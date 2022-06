Test de la montre Honor GS 3

Introduction

La smartwatch la plus haut de gamme d’Honor à ce jour – la nouvelle Honor Watch GS 3 est avec nous. Avec son 220 €/ L’étiquette de prix de 210 £ n’est pas exactement dans le territoire de la montre haut de gamme, mais ce n’est pas non plus un appareil d’entrée de gamme. Les principales caractéristiques comprennent un écran AMOLED spacieux de 1,46 pouces, la liste habituelle de suivi de la santé et de la forme physique ainsi que 4 Go de stockage intégré aux côtés d’un microphone et d’un haut-parleur, ce qui signifie que les appels mains libres et la lecture des médias locaux sont possibles.

Bien qu’il manque une prise en charge d’applications tierces et des réponses intelligentes aux notifications, Honor Watch GS 3 est évalué à jusqu’à deux semaines d’utilisation typique, ce qui est bien en avance sur certaines montres haut de gamme. De plus, Honor dispose d’un nouveau capteur optique à huit canaux pour les mesures de la fréquence cardiaque et de l’oxygène sanguin, le tout recouvert d’un boîtier d’aspect haut de gamme.

J’ai attaché une unité d’examen de la montre à mon poignet et je l’ai portée avec moi jour et nuit pendant plus d’une semaine. Voyons comment la Honor Watch GS 3 se comporte dans nos tests en conditions réelles et si cela vaut la peine d’être considéré.

Concevoir

Notre unité d’examen Honor Watch GS 3 est livrée avec un boîtier en acier inoxydable de couleur or et un bracelet de montre en cuir Nappa marron. Le design est vraiment similaire à une montre vintage et s’intégrera certainement dans des occasions plus formelles. Malgré le grand boîtier de 46 mm, la Watch GS 3 ne mesure que 10,5 mm et pèse 44 grammes, ce qui est vraiment impressionnant compte tenu du grand écran.

L’AMOLED de 1,43 pouces sur la montre est excellent avec sa résolution nette de 466 x 466 px et 326 ppi. Le verre incurvé 3D recouvrant l’écran est une touche vraiment agréable et ajoute à l’esthétique premium. En tant que panneau AMOLED, vous bénéficiez également d’une fonctionnalité d’affichage permanent (AoD) qui est assez intéressante puisque vous pouvez toujours vérifier l’heure et vos mesures de santé/sport en fonction du cadran de la montre.

La montre est confortable au poignet et est solidement construite. Le bracelet en cuir est un avantage supplémentaire ici, mais si vous n’êtes pas un fan, vous pouvez facilement le changer avec n’importe quel bracelet équivalent de 22 mm de votre choix.

L’emballage de vente au détail comprend la montre, un chargeur magnétique propriétaire à deux broches et un câble USB-C vers USB-A. La montre GS 3 est étanche à 50 m (5 ATM) et peut suivre vos séances de natation, mais il serait conseillé de passer à un bracelet en silicone avant d’entrer dans la piscine.

Fonctionnalités

Honor Watch GS 3 apporte un suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO2, du sommeil et du stress. Honor affirme que le nouveau capteur PPG à huit canaux utilisé sur la GS 3 devrait fournir une précision minimale de 97 % pour les lectures de fréquence cardiaque ainsi que des mesures d’oxygène dans le sang 24h/24 et 7j/7. Côté suivi d’activité, vous avez accès à plus de 100 modes sportifs.

Les courses, les randonnées et les balades à vélo bénéficient de l’avantage supplémentaire du récepteur GNSS bi-bande avec prise en charge des cinq principales normes de positionnement mondial. Contrairement à la version chinoise de la Watch GS 3, notre variante internationale ne prend pas en charge le NFC pour les paiements sans contact, ce qui est un inconvénient.

Vous pouvez recevoir des notifications d’applications, bien que vous ne puissiez répondre aux appels entrants qu’avec quelques réponses pré-tapées. Grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés, la Watch GS 3 peut prendre les appels de votre téléphone couplé via Bluetooth. La montre dispose également de 4 Go de stockage local (2,2 Go disponibles) qui peuvent être utilisés pour stocker de la musique sur la montre.

Vous pouvez même coupler un casque Bluetooth directement avec la montre, ce qui est idéal si vous ne souhaitez pas emporter votre téléphone avec vous pendant les entraînements. Le moteur de vibration est un peu décevant ici, bien que cela soit probablement dû à l’espace limité à l’intérieur du profil de montre mince et léger.

L’écran AMOLED de 1,46″ est doté de capacités de luminosité automatique, bien que vous puissiez également définir l’un des cinq niveaux de luminosité manuelle à tout moment. Regardez les paires GS 3 via Bluetooth et vous avez besoin de l’application Honor Health qui est une exclusivité Android pour le moment. Vous obtenez 13 styles de montre préchargés ainsi que 11 options AoD et l’application Honor Health vous permet de télécharger encore plus de styles pour répondre à vos besoins. Certains cadrans de montre prennent en charge les complications de montre personnalisables et il existe également une option pour créer des cadrans de montre personnalisés avec des images de votre galerie.

La montre GS 3 dispose également d’une lecture de la pression atmosphérique et de l’altimètre ainsi que d’une boussole. Vous bénéficiez également de plus de 100 modes de sports et d’activités, dont 12 cours de fitness avec des instructions vocales et d’animation étape par étape directement sur la montre. Ceux-ci vont de simples exercices d’étirement à des entraînements complets du haut et du bas du corps avec des instructions d’exercice soigneusement chronométrées avec un coaching assisté par la voix.

L’application compagnon Honor Health apporte une conception épurée avec des informations assez détaillées pour toutes les mesures de suivi de la santé et du sport dont vous auriez besoin. Il existe des cartes rapidement accessibles qui vous montrent l’historique de l’exercice, les relevés de santé et d’autres informations comme les pas et les calories brûlées en un coup d’œil. Vous pouvez également démarrer des sessions de suivi d’activité directement à partir de l’application et modifier les fonctions de la montre comme les réglages des alarmes, le transfert de musique et le téléchargement de nouveaux cadrans de montre.

Performance

Honor Watch GS 3 fonctionne sur LiteOS, un système d’exploitation propriétaire utilisé sur les anciennes montres Honor et Huawei. GS 3 contient un chipset Apollo4 qui gère correctement les tâches quotidiennes sans aucun bégaiement ni décalage majeur. L’interface de la montre est assez simple et facile à utiliser. La navigation dans l’interface se fait principalement par balayage, bien que le bouton du haut vous amène toujours à l’écran de verrouillage. Vous pouvez réveiller l’écran via un double-clic ou depuis l’un des deux boutons latéraux.

Le bouton du haut vous amène à la page des applications tandis que celui du bas est attribué par défaut à l’application d’entraînement, bien que vous puissiez le remapper sur n’importe quelle application dans les paramètres. Vous obtenez également jusqu’à six raccourcis d’application à côté de l’écran d’accueil en balayant vers la gauche ou la droite. Le lecteur de musique intégré est une touche intéressante, mais le transfert de morceaux vers la montre est un processus lent exécuté via l’application Honor Health.

Le haut-parleur intégré devient assez fort, ce qui est utile si vous prévoyez d’utiliser le GS 3 pour prendre des appels. La qualité du microphone est adéquate mais pas au niveau de votre smartphone ou d’une bonne paire d’écouteurs TWS. Néanmoins, il est agréable d’avoir la possibilité de prendre des appels sur votre montre si vous en avez besoin.

Le suivi de la santé sur la Watch GS 3 bénéficie du nouveau capteur de fréquence cardiaque PPG à huit canaux avec suivi de fréquence et d’un algorithme de fréquence cardiaque AI supplémentaire. La page Web d’Honor affirme que la précision de la fréquence cardiaque est supérieure à 97% et lors de mes tests, j’ai trouvé des lectures de fréquence cardiaque conformes à celles de mon Xiaomi Mi Band 5 personnel.

Les lectures de SpO2 sont comparables à n’importe quelle autre smartwatch/bande – ce qui signifie qu’elles sont un bon point de référence mais certainement pas de qualité médicale. Dans une comparaison directe avec un oxymètre de pouls, Honor Watch GS 3 a montré des résultats qui variaient entre 95 et 100 % par rapport aux valeurs de 93 à 95 % de l’oxymètre. J’ai également dû recommencer plusieurs fois les mesures manuelles de SpO2 sur la montre car je « portais mal la montre ».

Vous n’avez pas accès à des mesures de santé détaillées sur la montre directement comme vous le pouvez sur d’autres montres. Si vous souhaitez vérifier vos mesures de sommeil détaillées ou comparer les données hebdomadaires, vous devrez vous diriger vers l’application Honor Health sur votre téléphone. Les résultats du suivi du sommeil ont montré des heures précises d’endormissement et de réveil et offrent également une répartition du sommeil par catégorie avec les mouvements oculaires rapides (REM) inclus.

Le suivi des activités semblait conforme aux autres smartwatches et smartbands que nous avons testés. Les données de course vous montrent les mesures habituelles telles que le rythme moyen, la vitesse et la fréquence des foulées, ainsi que les mesures de la fréquence cardiaque et des calories brûlées. Si vous activez le suivi GPS, vos courses seront également cartographiées assez précisément, bien que le récepteur de votre smartphone soit susceptible de vous donner des lectures plus précises. Le capteur GPS de la montre a mis environ 10 secondes pour verrouiller ma position.

J’ai trouvé les options de cours de fitness très utiles. Vous bénéficiez de douze types d’entraînements différents, allant de séances d’étirement de 3 minutes à des entraînements complets du corps, le tout avec des conseils audio et de forme d’exercice. Ces séances d’entraînement guidées sont un excellent moyen de changer votre routine d’exercice ou de terminer une séance d’entraînement avec une séance d’étirement étape par étape.

Vie de la batterie

Honor Watch a une cellule de batterie de 451 mAh évaluée à 14 jours d’utilisation typique et 30 heures d’endurance avec le GPS activé. Lors de mes tests, j’ai utilisé la montre avec une luminosité manuelle réglée au niveau 3, AoD activé, fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, SpO2, mesures du sommeil et du stress, ainsi que synchronisation des notifications et trois à quatre séances d’entraînement par semaine. Avec ces modèles d’utilisation, j’ai réussi à presser quatre jours d’utilisation.

Avec une utilisation plus légère, vous pourriez obtenir les réclamations de deux semaines, mais cela nécessiterait de sacrifier des fonctionnalités et de limiter le potentiel de la montre. Une charge complète prend un peu plus d’une heure. Le chargeur 5W peut également vous procurer une autonomie d’une journée à partir d’une charge rapide de cinq minutes.

Verdict

Honor Watch GS 3 est une montre intelligente polyvalente avec un design confortable et élégant et de nombreuses fonctionnalités utiles de suivi du sport et de la santé. Vous obtenez des mesures fiables grâce au capteur PPG optique mis à jour avec une longue liste d’activités parmi lesquelles choisir, y compris des entraînements guidés par la voix avec des difficultés variables pour répondre aux besoins des utilisateurs novices et avancés.

Le spacieux écran AMOLED de 1,43 pouces est livré avec une quantité décente de cadrans de montre ainsi que la fonctionnalité AoD et la luminosité automatique. L’expérience logicielle sur la montre est généralement fluide, bien que l’absence d’une application compagnon iOS soit une déception en termes de compatibilité.

Avoir un haut-parleur et un microphone intégrés ainsi qu’un GPS autonome vous donne la possibilité de laisser votre téléphone dans votre poche ou de l’abandonner complètement pendant vos entraînements. Les entraînements guidés par la voix et leurs animations sont tout à fait l’outil à avoir sur votre poignet et peuvent aider même les utilisateurs les plus inexpérimentés dans un régime d’entraînement régulier. La durée de vie de la batterie est décente, mais si vous activez toutes les fonctionnalités avancées et prenez des appels sur la montre, vous devrez recharger tous les trois à quatre jours.

Le manque d’applications tierces, NFC et la possibilité de répondre aux notifications sont les seuls inconvénients ici, bien que les montres qui offrent ces fonctions aient des prix plus élevés. Honor Watch GS 3 cloue les piliers clés d’une excellente montre intelligente et la présente dans un facteur de forme élégant qui peut être facilement adapté grâce au bracelet de montre amovible de 22 mm. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle smartwatch dans le 220 €/ Gamme de 210 £, alors la Honor Watch GS 3 vaut la peine d’être examinée.