est assez confortable pour tenir mais se penche vers le côté le plus lourd avec son étui.

La résolution de l’écran – 2 560 x 1 600 pixels – vous offre une image nette et lumineuse également. Les haut-parleurs latéraux sont assez bons en eux-mêmes, mais pas aussi bons que ce que fournit la station d’accueil pour haut-parleurs (comme vous pourriez vous y attendre).

Il n’y a pas de prise casque, vous aurez donc besoin d’un casque USB-C ou d’un adaptateur, ou passez au Bluetooth. Il y a un capteur d’empreintes digitales à action rapide dans le bouton d’alimentation qui déverrouille la tablette Pixel aussi rapidement qu’un téléphone Pixel. Dans l’ensemble, c’est ce que j’attendrais d’une tablette, et elle a l’air vraiment bien lorsqu’elle est ancrée. L’ensemble de la conception finit par ressembler à un Google Nest Hub plus grand ou à un cadre photo intelligent.

Le boîtier coûteux de Google (il existe également des options tierces moins chères) est également très bien, avec une finition douce et des bords de protection, et une béquille en métal en forme d’anneau qui s’adapte à n’importe quel angle et reste ancrée dans le hub du haut-parleur. Ce n’est pas un étui à clavier, mais vous pouvez ajouter votre propre clavier Bluetooth pour la saisie au bureau.

Le quai est super

Google inclut une station d’accueil que la tablette Pixel attache magnétiquement à celle qui se charge et agit comme un support afin que la tablette puisse être un cadre photo domestique, ou une interface domestique intelligente, ou un haut-parleur/écran connecté avec les avantages de YouTube ou tout ce dont vous pourriez avoir besoin. La station d’accueil équipée d’un haut-parleur est recouverte d’un tissu, tout comme les autres produits domestiques de Google, et est suffisamment petite pour être facilement emballée en voyage. Ses haut-parleurs ont également un son puissant pour écouter de la musique à l’intérieur.

Enclencher et retirer la tablette de la station d’accueil est relativement facile, bien qu’il soit parfois un peu difficile de localiser les broches magnétiques, et retirer la tablette de la station d’accueil peut parfois entraîner la traction de la station d’accueil légère avec elle. La prise et le câble de charge de la station d’accueil sont également propriétaires, et non USB-C. La tablette Pixel dispose d’un port USB-C pour le chargement, mais vous aurez besoin de ce câble de station d’accueil spécifique pour le brancher à votre domicile, et la longueur du câble n’est pas exactement longue.

La tablette Pixel prend en charge la diffusion audio d’un autre appareil vers la tablette lorsqu’elle est connectée, mais la station d’accueil du haut-parleur ne fonctionnera pas si la tablette n’est pas montée dessus et n’a pas de Bluetooth. C’est un peu dommage si quelqu’un veut utiliser le haut-parleur pendant que quelqu’un d’autre utilise la tablette.

Le multitâche sur écran partagé est très bien sur cette tablette, et un tas d’applications le prennent déjà en charge. Scott Stein/Crumpe

Performances et logiciel : rapides et améliorés, principalement

La puce Google Tensor G2, similaire à ce qu’il y a sur les plus récents Téléphones Pixel, est rapide dans la tablette et fonctionne généralement bien. Il y a eu quelques moments où les applications ont semblé un peu se bloquer dans le multitâche à écran partagé, mais cela pourrait également être dû au fait qu’il s’agit d’un appareil de préversion exécutant les premiers logiciels.

L’attention renouvelée de Google pour les logiciels de tablette montre, avec un multitâche qui ressemble à celui d’Apple iPadOS; les applications peuvent être facilement déplacées d’une barre des tâches d’application vers une autre fenêtre, et deux applications à la fois peuvent être ajustées pour s’adapter à quelques paramètres de taille prédéfinie. Google a également ajouté une série de widgets qui aident à personnaliser les informations, que j’ai parfois trouvées utiles et à d’autres moments, je pensais qu’elles n’étaient pas assez flexibles.

Les vidéos d’une autre application, comme YouTube, peuvent également apparaître et planer dans une petite fenêtre au-dessus de ces fenêtres divisées. C’est agréable de travailler dans ces modes, bien que toutes les applications ne fonctionnent pas encore pour la tablette Pixel. Google s’est d’abord concentré sur l’optimisation d’un tas d’applications populaires ainsi que sur ses propres applications principales, mais j’espère que d’autres viendront. Certaines applications Google Play ne fonctionnent pas encore du tout sur la tablette Pixel, notamment Geekbench, que nous utilisons pour tester les tablettes afin de comparer les performances.

Le Tensor G2 réalise également certaines astuces de Google sur ses téléphones Pixel, notamment Magic Eraser dans l’application Photos, qui supprime les personnes ou les objets des prises de vue. La dictée fonctionne aussi très bien : je me voyais beaucoup taper à la voix avec la tablette Pixel, même s’il me manque encore un étui clavier dédié (indice, indice). Le clavier à l’écran de Google est bien, mais je n’en suis pas tombé amoureux. J’ai également constaté que quelques gestes de balayage à plusieurs doigts devenaient parfois un peu bizarres dans des applications comme Google Earth. Certains glissements et pincements à deux doigts, par exemple, n’étaient pas toujours reconnus, mais peut-être qu’une future mise à jour logicielle pourra résoudre ce problème.

Bel appareil photo

L’appareil photo frontal de 8 mégapixels avait l’air bien pour les selfies et le chat vidéo, et avait l’air plus net que mes attentes normales en matière de chat vidéo sur ordinateur portable. Google a placé son appareil photo sur le bord long où il devrait être, un peu comme le dernier iPad de 10e génération d’Apple. Cela signifie que cette tablette peut être utilisée facilement pour le chat vidéo lorsqu’elle est ancrée. Mais, une fonction de suivi du sujet et de cadrage automatique ne semblait pas fonctionner sur mon unité de révision, et la qualité vidéo semblait meilleure pour le moment avec Google Meet que dans Zoom.

James Martin/Crumpe

Google rend les comptes supplémentaires assez faciles

Un autre avantage des tablettes Google par rapport aux iPad est l’échange de compte. Tout comme un Chromebook, vous pouvez ajouter des comptes supplémentaires et passer à d’autres assez facilement ici, même en entrant en mode invité ou en mode enfant. Cela souligne le concept de partage familial qui est au cœur de cette tablette, et j’aime ça. Je pouvais facilement voir la tablette Pixel comme une option décontractée de tablette dans un salon où quelqu’un pouvait simplement la prendre au besoin et vérifier quelques éléments, regarder une vidéo ou jouer à un jeu.

Le travail de Google sur l’ardoise me manque, cependant

Certaines des idées que Google recherchait sur sa précédente tablette Slate, qui était davantage un Chromebook avec les avantages d’Android, me manquent. La Pixel Slate a fait du clavier et du trackpad l’une de ses principales fonctionnalités incluses. Cette fois, la tablette Pixel axée sur Android est allée dans l’autre sens, vers une tablette partageable, de lecture de vidéos et de jeux, de navigation dans les applications, mais sans aucune idée géniale sur la façon d’ajouter un clavier ou d’accéder aux fonctionnalités de type ChromeOS. d’une manière nouvelle et utile. Quiconque veut un Chromebook voudra toujours obtenir un Chromebook – ou un ordinateur portable. Vous pouvez ajouter un clavier ici ou un stylet, mais votre kilométrage ne sera pas différent de celui d’une autre tablette Android. De plus, avec d’autres options de Samsung, OnePlus et Amazon, les accessoires pour clavier sont déjà là – ou même inclus.

Il y a un port USB-C sur la tablette Pixel, même si la station d’accueil se charge avec son propre connecteur à fiche et à broche propriétaire. James Martin/Crumpe

Oui, cela pourrait aussi être un hub domestique

Je n’ai pas testé les fonctionnalités de maison intelligente de cette tablette, mais vous pouvez connecter des appareils et des services Google Home comme vous le feriez sur un Nest Hub. C’est le plus grand succès de la tablette Pixel en tant qu’appareil, et où Google a pivoté cette fois avec sa conception. La réponse vocale via ses microphones était rapide et j’ai pu jouer de la musique, poser des questions, lire des livres audio et lancer rapidement des vidéos YouTube avec des commandes vocales. Une fois que mes enfants ont réalisé que cette chose pouvait lire des vidéos, ils se sont rassemblés autour d’elle comme une petite télévision. Cela pourrait être une excellente option de cuisine, d’autant plus que la tablette plane lorsqu’elle est dans le quai (évitant tout contact avec les surfaces de comptoir). L’angle du quai ne s’ajustera pas au-delà de son angle légèrement élevé, mais je l’ai trouvé assez facile à regarder sur une table ou un comptoir.

Un bon début pour le retour de Google sur les tablettes

Ne vous arrêtez pas, Google : continuez à développer la tablette Pixel, ajoutez un étui à clavier et réduisez peut-être un peu le prix (avec un étui et l’option de stockage de 256 Go, qui coûte 100 $ de plus, vous poussez soudainement vers 700 $) . Mais c’est la tablette Google que vous recherchez probablement, malgré son prix. La seule question est de savoir si Google s’engage sur son logiciel et ses performances dans le temps. Google a tendance à changer soudainement d’orientation sur les gammes de produits, en particulier ses tablettes. Mais la tablette Pixel est un excellent ajout à sa gamme d’appareils et une option non téléphonique parfaite. Gardez-le près de vous, s’il vous plaît.