Test de la Huawei Watch GT4

Huawei a lancé la Watch GT 4 le mois dernier. L’apparence était le principal sujet de discussion, les nouvelles fonctionnalités restant un sujet secondaire, et nous avons pris notre temps pour déterminer si Huawei avait décidé de se lancer dans l’industrie de la mode ou s’il y avait plus dans le portable que l’événement de lancement mentionné.

Nous avons effectué nos tests habituels et voici nos impressions après un mois d’utilisation de la Huawei Watch GT 4.

Concevoir et construire

La première chose que nous avons remarquée est le design : la variante de 46 mm est dotée d’un corps octogonal unique. Il se démarque vraiment dans un monde de cercles et de rectangles. Le nom complet de notre variante verte est Rainforest Green GMT, GMT signifiant Greenwich Mean Time, car cette version est la seule à comporter des index de 24 heures dans la lunette.

Les deux couleurs «signifient apparemment le jour et la nuit», mais en réalité, les marqueurs sont inutilisables avec aucun des cadrans de la montre.

Le boîtier de la montre est en acier inoxydable, tout comme son prédécesseur, la Watch GT 3. Le titane, plus léger, reste réservé aux options plus premium comme les variantes Pro ou Ultimate, mais nous sommes assez impressionnés par la durabilité de ce boîtier.

Le bracelet vert tressé est un composite de nylon recyclé provenant de l’océan – même si ce n’est qu’une longue façon de dire plastique recyclé, il est agréable au toucher et est certainement l’un des plus beaux de la gamme.

Il faut également mentionner les variantes de 41 mm. Nous avons eu très peu de temps avec les modèles plus petits lors du lancement officiel, et les trois variantes étaient superbes. Ils sont beaucoup plus attrayants et constituent une véritable pièce de mode sans éléments supplémentaires ni design dit « unique ». La Huawei Watch GT 4 de 41 mm pourrait passer pour une véritable montre de luxe, avec ses seuls inconvénients étant un écran et une batterie plus petits.

Matériel et logiciel

La Watch GT 4 est une évolution naturelle de la Watch GT 3. Son prédécesseur était en avance sur la concurrence il y a deux ans, et Huawei a décidé de jouer la prudence avec le nouveau portable – ne changez pas ce qui fonctionne déjà bien. Il possède le même ensemble de capteurs de santé à l’arrière, le même AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 et peut être submergé jusqu’à 50 m ou 5 ATM ; il conserve également la prise en charge des satellites L1 et L5 pour un positionnement précis.

Ce que Huawei a fait différemment cette fois, c’est l’utilisation desdits capteurs. De nouvelles fonctionnalités, combinées aux capacités d’HarmonyOS 4.0, promettent des conseils d’entraînement « basés sur les données ». L’une des nouvelles fonctionnalités que nous avons vraiment appréciées est l’Activity Rings 2.0 : la montre suit les mouvements, les exercices et le nombre de fois où vous vous levez. Il existe également une médaille virtuelle dans l’application Huawei Health, gamifiant le processus permettant de rester actif.

Le smartphone est un élément essentiel d’une autre nouvelle fonctionnalité appelée Calorie Management. Il vise à suivre en temps réel l’apport calorique, les calories actives, les calories au repos et le déficit global. Toutes ces informations se trouvent dans le sous-menu Poids de l’application Santé.

Évidemment, aucune montre intelligente au monde ne sait ce que vous mangez – cela doit être saisi manuellement ou via une application tierce qui n’est pas disponible partout. Mais si vous suivez vos calories, vous n’aurez pas besoin d’une application distincte pour cela et les visualisations dans Huawei Health sont jolies.

Cet appareil, comme toute autre montre Huawei, est un appareil portable destiné aux athlètes amateurs. Enfin, il existe des activités plus sportives : tennis, tennis de table, padel et badminton. Il existe également une course à guidage vocal pour certains types d’activités de course à pied.

Les coureurs adoreront le fait qu’ils pourront télécharger un parcours (via l’application Huawei Health) et le suivre. Il existe également un « algorithme de positionnement par fusion intelligent » qui devient de plus en plus précis au fur et à mesure que nous courons. Nous avons utilisé la Watch GT 4 comme portable principal lors d’un ultramarathon certifié ITRA et UTMB sur certains sentiers du sud de l’Europe, et elle était en fait plus précise qu’un smartphone.

Une autre nouvelle fonctionnalité que nous avons adorée à première vue était Sleep Breathing Awareness – il s’agit d’un graphique soigné qui vous informe des interruptions évidentes du rythme respiratoire pendant le sommeil. Cependant, après une enquête plus approfondie, nous avons réalisé que cette fonctionnalité était plus intéressante : les informations fournies indiquent simplement si le sommeil était normal, faible, modéré ou élevé, et la visualisation était à la limite inutilisable.

Nous devons mentionner que malgré toutes nos tentatives, nous n’avons pas réussi à trouver une utilisation pratique de cette fonctionnalité – la respiration pendant le sommeil était toujours classée comme « normale ». L’ensemble des capteurs et des fonctionnalités s’appelle désormais TruSeen 5.5+ et apporte également l’ensemble habituel de moniteurs pour la fréquence cardiaque, la SpO2, le cycle menstruel et la qualité du sommeil. La conception des boutons pourrait suggérer que la Watch GT 4 pourrait mesurer l’ECG, mais les dirigeants de Huawei nous ont confirmé que cette fonctionnalité n’était pas disponible. Il pourrait être activé plus tard avec une mise à jour logicielle, mais si vous êtes sur le marché maintenant, vous feriez mieux de ne pas y compter.

La connectivité est assez modeste sur la Watch GT 4. L’appareil est une simple montre Bluetooth : il n’y a pas d’emplacement SIM, ni de capacités Wi-Fi et vous ne pouvez pas connecter d’accessoires Bluetooth tels qu’un moniteur de pouls externe. Au moins, l’appareil vous permet de télécharger de la musique et de la lire pendant vos activités, soit via le petit haut-parleur, soit via des écouteurs connectés via Bluetooth.

La Watch GT 4 peut être reliée à n’importe quel smartphone Android et à tous les appareils Huawei dotés d’HarmonyOS, bien évidemment. En théorie, l’application Huawei Health et le portable peuvent également fonctionner avec les iPhones, mais les fonctionnalités sont si limitées et la durée de vie de la batterie est compromise au point que nous ne recommandons pas d’acheter la montre si vous utilisez un appareil iOS.

Vie de la batterie

Notre unité de 46 mm a une capacité de batterie de 524 mAh, tandis que la variante plus petite de 41 mm apporte une cellule de 323 mAh. Officiellement, la grande version peut offrir une autonomie maximale de 14 jours et une autonomie normale de 8 jours, tandis que la plus petite en offre essentiellement la moitié. Nos résultats dressent un tableau légèrement différent :

La durée de vie de la batterie de deux semaines est pratiquement irréalisable. Nous avons éteint tous les capteurs, utilisé le cadran le moins gourmand en énergie, désactivé les notifications, les appels et le suivi, et avons quand même à peine atteint 12 jours. Attention, la montre est à peine utile, nous doutons donc que beaucoup de gens y parviendront.

Une autonomie régulière de la batterie avec quelques notifications, appels, suivi du sommeil et activités sportives légères nous a donné presque une semaine complète – nous avons chargé l’appareil lundi à midi, puis l’avons mis sur la rondelle sans fil le lundi suivant.

Et c’est là que cela devient intéressant : Huawei affirme que Always On Display réduit de moitié la durée de vie de la batterie, mais notre expérience était différente. Nous avons répété le même schéma d’utilisation que la semaine précédente, et il a fallu cinq jours complets avant de mettre le portable sur le chargeur.

L’entreprise ne fait pas de publicité pour une utilisation intensive car, après tout, il s’agit plus d’une pièce de mode que d’une montre d’activité. Cela ne nous a pas empêché de répéter nos tests une quatrième fois, avec toutes les fonctionnalités au maximum et un exercice quotidien – la Huawei Watch GT 4 offrait une autonomie de batterie raisonnable de 4 jours, bien au-dessus de tout autre concurrent sur le marché.

Nous pouvons également confirmer que le portable peut fonctionner sans interruption pendant 24 heures avec une activité sportive compatible GPS. Le bassin de personnes capables de suivre une telle activité avec une montre Huawei est assez restreint, mais nous avons néanmoins poussé le test scientifique (car courir 24 heures d’affilée est tout sauf amusant).

Charger la Huawei Watch GT 4 est assez simple. Il fonctionne avec n’importe quel chargeur sans fil certifié Qi, y compris les smartphones non Huawei avec chargement sans fil inversé. Pour des résultats optimaux, nous recommandons le chargeur 5V-9V/2A dans la boîte, qui met en moyenne 110 minutes pour obtenir une batterie vide à 100%. La petite rondelle est également magnétique, garantissant que la montre est alignée avec la bobine de charge.

Verdict

Huawei a embauché deux célébrités pour promouvoir la Watch GT 4. Le visage de la variante 41 mm est Pamela Reif, une influenceuse fitness avec près de 10 millions de followers sur Instagram, 10 millions de plus sur YouTube et plus de 7 millions de likes sur TikTok.

La célébrité qui a approuvé la variante 46 mm est un vieil ami de Huawei – Sir Mo Farah. C’est un coureur de fond britannique, 15 fois médaillé d’or aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde et d’Europe d’athlétisme, et considéré comme l’un des plus grands coureurs de tous les temps.

Nous mentionnons ces noms pour souligner que Huawei a investi à fond dans le budget marketing de la Watch GT 4. La société souhaite que les gens parlent de son nouveau portable, même s’il n’apporte guère grand-chose par rapport à la GT 3. Et avec la GT 4 qui ressemble aussi bon soit-il, beaucoup pourraient en effet oublier que le matériel à l’intérieur est essentiellement inchangé.

De plus, il n’y avait pas grand-chose de mal avec le matériel GT 3 au départ. Une batterie longue durée, une interface claire avec des fonctionnalités nouvelles et améliorées et un design bien pensé sont largement suffisants pour faire de la GT 4 un excellent compagnon en 2023.

C’est un argument encore plus convaincant si l’on considère son prix. La GT 4 coûte entre 250 et 400 € en Europe, notre unité verte étant non seulement l’une des plus belles, mais également à un prix raisonnable de 269 €. Et Huawei propose souvent des promotions sur son site Web vous permettant d’obtenir un ou deux cadeaux gratuits au même prix, ce qui fait du GT 4 l’une des meilleures offres du marché.