Test de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Introduction

La prochaine tablette phare de Galaxy est là, et elle est énorme ! La Tab S9 Ultra fait partie des plus grandes ardoises du marché et englobe tout ce que Samsung a à offrir en 2023 en matière de conception, d’écran, de matériel et de saisie au stylet.

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra fait en fait partie d’un trio de tablettes (S9, S9+, S9 Ultra), qui diffèrent par leur taille et leur nombre d’appareils photo. Ils disposent tous d’écrans OLED, du matériel le plus récent, de boîtiers en aluminium et de S-Pens fournis.

Ainsi, la Tab S9 Ultra est basée sur un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces et fonctionne sur la puce Snapdragon 8 Gen 2 la plus puissante pour Galaxy. Il est enveloppé dans un monocorps en aluminium classique, classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Cette tablette possède le plus grand nombre d’appareils photo parmi la génération Tab S9. Il dispose d’une caméra principale de 13 MP et d’une caméra ultra-large de 8 MP à l’arrière. Et puis, il contient un standard 12MP et un imageur ultra-large 12MP à l’avant. Ce dernier est responsable de l’encoche controversée de l’écran.

La fiche technique est complète avec quatre haut-parleurs puissants, une grande batterie de 11 200 mAh, une connectivité 5G, un emplacement d’extension microSD et un scanner d’empreintes digitales UD. Il existe également un S-Pen fourni, classé IP68, qui se recharge magnétiquement à l’arrière de la tablette. La Tab S9 Ultra est livrée avec la prise en charge d’Android 13, One UI 5.1 et DeX.

Spécifications du Samsung Galaxy Tab S9 Ultra en un coup d’œil :

Corps: 326,4 x 208,6 x 5,5 mm, 732 g ; Façade en verre, cadre en aluminium, dos en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min), stylet, latence de 2,8 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope).

326,4 x 208,6 x 5,5 mm, 732 g ; Façade en verre, cadre en aluminium, dos en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min), stylet, latence de 2,8 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope). Afficher: 14,60″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, résolution 1848x2960px, rapport hauteur/largeur 14,42:9, 239ppi.

14,60″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, résolution 1848x2960px, rapport hauteur/largeur 14,42:9, 239ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-X3 de 3,36 GHz et 2 x Cortex-A715 de 2,8 GHz et 2 x Cortex-A710 de 2,8 GHz et 3 x Cortex-A510 de 2,0 GHz) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-X3 de 3,36 GHz et 2 x Cortex-A715 de 2,8 GHz et 2 x Cortex-A710 de 2,8 GHz et 3 x Cortex-A510 de 2,0 GHz) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM ; UFS ; microSDXC (emplacement dédié).

256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM ; UFS ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1. Caméra arrière: Large (principal) : 13 MP, f/2.0, 26 mm, 1/3,4″, 1,0 µm, AF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2.

: 13 MP, f/2.0, 26 mm, 1/3,4″, 1,0 µm, AF ; : 8 MP, f/2.2. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/2.2, 26 mm ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.4, 120˚.

: 12 MP, f/2.2, 26 mm ; : 12 MP, f/2.4, 120˚. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips ; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips ; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips. Batterie: 11 200 mAh ; 45W filaire.

11 200 mAh ; 45W filaire. Connectivité : 5G ; Wi-Fi 6e ; BT 5.3, double SIM (nanoSIM, eSIM).

5G ; Wi-Fi 6e ; BT 5.3, double SIM (nanoSIM, eSIM). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique) ; haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs); Samsung DeX sans fil.

Nous pensons que la Galaxy Tab S9 Ultra offre tout ce qu’une tablette devrait offrir de nos jours. En fait, cela aurait pu nous épargner une caméra ou deux, et nous l’aurions quand même dit.

Déballage de la Galaxy Tab S9 Ultra

La boîte de vente au détail de la Galaxy Tab S9 Ultra est incroyablement fine, et il y a une raison à cela : elle ne contient que la tablette de 5,5 mm, un S-Pen et un câble USB-C. Il n’y a rien d’autre dans la boîte.

La Galaxy Tab S9 Ultra prend en charge une charge rapide de 45 W, donc si vous souhaitez l’utiliser, vous devrez acheter un chargeur rapide USB-PD/PPS de Samsung ou un tiers.