Test de la montre OnePlus Nord – Actualités GSMArena.com

La montre OnePlus Nord est la deuxième montre intelligente de la société et la première à être commercialisée sous la gamme abordable Nord. Une version renommée d’une autre smartwatch chinoise – la Haylou RS4 Plus – la Nord Watch est censée être un produit d’entrée de gamme pour le marché indien, à seulement 4 999 INR.

Visuellement, la Nord Watch est presque identique à la RS4 Plus, à l’exception d’une «couronne» et d’un design de bracelet différents. Le design semble s’inspirer de l’Apple Watch, ce qui n’est pas rare pour les smartwatches chinoises d’entrée de gamme.

Le boîtier de la montre est en alliage de zinc mais le dos est en plastique. Le verre de l’écran est résistant aux rayures et présente des bords légèrement incurvés. Les sangles sont fixées aux pattes saillantes avec des barres à ressort coulissantes faciles à retirer. Les bracelets de montre ressemblent à ceux de la montre OnePlus plus chère, mais avec une conception de boucle traditionnelle. La montre est disponible en deux couleurs, Deep Blue et Midnight Black (photo ici).

Le design de la Nord Watch est plutôt piéton. Bien qu’il ne soit pas nécessairement mauvais, il est tout à fait banal et ennuyeux à regarder, surtout en noir.

L’écran de la montre est un panneau AMOLED de 1,78 pouces, d’une résolution de 368 x 448 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est un bel écran avec une résolution suffisante et une luminosité adéquate à l’extérieur. Cependant, l’écran n’a pas de réglage automatique de la luminosité, vous devrez donc le faire manuellement. Vous ne pouvez pas non plus simplement placer votre paume sur l’écran pour l’éteindre comme vous le pouvez sur la plupart des autres appareils portables et vous devez plutôt attendre qu’il s’éteigne tout seul.

Une autre fonctionnalité manquante est un affichage permanent, du moins le type que vous trouvez normalement sur d’autres appareils. La montre vous permet cependant de garder l’affichage allumé jusqu’à 30 minutes. Ce n’est pas la même version à faible consommation d’énergie que vous trouvez sur d’autres appareils, mais plutôt le cadran normal de la montre allumé à la luminosité que vous définissez. Il atteint un peu le but, mais d’une manière incroyablement maladroite.

C’est probablement le bon moment pour se plonger dans le logiciel. Sur la montre elle-même, l’appareil exécute quelque chose appelé RTOS. C’est le même genre d’interface utilisateur d’appareil de fitness glorifié que nous trouvons sur d’autres « montres intelligentes » à petit budget, mais avec une inspiration lourde de watchOS. Quoi qu’il en soit, il est assez facile de naviguer et la montre a de bonnes performances d’interface utilisateur.

Comme il s’agit de la montre Haylou renommée, l’application téléphonique associée est également une application Haylou renommée appelée N Health. Cela serait frustrant pour les utilisateurs portables OnePlus existants, car l’application OnePlus Health utilisée pour OnePlus Watch et OnePlus Band ne peut pas être utilisée pour Nord Watch. L’application N Health vous oblige également à créer un compte, ce qui, pour autant que je sache, n’a aucune raison de le faire. Le processus de configuration est également frustrant avec une douzaine d’autorisations différentes que vous devez activer avant que l’application ne soit utilisable.





























Application N Santé

Une fois configurée, l’application est assez facile à utiliser. Il existe également un bon nombre de fonctionnalités de fitness habituelles, notamment la fréquence cardiaque, le sommeil, la SpO2 et le suivi des pas, bien que le suivi de la SpO2 ne fonctionne automatiquement que lorsque vous dormez et non tout au long de la journée. Il existe également une option pour suivre la santé des femmes, ce qui manquait sur les autres appareils portables OnePlus.

L’application est également livrée avec une tonne de cadrans de montre, dont certains sont également animés. Il y a une bonne variété ici et d’autres sont ajoutées par le biais de mises à jour, mais il n’y a aucun moyen de personnaliser une partie d’un cadran de montre.

Toutes les inspirations et idiosyncrasies auraient été tolérables si le logiciel avait au moins bien fonctionné, mais la Nord Watch a été extrêmement boguée lors des tests. Outre le fait que la fonction de montée au réveil ne fonctionne pas, le capteur de fréquence cardiaque a également cessé de fonctionner à un moment donné et la solution pour les deux était de réinitialiser et de reconfigurer la montre. Au début des tests, la vue de la carte dans la section Exercice de l’application N Health était également cassée. La détection d’entraînement n’a également jamais semblé détecter quoi que ce soit.

Mais de loin le pire problème était que la Nord Watch ne suivrait pas le temps correctement, ce dont vous supposeriez qu’une chose avec une montre en son nom serait capable de le faire. Il y avait toujours 30 minutes de retard sur l’heure actuelle et peu importe le changement d’heure par rapport au téléphone jumelé (car il n’y a aucun moyen de changer l’heure sur la montre elle-même ou via son application), le décalage horaire a été maintenu.

Heureusement, j’ai eu une deuxième unité d’examen, qui n’avait pas ce problème et la première montre a finalement été corrigée avec une mise à jour logicielle. Pourtant, la première fois que j’en ai fait l’expérience, cela m’a vraiment déconcerté parce que je pensais que je perdais en quelque sorte la notion du temps.

La montre a même des problèmes matériels. Vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus qu’appuyer sur la couronne ne fait souvent rien car le bouton est apparemment cassé sur l’une des montres. La montre a également initialement eu du mal à se reconnecter avec le téléphone si l’un d’eux était hors de portée. Finalement, il a simplement cessé de se coupler complètement avec le téléphone et l’application affichait simplement une erreur indiquant “La connexion réseau est anormale, veuillez vérifier et réessayer”.

Au bout d’un moment, j’ai perdu tout intérêt à tester le produit. Je ne suis pas sûr de la précision des fonctions de fitness car apparemment, vous ne pouvez même pas compter sur cette montre pour afficher l’heure correctement. Et bien que la durée de vie de la batterie semble assez bonne, peu importe combien de temps elle dure quand elle ne semble souvent pas très bien fonctionner. J’en ai même deux mais ils se relaient tous les deux pour gâcher et à aucun moment l’un ou l’autre ne fonctionne correctement.

Au final, la Nord Watch est une réfutation vigoureuse de l’adage “Il n’y a pas de mauvais produits, il n’y a que de mauvais prix”. Certains produits sont mauvais quel que soit leur prix, et la Nord Watch en fait partie.