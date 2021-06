Test de la montre Huawei 3 Pro

introduction

Les montres intelligentes Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro ont fait leurs débuts il y a quelques semaines dans le cadre de la grande annonce HarmonyOS 2.0. Depuis, nous avons eu la version Pro avec nous pour un test, et maintenant que nous avons terminé tous les tests, nous pouvons vous dire ce qui s’est bien passé et ce qui nous a déçus au cours des deux dernières semaines.

La série Watch 3 est un véritable appareil portable intelligent qui offre des appels autonomes sans avoir besoin d’un smartphone. La différence entre la vanille et la Pro réside dans la conception, les matériaux de construction et la durée de vie de la batterie, et nous avons la version la plus puissante avec nous ici.

Concevoir et construire

La Huawei Watch 3 Pro est livrée avec un corps en titane de qualité supérieure et un bracelet standard de 22 mm. Il se sent exquis et semble incroyable. Les montres de luxe ont tendance à peser beaucoup, mais notre variante avait une belle sensation au poignet sans être trop lourde. Le poids total n’est que de 63 grammes sans la sangle.

Vous obtenez un bracelet en caoutchouc et un bracelet en métal dans la boîte, vous pouvez donc facilement personnaliser la Watch 3 Pro pour l’adapter à presque toutes les tenues, mais si cela ne suffit pas, les bracelets standard signifient qu’il est très facile d’en obtenir des supplémentaires.

Cependant, l’écran de 1,43″ et le boîtier de 48 mm lui-même sont plutôt gros et pourraient être trop pour les poignets plus petits. La lunette autour de l’écran tactile – est divisée en 24 sections (pour les 24 heures de la journée) mais a peu d’utilité pratique avec la majorité des cadrans de montre.

Le bouton de la couronne sur le côté est également en titane, et nous avons adoré la petite écriture « Huawei watch » sur le côté. Cela fonctionne à la fois comme un défilement et un bouton, mais s’habituer à faire défiler avec cela prend un certain temps. Il existe une clé secondaire qui peut être mappée – l’option par défaut est Entraînement, mais il peut également s’agir de Musique, Contacts ou même AppGallery.

Logiciel

La grande mise à niveau que Huawei a faite avec la Watch 3 Pro de la Watch GT 2 Pro est le système d’exploitation. Il exécute maintenant HarmonyOS 2.0 et apporte de la profondeur aux fonctionnalités déjà existantes. Du point de vue du design, Huawei a gardé les choses simples et n’a fait qu’augmenter la police pour correspondre au plus grand écran – les icônes sont les mêmes.

Grâce à l’intégration de la smartwatch dans l’écosystème Harmony, elle prend en charge l’assistant vocal Celia – la réponse de Huawei à Siri et Alexa. Pour fonctionner, vous devez avoir leur Watch 3 Pro connectée à Internet – soit via Wi-Fi, Bluetooth, ou l’eSIM à l’intérieur.

Les applications préchargées sont déjà bien connues des utilisateurs Huawei et non-Huawei – Fréquence cardiaque, suivi du sommeil, mesures SpO2, exercices de respiration. La différence vient de l’intégration avec Huawei AppGallery – elle propose des applications qui peuvent s’exécuter seules ou en complément d’une application déjà installée sur votre téléphone. Il n’y a pas encore beaucoup d’applications dans le magasin, mais le service est plutôt nouveau, nous espérons donc en voir plus à l’avenir.

La Watch 3 Pro peut vivre seule, sans aucune carte SIM, c’est pourquoi Huawei a déplacé certaines fonctionnalités de l’application Huawei Health (dont vous avez besoin pour utiliser pleinement le portable) dans la montre – l’une d’entre elles est le Alarme. Une autre fonctionnalité intéressante appelée Drain joue un bruit aigu pour expulser tout liquide hors de la cavité du haut-parleur.

Enfin, Huawei a décidé de vous donner la possibilité d’avoir vos applications dans une grille ou une liste. Le premier offre plus d’applications en un coup d’œil ; ce dernier apporte un sens de l’ordre, bien que le défilement soit nécessaire et puisse être trop s’il y a beaucoup d’applications installées.

Connectivité

Un autre changement majeur que Huawei a fait dans son département wearable est la façon dont la montre est connectée au monde. Au cours des dernières années, au moins depuis que la société utilisait le système d’exploitation Lite, la connectivité était limitée au Bluetooth et au GPS.

Maintenant, tout a changé. La Watch 3 Pro prend en charge la connectivité Wi-Fi, est livrée avec NFC sur les marchés mondiaux et peut se connecter à un réseau mobile par elle-même. Il y a un module eSIM à l’intérieur qui permet de cloner la carte SIM du smartphone via l’application Huawei Health – il y a un bouton dédié dans le menu.

La grande mise en garde – le transporteur doit permettre que le changement se produise via des codes QR propriétaires, de sorte que tout le monde n’obtiendrait pas une montre intelligente indépendante prête à l’emploi.

Vie de la batterie

Huawei est célèbre pour la grande autonomie de ses appareils portables, et la Watch 3 Pro peut atteindre jusqu’à 21 jours avec un gros astérisque. Lorsque le Wi-Fi est activé, l’eSIM est connecté, le NFC est parfois activé, les notifications s’affichent à gauche et à droite et l’AOD est activé, la durée de vie de la batterie est d’un peu plus de trois jours. Tous les 790 mAh de la batterie ont été vidés.

Il y a un chargeur sans fil magnétique de 10 W dans la boîte, mais la Huawei Watch 3 Pro peut être chargée à peu près avec n’importe quel chargeur Qi. En raison de l’énorme batterie à l’intérieur, il faut près de trois heures pour que la cellule se remplisse de 0 à 100 % – charger la montre pendant trois heures tous les trois jours n’est pas terrible par rapport aux montres Huawei du passé, mais en comparaison à d’autres montres intelligentes appropriées, c’est en fait décent.

Et vous avez la possibilité d’avoir le meilleur des deux mondes. Le mode d’autonomie ultra-longue de la batterie transforme la Huawei Watch 3 Pro en une montre intelligente Huawei classique – pas d’appels autonomes ni de Wi-Fi, mais le Bluetooth et le GPS continuent de fonctionner. De cette façon, la batterie peut vivre entre 14 et 21 jours, selon votre utilisation (surtout si vous courez beaucoup et avez fréquemment besoin du GPS).

Nous avons également essayé un mélange des deux où nous laissions tomber le téléphone lorsque nous sortions courir ou sortions avec des amis le soir et utilisions la Huawei Watch 3 Pro seule. Le reste du temps, il serait couplé au téléphone en mode batterie longue et nous obtiendrions près de 6 jours d’autonomie, ce qui est très respectable.

Vous pouvez aller encore plus loin si vous désactivez l’affichage permanent, car la Watch 3 Pro a le réveil le plus rapide et le plus fiable que nous ayons vu sur une montre intelligente.

HarmonyOS a également fourni une ventilation de ce qui draine le plus la batterie, en la divisant en deux catégories : matériel et logiciel.

Verdict

La Huawei Watch 3 Pro offre un ensemble de fonctionnalités convaincantes qui en feraient un compagnon idéal pour un grand nombre de personnes. Il fait tout ce que nous aimions sur la Watch GT 2, mais ajoute également le mode autonome qui vous permet de laisser votre smartphone à la maison. Et dans les deux cas, il offre une meilleure autonomie que ses concurrents.

La montre a l’air incroyable, ressemble à une montre de qualité, fonctionne très bien et apporte des améliorations tant attendues à l’écosystème Huawei. Et c’est pourquoi c’est si cher – la variante Classic avec un bracelet en cuir coûte 499 £ tandis que l’option Titanium que nous avions est de 599 £, mais Huawei UK réduit de 50 £ pour les lève-tôt.

Les offres dans d’autres pays européens sont encore plus intéressantes – lors de l’achat de la Watch 3 Pro au prix fort, Huawei lancera une paire de Freebuds gratuitement, offrira des remises sur un tas d’autres produits intelligents et fournira un échange dans certains pays. Avec ces offres, la Huawei Watch 3 Pro est une bonne affaire.