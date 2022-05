Test de la Poco Watch – Actualités GSMArena.com

Introduction

Poco est dans le jeu des smartphones depuis quelques années et a maintenant pour objectif de créer un écosystème de produits plus large. Nous avons déjà passé en revue la première paire d’écouteurs sans fil de la société et nous nous tournons maintenant vers la Poco Watch.

Appareil compact et léger plus proche d’un bracelet intelligent que d’une véritable montre intelligente, Poco Watch apporte le mélange habituel de suivi de la santé, de GPS bi-bande et d’un écran AMOLED. Tout cela est complété par des revendications allant jusqu’à deux semaines d’autonomie de la batterie et un prix de 79 €. Quelle est la qualité de la première montre intelligente de Poco et où se situe-t-elle dans la mer des trackers de fitness et des montres intelligentes abordables ?

Concevoir

La première chose que vous remarquez à propos de la Poco Watch est son poids. À 31 grammes, Poco Watch pèse environ 18 grammes de plus qu’un Mi Band 5, bien qu’il soit toujours très léger au poignet. Personnellement, j’ai oublié que je l’avais même attaché après quelques minutes d’utilisation, ce qui est un point bonus dans notre livre. La montre mesure un peu moins de 10 mm d’épaisseur, ce qui en fait l’une des montres intelligentes les plus fines du marché et encore plus fine que la plupart des bracelets intelligents. Le boîtier est en plastique avec une finition mate à l’arrière où se trouvent le capteur optique et le port chagrin.

Vous obtenez un grand écran tactile AMOLED de 1,6 pouces avec une résolution de 320 x 360 pixels avec une fonctionnalité d’affichage permanent (AOD). Bien qu’assez grand pour la plupart des cas d’utilisation, l’écran ne prend pas beaucoup de place et semble même minuscule par rapport à d’autres montres intelligentes. La petite taille est en fait un bonus si vous privilégiez l’ergonomie. Notre unité d’examen est disponible en noir, mais vous pouvez également choisir la montre Poco dans des couleurs bleues et ivoire avec des bracelets de couleur assortie. Une option jaune aurait été agréable à voir étant donné qu’il s’agit de la couleur de facto de la marque Poco.

Poco fournit un bracelet de montre en silicone souple non standard de 125 à 205 mm avec une boucle et un fermoir pour un ajustement sûr. Le matériau de la sangle est assez doux au toucher, bien que les points de fixation soient exclusifs, vous ne pourrez donc pas facilement échanger les bandes lors de vos déplacements. Poco Watch est étanche à 50 m (5 ATM) et peut suivre vos nages sans aucun problème.

L’emballage de vente au détail se compose de la montre et d’un chargeur magnétique exclusif à deux broches qui se termine par un port USB-A.

Caractéristiques

Le matériel de la Poco Watch est identique à la Redmi Watch 2 de l’année dernière jusqu’à la taille et le système d’exploitation propriétaire. Vous obtenez des mesures de SpO2, un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures, un suivi du sommeil et du stress. Poco a également ajouté une option de suivi de la santé des femmes et une application d’entraînement respiratoire intégrée. Vous pouvez suivre plus de 100 modes de fitness avec 17 modes professionnels et 100 modes de fitness étendus.

Il existe un suivi de position bi-bande autonome avec prise en charge du positionnement par satellite GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. La montre peut également envoyer des notifications d’applications à votre poignet bien que vous ne puissiez pas interagir avec elles et que vous puissiez refuser des appels. Il n’y a aucun moyen de prendre des appels sur la montre car elle manque de haut-parleurs et d’un microphone. En revanche, le moteur de vibration ici est exceptionnellement puissant, ce qui vous permet de recevoir vos notifications.

L’écran AMOLED de la montre est doté de capacités de luminosité automatique. Alternativement, vous pouvez sélectionner l’une des cinq étapes de luminosité manuelle à utiliser à tout moment. Le moteur de vibration de Poco Watch est assez puissant sur le réglage par défaut et vous pouvez même le monter à un niveau encore plus élevé à partir du menu des paramètres.

Poco Watch se couple via Bluetooth et vous avez besoin de l’application Mi Fitness qui est disponible sur iOS et Android pour coupler la montre et faire à peu près n’importe quoi. La montre prend en charge les cadrans de montre personnalisables (vous pouvez stocker jusqu’à 14 styles à la fois) et les cadrans de montre AOD que vous pouvez télécharger à partir du magasin de cadrans de montre. Vous pouvez également créer votre propre cadran de montre personnalisé avec une image de votre choix.

L’application Mi Fitness de Xiaomi fournit des mesures bien conçues pour le suivi de l’activité et de la santé. Vous obtenez des graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour votre fréquence cardiaque, votre oxygène dans le sang et vos niveaux de sommeil. De plus, il y a des résumés quotidiens et des graphiques avec des ventilations pour chaque catégorie. Le suivi des pas, les calories brûlées et les données d’entraînement sont également enregistrés chronologiquement et vous pouvez synchroniser vos statistiques avec Strava. Poco Watch prend également en charge la détection automatique des entraînements et vous pouvez connecter la lecture de la montre à l’application de santé native de votre téléphone ou à Strava.

Performance

Poco Watch exécute un système d’exploitation propriétaire qui est assez minimaliste et pas si éloigné des systèmes d’exploitation vus sur les bandes intelligentes. Il n’y a pas de prise en charge d’applications tierces, vous êtes donc coincé avec vingt applications intégrées. Le réveil de la montre révèle votre cadran avec toutes ses complications. Vous pouvez appuyer deux fois sur l’écran pour le réveiller ou appuyer sur le bouton situé sur le côté droit ou encore basculer le geste de rotation du poignet. L’affichage AOD est une option intéressante car vous pouvez vérifier l’heure et la date en un coup d’œil sans

Glisser vers la gauche ou vers la droite vous amène à vos widgets et vous pouvez les parcourir ou interagir directement. Vous ne pouvez avoir qu’un total de sept widgets à la fois malgré le fait qu’il existe neuf widgets optionnels dans l’application Mi Fitness. Glisser du haut vous permet d’accéder à vos notifications tout en allant dans la direction opposée pour révéler les bascules de paramètres rapides et l’indicateur d’autonomie de la batterie.

Il y a un décalage apparent lors du défilement des notifications, ce qui devient assez évident au fur et à mesure que vous accumulez des messages dans les notifications. Pourtant, la montre gère toutes sortes de notifications et de langues et elles se synchronisent instantanément à partir de votre téléphone jumelé.

Le suivi de la santé est à égalité avec les autres appareils portables intelligents de la classe – ce qui signifie que les mesures sont bonnes pour une référence personnelle mais ne sont en aucun cas de qualité médicale. Dans une comparaison directe avec un oxymètre de pouls dédié, les valeurs de Poco Watch variaient de seulement 1 % pour les mesures de SpO2 et de fréquence cardiaque.

Les résultats du suivi du sommeil n’apparaissent que pour la nuit précédente sur la montre et vous ne pouvez pas obtenir une comparaison détaillée à moins d’accéder à l’application Mi Fitness sur votre téléphone. Les heures générales d’endormissement et de réveil étaient exactes, bien que la montre n’ait pas réussi à attraper quelques-unes de mes courses d’eau de minuit. La montre effectue également un suivi rapide des mouvements oculaires (REM) avec des pannes

Le suivi de la condition physique est satisfaisant même s’il n’offre pas grand-chose par rapport à une bande intelligente. Le seul domaine d’amélioration par rapport à un Mi Band ici est que vous pouvez avoir des lectures d’entraînement plus détaillées sur la montre elle-même sans avoir besoin d’accéder à l’application compagnon sur votre téléphone. Avoir un GPS à bord est un autre avantage si vous souhaitez suivre vos courses.













Poco Watch données de suivi de la santé et de l’activité

La précision du GPS était généralement au rendez-vous, même si le capteur de mon smartphone offrait une précision supérieure dans la plupart des cas. La montre a également géré des séances de natation avec des mesures SWOLF détaillées et une reconnaissance du style de natation, toutes disponibles sur la montre elle-même après l’entraînement.

Vie de la batterie

Poco Watch apporte une capacité de batterie de 225 mAh évaluée à 14 jours d’utilisation mixte. Lors de mes tests, la montre durerait trois à quatre jours d’utilisation intensive. Cela comprenait des notifications constantes, la fréquence cardiaque sur 24 heures, l’oxygène sanguin, le suivi du sommeil et du stress. Avec des notifications constantes, la fréquence cardiaque et le suivi de la SpO2 activés, la montre parvient à durer trois jours complets.

Avec les options les plus avancées et les plus gourmandes en énergie désactivées, Poco Watch est à la hauteur de ses revendications de batterie de deux semaines, bien que ce ne soit qu’en vérifiant l’heure et peut-être en pressant quelques séances d’entraînement pendant la semaine.

Poco Watch se charge magnétiquement via un chargeur propriétaire à deux broches. Lors de mes tests, une charge de 0 à 50 % a pris 35 minutes, tandis qu’une recharge complète à 100 % a pris 75 minutes.

Verdict

Poco Watch est une montre compacte bien construite qui ressemble plus à un bracelet intelligent qu’à une véritable montre intelligente en termes de fonctionnalités. Il contient un écran AMOLED lumineux de 1,6 pouces qui est suffisamment net pour une utilisation quotidienne et offre des cadrans de montre AOD pratiques. L’expérience logicielle n’est pas la meilleure et vous pouvez certainement remarquer la lenteur des animations du système, en particulier lorsqu’il s’agit de notifications.

Le suivi de la santé et de l’activité est à égalité avec les bandes de fitness, bien que vous ayez l’avantage supplémentaire d’avoir vos enregistrements d’entraînement stockés sur la montre. La durée de vie de la batterie n’est en aucun cas la meilleure de sa catégorie et peut durer entre trois et quatre jours avec des notifications parallèlement au suivi actif de la santé et de l’activité.

A 79€ la Poco Watch est un peu chère pour ce qu’elle propose. Si vous voulez une fonctionnalité de suivi de la condition physique et une autonomie de batterie longue durée dans un facteur de forme légèrement plus grand avec un écran AMOLED grand et lumineux, alors la Poco Watch vaut la peine d’être examinée. Si vous souhaitez effectuer des tâches de smartwatch comme prendre des appels et répondre aux notifications de votre poignet, vous devrez augmenter votre budget et chercher ailleurs.