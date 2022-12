Test de la Lenovo Tab P11 Pro Gen 2

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Écran OLED assez grand et net

Haut-parleurs puissants à quatre pilotes

Beaucoup de stockage Les inconvénients Se sent moins cher qu’un iPad ou Samsung

Pas de prise casque

Les iPad fonctionnent mieux

Noirs surélevés dans la vidéo HDR Notre avis La Tab P11 Pro de 2e génération de Lenovo est une tablette polyvalente avec un écran de qualité qui peut se transformer en surface d’art numérique ou en ordinateur portable de fortune avec quelques accessoires officiels. Cependant, il semble un peu bon marché compte tenu du prix, il n’est pas aussi puissant qu’un iPad, et si vous n’êtes pas dérangé par la puissance, la Tab S6 Lite de Samsung est une meilleure affaire.

La Lenovo Tab P11 Pro est une tablette Android de milieu de gamme qui est là pour balayer les acheteurs potentiels d’iPad 10.2 ou d’iPad 10.9 d’entrée de gamme qui aiment le son d’un écran légèrement plus grand.

Il a un écran de 11,2 pouces, un peu plus petit que celui de la Tab P11 Pro de première génération, qui avait un écran de 11,5 pouces. Ce panneau est le point culminant, car il s’agit d’un OLED net et percutant.

Le reste? Il ne fait pas aussi chaud. La Tab P11 Pro est beaucoup moins puissante que même l’iPad 10,2 pouces de base, et son utilisation d’un chipset MediaTek relativement peu utilisé ne semble pas aider à l’optimisation du jeu.

Sa construction est également moins agréable que celle du Samsung Galaxy Tab S6 Lite, qui est moins cher et reste la référence pour les dessins numériques non iPad à petit budget.

Bien que Lenovo n’ait gâché aucun élément clé ici, le P11 Pro coûte un peu trop cher pour se frayer un chemin dans les meilleures positions pour les acheteurs. En soi, le prix de la tablette est trop proche de l’iPad 10.9 pour le confort, et pour le même prix qu’en le combinant avec le clavier et le stylet en option, vous pourriez obtenir un ordinateur portable décent à la place.

Concevoir et construire

Mince et pas trop lourd

Coquille en plastique

Bons haut-parleurs à quatre pilotes

La Tab P11 Pro ressemble à la pièce à bout de bras et sur le papier, mais mettez la main dessus et vous constaterez qu’elle n’est pas aussi haut de gamme qu’un iPad Air ou un Samsung Galaxy Tab S8.

Andrews Williams / Fonderie

Son dos et ses côtés ressemblent à du plastique. Lenovo décrit la construction ici comme “alliage de magnésium + PMMA + PC”. Notre meilleure supposition est que les côtés sont en “PC”, en polycarbonate, et l’arrière est une fine feuille d’alliage de magnésium avec une couche de PMMA sur le dessus. Le PMMA est de l’acrylique, une sorte de faux verre dans ce contexte.

Il a l’air bien, du moins jusqu’à ce qu’il capte mille empreintes digitales après une heure d’utilisation, mais ne se sent pas aussi cher que l’aluminium ou le vrai verre.

C’était, malheureusement, la première pensée que nous avons eue sur l’utilisation du P11 Pro. Pourtant, il est assez léger à 6,8 mm d’épaisseur et comparable à la concurrence en poids à 480 g. Il a l’air intelligent aussi, avec une finition bicolore, un côté plus brillant que l’autre.

Andrews Williams / Fonderie

Cependant, les haut-parleurs sont le véritable point fort du matériel extérieur. La Tab P11 Pro dispose de quatre pilotes de marque JBL. Leur projection de milieu de gamme et leur puissance de basse surclasse la sortie de l’iPad Air de 4e génération que nous avions à portée de main pour les comparaisons. Idéal pour les jeux, idéal pour les films.

Il est dommage que la mise au point audio ne s’étende pas à la mise en place d’une prise casque. Laisser les prises de courant hors des téléphones est une chose, mais les tablettes ? Il existe cependant un plateau de style SIM qui abrite un emplacement microSD. Stockage extensible mais pas de prise casque – c’est apparemment l’état de la technologie des tablettes Android portables en 2022.

La Tab P11 Pro peut également fonctionner un peu comme un ordinateur portable si vous achetez l’accessoire étui pour clavier. Bien que cela imite le clavier d’un Microsoft Surface Pro, le style est un peu différent. Il se décline en deux parties, nécessaires car la tablette ne dispose pas de son propre support.

Andrews Williams / Fonderie

Il y a une plaque arrière avec un support articulé intégré astucieux et un petit compartiment pour le stylet (également non inclus en standard). La partie clavier est complètement séparée et les deux parties se fixent à la tablette à l’aide d’aimants.

Avec les deux bits en place, le Lenovo Tab P11 Pro devient à peu près aussi gros qu’un ordinateur portable, mais les deux côtés de la tablette bénéficient d’une bonne couche de protection. Le clavier se sent également très bien, avec une bonne action des touches et une belle plaque de touches rigide. Cependant, nous ne sommes pas dans la même ligue que le clavier Microsoft Surface ici.

Le pavé tactile est en plastique, pas en verre comme celui de Microsoft, et il n’y a pas de rétroéclairage du clavier.

Écran et stylet

Lecture vidéo HDR foirée

Bonne luminosité, bon contraste

Couleur riche et personnalisable

Comme dans toute bonne tablette, l’écran de la Tab P11 Pro est un point fort. Il s’agit d’un panneau OLED de 11,2 pouces relativement grand avec un rapport d’aspect qui se situe quelque part entre 16:9 et 16:10. Il s’agit en fait d’un écran 15:9 ou 5:3, avec une résolution de 2560 x 1536 pixels.

Andrews Williams / Fonderie

Cela lui donne une densité de pixels similaire à celle d’un iPad, bien que les iPad semblent légèrement plus nets car leurs écrans LCD ont une structure de sous-pixels plus régulière. Pourtant, le Lenovo P11 Pro semble lisse de près, une mise à niveau claire par rapport au Samsung Galaxy Tab S6 Lite moins dense en pixels.

La couleur et le contraste sont également excellents, comme on peut s’y attendre d’une tablette OLED. Le mode de couleur par défaut semble un peu excitant, mais vous pouvez passer à un mode “Standard” plus semblable à sRGB si vous souhaitez faciliter l’appréciation de la différence entre les conceptions d’icônes d’application plus et moins saturées, par exemple.

Il s’agit d’un écran de 120 Hz, pour cette apparence de taux de rafraîchissement élevé extra-lisse lors du défilement, et la luminosité maximale est également bonne. À l’intérieur, le P11 Pro atteindra 463 nits, assez pour avoir l’air carrément inconfortable dans une pièce plus sombre. Et contrairement à beaucoup de tablettes plus anciennes, il existe un mode « haute luminosité » qui s’active lorsque vous sortez en plein soleil. Cela augmente la luminosité jusqu’à 622 nits, comparable à la puissance d’un téléphone OLED de milieu de gamme OK.

Il n’y a que deux problèmes avec l’écran. Comme avec certains OLED, il prend une légère teinte bleu-vert à un angle extrême – c’est un effet qui a largement disparu dans de nombreux téléphones OLED récents.

La tablette a également des problèmes majeurs avec le contenu HDR. Bien qu’il prenne en charge HDR 10+ et Dolby Vision, nous avons constaté que le contenu HDR sur YouTube présentait des noirs très manifestement surélevés. Cela donne l’impression que vous regardez sur un écran LCD de mauvaise qualité, alors j’espère que cela sera corrigé dans une mise à jour logicielle.

Cette tablette prend également en charge le stylet Precision Pen 3, bien qu’il ne soit pas inclus en standard. C’est un stylet pleine grandeur avec 4096 niveaux de sensibilité à la pression et une détection intuitive de l’inclinaison.

Andrews Williams / Fonderie

Ce n’est pas un stylet actif de base, car il dispose d’une batterie et se recharge sans fil lorsque vous l’attachez à un point magnétisé à l’arrière de la tablette. Et le bouton unique peut être utilisé pour afficher un menu contextuel sur la tablette elle-même.

Il est agréable à utiliser, bien que le décalage – la distance parcourue par la ligne tracée derrière la pointe du stylet – varie considérablement d’une application à l’autre. L’application de prise de notes préinstallée est super réactive, mais il y a un décalage notable dans Infinite Painter, bien que ses crayons virtuels fonctionnent parfaitement avec la détection d’inclinaison du stylet.

Logiciel et performances

Des performances solides, mais bien en dessous de la qualité de l’iPad

Une interface utilisateur décente de style bureau est retenue par Android

Manque l’optimisation de l’application que vous pourriez obtenir avec un Samsung

Une critique courante des tablettes Android est qu’elles sont essentiellement d’énormes téléphones, avec peu d’optimisation pour les faire paraître plus que cela. Ce serait encore largement le cas si vous le laissiez à Google – peut-être que cela changera en 2023 avec la tablette Pixel.

Google s’est assuré que les applications Android peuvent généralement s’adapter à des écrans de différentes formes, résolutions et tailles, et l’a appelé plus ou moins un jour. Cela n’a pas trop d’importance dans les tablettes bon marché, mais dans les plus chères comme la P11 Pro, il appartient au fabricant d’aller un peu plus loin.

Andrews Williams / Fonderie

Vous ne voyez vraiment les résultats de cela que lorsque vous connectez le clavier de la Tab P11 Pro, ce qui la fait entrer en « mode Productivité ». Il s’agit d’une interface conçue pour ressembler un peu plus à Windows ou Mac OS.

Certains gestes de navigation sur l’écran tactile sont désactivés, il y a un état plus construit et une barre de raccourcis d’application en bas. Les applications se chargent également dans des fenêtres évolutives, plutôt que de remplir automatiquement l’écran.

Cela fait ressembler la tablette à un ordinateur portable mais, comme d’habitude avec ces couches d’interface utilisateur personnalisées, il reste quelques parties grinçantes. Le plus important est que la plupart des applications se lancent sous forme de petites fenêtres d’aspect portrait, ce qui donne l’impression que vous venez de démarrer un émulateur de téléphone Android sur, par exemple, un ordinateur portable Windows.

Si vous souhaitez utiliser le P11 Pro comme ordinateur portable, vous le pouvez. Mais vous devrez supporter des rappels qu’il n’a pas été fait pour le travail.

Andrews Williams / Fonderie

Un MediaTek Kompanio 1300T dirige le spectacle, et cela semble être très similaire au Dimensity 1200 plus connu utilisé dans les téléphones comme le OnePlus Nord 2. C’est un processeur solide, mais pas aussi puissant que ceux de l’un des iPads vendus aujourd’hui. .

Dans Geekbench 5, il marque 2823 points (772 par cœur), là où l’iPad 10.2 de base marque environ 3300 et l’iPad 10.9 environ 4200 points.

L’écart se creuse lorsque vous regardez un test dirigé par GPU comme 3D Mark’s Time Spy. Le P11 Pro gère 4422 contre environ 7300 dans l’iPad 10.2 bon marché, 8600 dans l’iPad 10.9.

Lenovo s’en sort mieux si nous comparons plutôt le P11 Pro aux tablettes Samsung. Elle est bien plus puissante que la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, et le côté GPU est plus pêchu que celui de la vieillissante Samsung Galaxy Tab S7 FE. Il dépasse également confortablement son prédécesseur, le 2021 Tab P11 Pro.

Cependant, lancez Fortnite et vous voyez l’inconvénient d’acheter une tablette avec un SoC inhabituel, sorti sans grande fanfare. Il ne fonctionnera qu’avec des paramètres graphiques standard, même si le P11 Pro devrait avoir le pouvoir de faire beaucoup mieux. Seuls les graphiques moyens (ou inférieurs) sont disponibles, et 30 images par seconde est le paramètre de fréquence d’images maximum. Il fonctionne très bien, mais le jeu sera bien meilleur sur d’autres tablettes.

Autonomie de la batterie et caméras

Caméra arrière assez faible

Caméra frontale moyenne mais utile

Bonne autonomie pour les utilisations légères

Le Lenovo P11 Pro dispose d’une batterie de 8000 mAh, de la même taille que celle du Samsung Galaxy Tab S8, qui a un écran de taille similaire.

Comme c’est généralement le cas avec les tablettes Lenovo, cela dure longtemps lors de la lecture de vidéos. Le streaming YouTube dure 12,5 heures, un peu en dessous de la revendication de 14 heures de Lenovo, mais suffisamment proche pour que cela semble faisable avec une luminosité plus faible ou en utilisant une application différente.

À l’autre extrémité de l’échelle, la tablette devrait durer environ 5,5 heures de jeu 3D d’après nos tests.

La durée de vie de la batterie est bonne, mais les caméras ? Pas tellement. Le P11 Pro dispose d’un seul appareil photo arrière de 13Mp avec flash et d’un appareil photo avant de 8Mp.

Andrews Williams / Fonderie

Les images fixes vont avoir l’air bien pires que celles de n’importe quel téléphone récent à moitié décent qui coûte plus de, disons, 180 £. Les images de nuit sont très médiocres, et bien que celles de jour puissent sembler correctes, nous avons ici affaire à un assez petit capteur de caméra, donc elles ne seront jamais géniales.

La caméra arrière du Lenovo P11 Pro peut également enregistrer des vidéos, avec une résolution allant jusqu’à 4K. Cependant, il n’y a pas de stabilisation logicielle, de sorte que les clips portables sont susceptibles d’avoir l’air saccadés.

À l’avant, la caméra 8Mp est plus remarquable malgré ses spécifications inférieures, principalement parce qu’elle fera un meilleur travail pour le chat vidéo que la webcam moyenne pour ordinateur portable. Alors que la vidéo à faible luminosité semble assez bruyante, cette caméra frontale peut capturer une bonne quantité de détails du visage, même dans un éclairage intérieur légèrement trouble. Bien que votre téléphone dispose toujours d’un meilleur matériel, utiliser le P11 Pro pour les appels vidéo est une bonne idée.

Verdict

La Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 est une solide tablette Android qui va avoir du mal à rivaliser avec les iPad 10.2 et 10.9. Il se situe entre ces deux prix et n’est pas aussi puissant ou aussi cher que l’un ou l’autre.

Il manque également l’attrait principal du Samsung Galaxy Tab S6 Lite, qui offre l’un des moyens les moins chers d’obtenir une tablette d’art numérique de qualité.

Les tablettes de milieu de gamme comme celle-ci ont vraiment du mal à sortir des longues ombres des iPad, et la sensation plastique de la coque extérieure n’aide pas. Cependant, il y a beaucoup de bonnes choses à apprécier ici, comme le puissant réseau de haut-parleurs, une bonne autonomie de la batterie et un écran OLED percutant – du moins lorsqu’il ne lit pas de vidéo HDR, car cela est mis sur écoute au lancement.

Spécifications