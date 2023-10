Test de la Huawei Watch GT 4 : Hé, bon look

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Beau design

Deux tailles pour s’adapter à différents poignets

Suivi manuel impressionnant

Autonomie de la batterie décente Les inconvénients Mauvaise expérience de l’application

Aucun logiciel pris en charge par Google

Pas de paiement sans contact au Royaume-Uni Notre verdict La Huawei Watch GT 4 est l’une des montres intelligentes les plus belles que j’ai utilisées, et offre également un solide suivi de la condition physique et une bonne autonomie de la batterie. Cependant, comme les autres produits Huawei, il est déçu par son logiciel.

Prix ​​une fois examiné

Indisponible aux États-Unis

Pour la dernière itération de la gamme Watch GT, Huawei a publié deux tailles : une plus grosse de 46 mm pour les poignets plus grands et une de 41 mm pour les porteurs plus petits comme moi. C’est le portable que j’ai testé, et à part une durée de vie de la batterie plus courte et des capacités GPS moins impressionnantes, cette montre possède toutes les mêmes fonctionnalités que sa grande sœur.

Les deux appareils portables mettent le style au premier plan, avec des cadrans ronds classiques et une gamme de bracelets parmi lesquels choisir. Si vous envisagez d’acquérir la Huawei Watch GT 4 comme prochaine montre intelligente, voici ce que vous devez savoir.

Concevoir et construire

Constructions de 46 et 41 mm

Options de bracelets en caoutchouc, cuir et métal

Résistance à l’eau 5ATM

Je l’admets, la Huawei Watch GT 4 a mon design préféré parmi toutes les montres intelligentes que j’ai testées jusqu’à présent. Plutôt que d’être un autre clone d’Apple Watch, elle possède un cadran rond « flottant » qui pourrait facilement être confondu avec une montre haut de gamme standard.

Si vous optez pour la version 46 mm, le design est plus similaire aux précédentes montres GT, avec des cornes connectées et un look global plus robuste et masculin. Pendant ce temps, le 41 mm est plus délicat et féminin.

Hannah Cowton / Fonderie

Il existe trois options de bracelet pour l’appareil de 41 mm : milanais or clair, acier inoxydable argenté et cuir blanc. J’ai testé ce dernier, qui est confortable à porter sur de longues périodes et ne capte pas les traces de sueur aussi facilement que les bracelets en silicone. Il complète également parfaitement le boîtier en acier inoxydable doré.

Mon appareil ne pèse que 37 g sans la sangle, ce qui signifie que je peux le porter pendant de longues périodes (y compris la nuit) sans qu’il soit lourd ou inconfortable. Il s’agit d’un problème persistant avec d’autres appareils portables Huawei tels que la Watch 4 Pro et les Watch Buds, je suis donc heureux de voir la marque chinoise s’adresser aux utilisateurs avec des cadres plus petits.

L’appareil est livré avec une résistance à l’eau de 5 ATM. Je l’ai très bien utilisé pendant la natation en piscine, même si l’écran n’était pas aussi réactif avant d’être complètement séché.

… la Huawei Watch GT 4 a mon design préféré parmi toutes les montres intelligentes que j’ai testées jusqu’à présent

Écran et audio

Écran AMOLED

Haut-parleur et microphone inclus

L’écran AMOLED de 1,32 pouces de la version 41 mm est peut-être 0,1 pouce plus petit que son grand frère, mais il est toujours grand, lumineux et audacieux. Il a une résolution de 466 x 466 et 352ppi (soit 326ppi sur le 46mm).

Lors des tests, j’ai pu facilement voir la montre sous un soleil éclatant. Vous pouvez activer l’éclairage de l’écran lorsque vous levez le poignet. Cette fonctionnalité fonctionne également lorsque vous nagez si vous souhaitez avoir un aperçu rapide de votre fréquence cardiaque ou de la distance parcourue.

Comme sur les autres appareils Huawei, les glissements et les pressions sont rapides et réactifs. Je n’ai rencontré aucun retard ni bégaiement lors de mes tests.

Hannah Cowton / Fonderie

La Watch GT 4 dispose à la fois d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés à l’appareil. Vous pouvez écouter de la musique dessus, même si je ne vois pas beaucoup de gens utiliser cette fonctionnalité. Vous l’utiliserez probablement pour les appels et, heureusement, le microphone est agréable et clair. Dans les zones calmes, j’entendais très bien mon partenaire, mais dans des environnements plus fréquentés, je ne recommanderais pas de l’utiliser.

Les journaux vocaux après chaque entraînement sont activés automatiquement, donc si vous suivez un cours de yoga zen, je vous recommande de désactiver cette fonctionnalité. Si elle est activée, la Watch GT 4 dispose également d’un coach vocal pendant les courses qui fournit des conseils tout au long. J’ai trouvé cela ennuyeux et j’aurais aimé que cela ne soit pas activé en standard.

Logiciel et fonctionnalités

Système d’exploitation Harmony

Pas d’emplacement eSIM

La Huawei Watch GT 4 fonctionne sur la dernière version d’Harmony OS, le logiciel de Huawei et non le Wear OS de Google. Vous pouvez télécharger l’application sur les téléphones iOS et Android, mais vous devrez le faire directement via le site Web de Huawei plutôt que via le Google Play Store ou l’App Store d’Apple.

Huawei a apporté quelques modifications à l’écran d’accueil, permettant des cartes personnalisées qui vous permettent d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’un seul glissement, plutôt que de faire défiler la grille ou la liste principale, en fonction de votre disposition préférée.

Comme il ne fonctionne pas sur Wear OS, vous ne pourrez pas obtenir certaines applications telles que Spotify ou Google Maps. La propre version de Huawei, Petal Maps, s’est améliorée au fil des années, tout comme la navigation lors de certaines séances d’entraînement.

Hannah Cowton / Fonderie

Il existe plusieurs applications à usage quotidien, notamment un chronomètre, un calendrier, une alarme et bien plus encore. Il existe des paramètres pour activer les notifications pour vos applications (les SMS et le calendrier Google sont activés par défaut), mais mon téléphone, un Xiaomi 13, a limité l’ajout de notifications supplémentaires comme WhatsApp. J’ai utilisé des appareils portables Huawei précédents sans ce problème, donc quelque chose a peut-être changé avec l’application ou avec mon téléphone.

Ce portable n’a pas d’emplacement eSIM, vous aurez donc toujours besoin de votre téléphone à portée de main pour naviguer et prendre des appels. La prise en charge Bluetooth et NFC est incluse, mais si vous êtes au Royaume-Uni, vous ne l’utiliserez pas car Huawei Wallet ne prend pas encore en charge les cartes de crédit/débit dans ce pays.

Remise en forme et suivi

Plus de 100 entraînements différents

Nouveaux modes pour la respiration pendant le sommeil et le comptage des calories

Les malheurs de l’application Huawei Health continuent

Comme les autres montres intelligentes de Huawei, la Watch GT 4 prend en charge plus de 100 modes d’entraînement différents. Celles-ci incluent vos options standard telles que la marche, la course, le vélo et la natation, jusqu’à des options plus obscures telles que le Pilates, l’escrime et la danse de place (également connue sous le nom de danse carrée en Chine – j’ai appris quelque chose aujourd’hui).

La Watch GT 4 fournit une répartition complète des entraînements. Toutes les séances comportent des sections pour les zones de fréquence cardiaque et les calories brûlées, tandis que certains sports comportent des données plus granulaires telles que ma vitesse moyenne et mon dénivelé pendant le cyclisme. Les journaux de natation ont également enregistré avec précision mes tours et mes mouvements de nage, ce avec quoi des concurrents tels qu’Amazfit ont eu du mal.

…l’application Huawei Health n’est en aucun cas la meilleure application de suivi de la condition physique

Encore une fois, Huawei propose des cours sur cet appareil, avec différents rythmes et durées adaptés à votre niveau de difficulté. En tant que haineux notoire de la course à pied, j’ai trouvé l’option pour débutants un excellent moyen de me lancer dans ce sport… même si je n’ai pas l’intention de continuer jusqu’à mon prochain test de portable.

La fréquence cardiaque, les niveaux de SpO2 (oxygène dans le sang) et la surveillance de la température cutanée semblaient tous conformes aux scores que j’ai obtenus sur d’autres appareils. Cependant, j’ai opté pour une surveillance continue du stress et j’ai dû répondre à un questionnaire très étrange et inapproprié dans l’application Huawei (fournie par l’Institut de psychologie de l’Académie chinoise des sciences) pour « calibrer mon niveau de stress ».

Avoir des options d’accord/désaccord sur des déclarations telles que « Parfois, je me sens inutile » pourrait être un déclencheur pour certains utilisateurs, en particulier sans avertissement quant à l’affichage d’un langage intense comme celui-ci. Huawei devrait envisager d’aborder cette fonctionnalité et de la copier.

Hannah Cowton / Fonderie

Le suivi du sommeil correspondait aux heures de sommeil et il existe désormais une nouvelle fonctionnalité de sensibilisation à la respiration pendant le sommeil, qui devrait détecter tout symptôme d’apnée du sommeil. Le capteur de température cutanée peut également être utilisé pour le suivi du cycle menstruel.

J’ai seulement essayé de tester les entraînements automatiques pendant les promenades, et la montre a mis du temps à s’activer – j’avais environ 15 minutes de marche avant qu’elle ne démarre. J’espère que c’est quelque chose qui pourra être corrigé dans une mise à jour logicielle.

L’une des principales nouveautés de Harmony OS 4 est la section du journal alimentaire. Cela fonctionne de la même manière que des applications telles que MyFitnessPal, où vous ajoutez manuellement le nombre de calories que vous avez consommées pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Vous pouvez également ajouter le nom du repas/collation, le nombre de portions que vous avez mangées et le poids de l’article.

Il existe une option photo, mais je n’ai pas pu télécharger ou prendre de photo avec cette fonctionnalité. Cela mis à part, le suivi des aliments est beaucoup trop compliqué pour moi, mais peut être utile pour tous ceux qui aiment le suivi et la journalisation granulaires.

Hannah Cowton / Fonderie

Comme vous l’avez peut-être remarqué, l’application Huawei Health n’est en aucun cas la meilleure application de suivi de la condition physique. Il y a quelques bugs (qui peuvent être dus au fait qu’il n’est pas disponible dans les magasins d’applications) et de nombreuses publicités prennent de la place. Certaines fonctionnalités de la montre sont également enfouies dans les paramètres, ce qui peut prêter à confusion pour les nouveaux utilisateurs.

C’est dommage, car les journaux de suivi de la condition physique et de la santé (questionnaire bizarre mis à part) sont complets et détaillés. Il existe des options beaucoup plus fluides et plus simples. Bien sûr, vous pouvez également synchroniser vos données avec des applications telles que Strava et Adidas, mais vous aurez toujours besoin de l’application Huawei Health pour cela.

Autonomie et charge de la batterie

Une montre plus grande offre une plus grande autonomie de batterie

Chargement assez rapide

Si vous basculez entre les deux tailles de la Watch GT 4, la durée de vie de la batterie peut être un facteur décisif. Le 46 mm peut naturellement accueillir une batterie plus grosse, ce qui signifie qu’il a une autonomie typique de huit jours, qui peut être étendue jusqu’à 14 si elle est utilisée de manière prudente.

Le 41 mm représente la moitié de ces chiffres, à quatre jours pour une utilisation typique et sept jours d’affilée.

Ces chiffres sont encore assez bons compte tenu des fonctionnalités de suivi disponibles sur cette montre. J’ai pu l’utiliser pour suivre un cours d’entraînement d’une heure même lorsqu’il tombait en dessous de 10 %, ce qui lui donnait une longueur d’avance sur certains autres appareils comme la Pixel Watch qui est conçue pour une journée.

En ce qui concerne la charge, il a fallu un peu plus d’une heure et demie pour passer de plat à plein.

Hannah Cowton / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Les deux tailles du Huawei GT 4 sont vendues au prix de base de 229 £ – il s’agit de la version en silicone noir du modèle 46 mm ou de la version en cuir blanc du 42 mm. Dans le haut de gamme, la montre vous coûtera jusqu’à 349 £ pour la version en acier inoxydable argent et or.

Vous pouvez acheter les deux montres directement auprès de Huawei ou d’Amazon. Notez que la Huawei Watch GT 4 n’est pas disponible aux États-Unis.

Si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre montre intelligente avec une eSIM, alors c’est un bien meilleur rapport qualité-prix que la Watch 4 Pro premium, que j’ai examinée plus tôt cette année. Sinon, d’autres options à considérer sont l’Apple Watch SE et la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Vous pouvez trouver plus d’options dans notre tableau des meilleures montres intelligentes.

Hannah Cowton / Fonderie

Faut-il acheter la Huawei Watch GT 4 ?

La Huawei Watch GT 4 (41 mm testée ici) possède l’un des meilleurs designs de tous les appareils portables du marché à ce jour. Il est léger, durable et la durée de vie de la batterie est également excellente par rapport à certains concurrents. Le suivi manuel est également solide sur cette montre.

Cependant, il s’agit d’un autre appareil qui est gêné par l’expérience de l’application qui l’accompagne, ce qui limite certaines fonctionnalités et le rend moins facile à utiliser que d’autres que j’ai testés. L’absence de paiements sans contact et d’assistants vocaux signifie qu’il ne correspond pas tout à fait au niveau de certains concurrents à des prix similaires.

Si ces choses ne vous dérangent pas, alors c’est une très belle montre intelligente. Personnellement, je préfère la version plus fine de 41 mm et je la recommanderais si vous avez une petite construction. Si vous préférez un look plus robuste et souhaitez une autonomie supplémentaire, optez pour le 46 mm.

