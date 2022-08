Test de la Realme Watch 3 – Actualités GSMArena.com

Introduction

Realme est entré sur le marché de la smartwatch il y a plus de deux ans avec sa bien nommée Realme Watch et depuis lors, le fabricant a constamment élargi son portefeuille portable. La nouvelle Realme Watch 3 est sa dernière offre et elle se positionne comme un successeur direct de la Realme Watch 2 de l’année dernière – une montre qui a apporté une grande autonomie de batterie et un ensemble décent de fonctionnalités pour 4 125 INR (55 $/45 €).

Le modèle de cette année bénéficie d’un design révisé avec un écran plus grand, des bords carrés et des appels Bluetooth tout en offrant le suivi habituel des sports et des activités pour 3 500 INR (44 $/44 €). Comment la Realme Watch 3 se compare-t-elle à la concurrence et les nouvelles fonctionnalités en font-elles une mise à niveau digne ?

Spécifications de la Realme Watch 3

Affichage: Écran couleur 1,8″, 240 x 286 pixels, densité de pixels de 323ppi, luminosité maximale de 500 nits, 2.5D Gorilla Glass 3

Écran couleur 1,8″, 240 x 286 pixels, densité de pixels de 323ppi, luminosité maximale de 500 nits, 2.5D Gorilla Glass 3 Les bretelles: Sangles en silicone amovibles, largeur 22 mm, longueur réglable 130-220 mm

Sangles en silicone amovibles, largeur 22 mm, longueur réglable 130-220 mm Traits: Indice IP68, appel Bluetooth, haut-parleur, moniteur de fréquence cardiaque en temps réel, moniteur SpO2 24h/24 et 7j/7, suivi du sommeil, surveillance du stress, suivi des sports, VO2 Max, compteur de pas, méditation, notifications intelligentes, alerte d’inactivité, rappel de boisson, recherche de téléphone, Prévisions météo, musique et contrôle de la caméra

Indice IP68, appel Bluetooth, haut-parleur, moniteur de fréquence cardiaque en temps réel, moniteur SpO2 24h/24 et 7j/7, suivi du sommeil, surveillance du stress, suivi des sports, VO2 Max, compteur de pas, méditation, notifications intelligentes, alerte d’inactivité, rappel de boisson, recherche de téléphone, Prévisions météo, musique et contrôle de la caméra Modes sportifs : Course en plein air, course en salle, marche en plein air, marche en salle, vélo en plein air, vélo en salle, musculation, football, yoga et cricket (100 autres dans l’application Realme Link)

Course en plein air, course en salle, marche en plein air, marche en salle, vélo en plein air, vélo en salle, musculation, football, yoga et cricket (100 autres dans l’application Realme Link) Capteurs : Capteur de fréquence cardiaque optique PPG, capteur SpO2, accéléromètre 3 axes, moteur de vibration du rotor

Capteur de fréquence cardiaque optique PPG, capteur SpO2, accéléromètre 3 axes, moteur de vibration du rotor Connectivité : Bluetooth 5.3, compatible avec Android 5.1+ et iOS 11+

Bluetooth 5.3, compatible avec Android 5.1+ et iOS 11+ La batterie: 340 mAh

340 mAh Couleurs: Gris noir

Gris noir Dimensions: 45 x 37 x 11,5 mm

45 x 37 x 11,5 mm Lester: 40 grammes

Concevoir

Realme Watch 3 a l’air plus haut de gamme que son prédécesseur bien que le corps soit toujours entièrement en plastique. Les côtés sont maintenant plats et présentent une finition brillante qui ressemble à distance à un alliage métallique. Nous avons la variante de couleur noire pour notre examen ici qui a un look intéressant en bronze à canon.

Realme vend également une variante grise qui offre une teinte plus claire sur le boîtier et un bracelet de montre de couleur plus claire. En parlant de bracelet de montre, il est fabriqué à partir d’un matériau en silicone durable et est de la variété standard de 22 mm, vous pouvez donc l’échanger contre n’importe quel autre bracelet que vous pourriez avoir.

La montre ne pèse que 40 grammes, ce qui la rend confortable à porter toute la journée. Il y a un seul bouton sur le côté droit qui peut réveiller la montre et également servir de bouton de retour. Vous obtenez également un microphone du même côté tandis que le haut-parleur est situé à gauche.

Le panneau LCD de la Watch 3 est passé à 1,8 pouces par rapport à la diagonale de 1,4 pouces de la Realme Watch 2, bien que le nombre de résolutions ait pris un coup à 240 x 286 px, tandis que la montre de l’année dernière avait une sortie plus nette de 320 x 320 px. Pour être juste, la différence n’est pas perceptible dans l’utilisation quotidienne, mais il est toujours étrange que le nouveau modèle de montre ait un écran de résolution inférieure.

Contrairement aux écrans OLED de certaines montres intelligentes concurrentes, il n’y a pas de fonctionnalité Always on Display (AoD) sur la Watch 3 car il s’agit d’un panneau LCD. L’écran manque également de luminosité automatique, vous devrez donc sélectionner manuellement la luminosité que vous souhaitez afficher. Il existe quatre options de luminosité allant de 20% et j’ai trouvé l’option 40% parfaitement utilisable dans la plupart des cas, même à l’extérieur et en plein soleil d’août. La luminosité maximale de la Watch 3 est de 500 nits, ce qui est suffisant, bien que la Realme Watch 2 de l’année dernière soit devenue plus lumineuse avec sa luminosité maximale de 600 nits.

Alors que Realme Watch 3 est IP68 résistant à l’eau et à la poussière, l’appareil n’est pas adapté aux douches et à la natation, alors gardez cela à l’esprit. L’emballage de vente au détail comprend la montre, un chargeur magnétique exclusif à deux broches qui se termine par un câble USB-A.

Fonctionnalités

Comme la plupart des smartwatches récentes, Realme Watch 3 offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un suivi continu de la SpO2, du stress et du sommeil. La montre suit également plus de 110 sports et activités. Vous pouvez avoir 16 modes sportifs sur la montre à la fois tout en échangeant un mode pour un autre nécessite d’accéder à l’application Realme Link sur votre téléphone.

Realme propose également plus de 100 cadrans de montre via l’application Link qui se synchronisent avec la montre en quelques secondes. Cependant, vous ne pouvez avoir que quatre cadrans sur la montre à la fois et vous devrez supprimer ceux qui existent déjà si vous souhaitez en ajouter d’autres. La montre possède également un tas de fonctionnalités utiles comme une alarme, un widget météo, une application de rappels, des commandes de musique et la possibilité d’agir comme un obturateur de caméra Bluetooth.

Les entraînements aérobies comme la course et le cyclisme obtiennent des résultats d’entraînement spécialisés qui déterminent votre niveau d’intensité d’exercice et vous aident à atteindre de nouveaux objectifs cibles. Watch 3 fournit également des recommandations de temps de récupération basées sur votre entraînement le plus récent et les mesures de VO2 max pour vous donner une meilleure idée de l’efficacité de votre entraînement. Il n’y a pas de récepteur GPS intégré sur la montre, bien que l’antenne de votre téléphone devrait de toute façon fournir des résultats plus précis.

L’appel Bluetooth est l’une des nouvelles fonctionnalités de la Watch 3 qui n’était pas disponible sur les modèles précédents de Realme Watch. Vous le configurez juste après le processus de couplage initial dans l’application Realme Link sur votre téléphone et vous pouvez synchroniser vos contacts favoris sur la montre pour faciliter la numérotation. Il n’y a pas de stockage accessible à l’utilisateur sur la montre pour stocker de la musique ou d’autres fichiers, ce qui aurait été une fonctionnalité intéressante compte tenu du haut-parleur intégré.

Le moteur de vibration fait le travail bien que l’haptique se sente un pas moins convaincant que certaines des montres les plus haut de gamme que nous avons testées. Il y a une plus grande batterie de 340 mAh ici par rapport à la cellule de 315 mAh de la Realme Watch 2 et vous pouvez vous diriger vers le segment de la batterie pour voir comment elle fonctionnait.

Performance

La navigation dans l’interface est fluide et réactive avec des animations d’interface utilisateur sans décalage. Comme le reste du portefeuille de montres de Realme, Watch 3 exécute un système d’exploitation propriétaire de base avec plusieurs applications préinstallées de base. Vous naviguez dans la montre via des balayages avec la touche latérale servant de bouton de retour. Une chose qui manque est un geste de double pression pour réveiller l’écran.

La surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 ainsi que la surveillance continue de la SpO2 et du stress fonctionnent aussi bien que sur des montres plus chères. Les lectures instantanées de la fréquence cardiaque et de la SpO2 sont rapides et faciles à enregistrer. Les données d’entraînement sont affichées de manière agréable avec de grandes mesures défilables.

Les entraînements cardio obtiennent des informations utiles telles que le rythme moyen, les calories brûlées, la cadence moyenne (pas par minute), la foulée moyenne, le nombre total de pas et la vitesse moyenne. J’ai rencontré quelques cas où la montre se redémarrait pendant plusieurs séances d’entraînement, ce qui entraînait des entraînements perdus, alors j’espère que cela sera corrigé avec les futures mises à jour logicielles. Il n’y a pas de récepteur GPS intégré sur la montre, bien que celui de votre téléphone jumelé devrait de toute façon fournir des résultats plus précis.

Les résultats du suivi du sommeil ont montré des heures précises d’endormissement et de réveil. Comme la plupart des autres montres du marché, la Realme Watch 3 propose également une répartition du sommeil par catégorie avec mouvements oculaires rapides (REM) inclus.

Toutes les données de santé et d’activité sont accessibles sur la montre, ce qui ne vous permet pas de comparer les valeurs sur de plus longues périodes. L’onglet Santé de l’application téléphonique Realme Link fournit des ventilations détaillées de vos mesures de santé et d’activité vous permettant de comparer jusqu’à un mois de données. Vous pouvez également exporter les résultats de vos séances d’entraînement sous forme d’images à partager avec des amis ou suivre votre programme d’entraînement.

L’appel Bluetooth sur la Watch 3 est assez utile et a parfaitement fonctionné lors de mes tests. Vous pouvez composer des numéros directement sur la montre via un clavier miniature ou même transférer certains de vos contacts favoris sur la montre. Vous pouvez également démarrer un appel sur votre téléphone, puis le transférer vers la montre. Le signal est suffisamment puissant grâce à la puce Bluetooth bi-mode pour que vous puissiez laisser votre téléphone dans une pièce et vous promener pendant un appel sans aucune baisse de qualité d’appel.

Le haut-parleur de la Watch 3 est assez fort pendant les appels, même à l’extérieur, et la prise du microphone est assez bonne pour la plupart des cas d’utilisation, même si vous devez toujours rapprocher votre poignet de votre bouche, ce qui est gênant. Pendant les appels, les personnes à l’autre bout du fil ont signalé que ma voix était claire, même si des perturbations telles que le vent et la circulation automobile étouffaient la conversation. Realme se vante de son algorithme de réduction du bruit AI bien qu’un microphone supplémentaire serait une solution plus optimale pour lutter contre les perturbations.

Vie de la batterie

Realme affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 7 jours d’utilisation de la Watch 3 et lors de nos tests, nous avons trouvé ces valeurs exactes avec une utilisation plus légère, bien que j’aie obtenu 5 jours sur une seule charge.

Le cas d’utilisation de ma montre 3 incluait des notifications constantes de toutes les applications sur mon téléphone couplé, une luminosité de l’écran de 40 % avec activation au réveil, une fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, des mesures de SpO2, du sommeil et du stress ainsi que trois à quatre entraînements par semaine. La montre dispose également d’un mode d’économie d’énergie qui vous indique uniquement l’heure et la date. Une charge complète prend un peu plus de deux heures

Verdict

Realme Watch 3 est une mise à niveau itérative de la Watch 2 de l’année dernière. La grande nouveauté de cette année est l’appel Bluetooth qui fonctionne bien et n’est généralement pas promis pour les montres à ce prix. La montre 3 est entièrement en plastique bien qu’elle ait l’air plus premium que son prédécesseur et qu’elle soit encore assez légère au poignet. L’écran légèrement plus grand de 1,8 pouces et les cadres plus minces sont un ajout bienvenu, bien que la résolution inférieure et les niveaux de luminosité de pointe ne soient pas idéaux.

Le suivi de la santé et de la forme physique est comparable à celui des autres montres et bracelets intelligents de cette gamme de prix. Un capteur GPS dédié et un écran OLED plus agréable sont deux des pièces manquantes qui feraient de cette montre une recommandation facile. À 3 500 INR (44 $ / 44 €), Realme Watch 3 est une montre intelligente d’un bon rapport qualité-prix qui offre un suivi de la santé et de la forme physique ainsi que des appels Bluetooth, ce qui n’est pas toujours une évidence à ce prix.

Avantages

Appel Bluetooth

Conception légère

Autonomie solide de la batterie

Classement IP68

Les inconvénients