Test de la Huawei Watch GT 3 Pro

Introduction

Huawei a annoncé l’arrivée mondiale de la Watch GT 3 Pro le mois dernier à Milan, la capitale européenne de la mode. C’est le produit phare de l’entreprise pour 2022, et c’est certainement l’une des plus belles montres connectées jamais fabriquées. Il a été introduit en deux tailles et nous avons eu la chance d’essayer les deux pour cet examen.

Après des semaines de tests, nous sommes maintenant prêts à partager nos impressions sur la Watch GT 3 Pro, alors attachez-vous.

Nous avions la version en titane de la Watch GT 3 Pro de 46 mm et l’unité en céramique de 43 mm avec une lunette accentuée d’or. Les deux variantes ont l’air extrêmement haut de gamme et élégantes. La plus grande version a un corps en métal, tandis que la plus petite est livrée uniquement avec un corps en céramique, qui peut être porté avec un bracelet en céramique assorti ou un bracelet en cuir blanc.

Concevoir et construire

La version Titanium prend en charge les bracelets standard de 22 mm, et celui que vous obtenez dans la boîte est très similaire à celui de la série Watch 3 Pro. Il a une boucle déployante très facile à utiliser. Le bracelet peut être adapté aux poignets plus gros, Huawei fournissant trois éléments supplémentaires pour allonger la longueur.

La version en céramique de 43 mm prend des sangles de 20 mm. Il a l’air vraiment impressionnant et même si l’accent doré sur notre version ne sera pas la tasse de thé de tout le monde, sa qualité de construction incroyable attirera certainement l’attention qu’il faut.

Le bracelet en céramique blanche est tout aussi accrocheur. Il a été fabriqué à des températures extrêmement élevées de 1500 degrés Celsius et la surface a été finie avec un polissage à la poudre de diamant pour obtenir une texture lisse et sans défaut.

Le corps de la montre est fabriqué à partir de nano-céramique blanche, tandis que le verre saphir assis sur le dessus est pratiquement à l’abri des rayures et des dommages.

Le fermoir est un papillon classique, et tout comme son grand frère, il y a trois éléments supplémentaires pour prolonger la longueur du bracelet. Cependant, contrairement à la version Titanium, il faut ici utiliser un petit tournevis pour les vis microscopiques, il faut donc faire très attention à ne pas les perdre.

Les deux versions de la Huawei Watch GT 3 Pro ont deux boutons sur le côté – le haut est une couronne rotative, le bas est un simple bouton à première vue. En fait, il a une surface conductrice, ce qui est essentiel pour activer la fonctionnalité ECG. La charge est une affaire sans fil Qi standard, mais à moins que vous ne prévoyiez de détacher une extrémité des bandes à chaque fois, vous devrez peut-être vous en tenir au chargeur magnétique fourni dans la boîte de vente au détail.

Logiciel

La Watch GT 3 Pro exécute Harmony OS 2.0 comme la plupart des appareils portables de la société ces jours-ci. Le système d’exploitation a cependant été adapté pour prendre en charge plusieurs nouvelles fonctionnalités ici.

La montre est livrée avec un capteur ECG (électrocardiogramme) qui mesure le rythme cardiaque. Cela inclut l’analyse en temps réel, le rythme sinusal, la fibrillation auriculaire, les rappels de battements auriculaires et ventriculaires prématurés, et pour vous tenir au courant de tout risque lié à la santé cardiaque.

Tout semble fantastique sur le papier, mais Huawei n’a pas encore reçu les certifications requises pour activer la fonctionnalité, donc à ce stade, cela ne fonctionne pas en Europe. La société s’efforce d’obtenir l’approbation en Allemagne et en Italie, ce qui ouvrira la porte à une nouvelle expansion dans d’autres membres de l’UE.

Nous avons déjà mentionné que la touche du bas est conductrice, et qu’elle est nécessaire pour fermer le circuit électrique traversant le corps. Jusqu’à présent, nous ne pouvions mesurer que la détection de la rigidité artérielle, et la Watch a déclaré que la mesure était « normale ». Youpi, nous !









Détection de la rigidité artérielle

La Huawei Watch GT 3 Pro se connecte à n’importe quel smartphone via Bluetooth. Il n’a pas de support cellulaire, ce qui est sans doute la principale différence entre lui et la Watch 3 Pro. Il s’intègre à une sélection d’applications tierces téléchargées depuis AppGallery sur le téléphone, et il peut également servir de mains libres pour prendre des appels.

Il existe de nombreuses fonctionnalités et capteurs qui mesurent la qualité du sommeil, les niveaux de SpO2 et la fréquence cardiaque, comme nous nous y attendons des appareils Huawei Watch ces jours-ci.

La Watch GT 3 Pro prend en charge les modes « plus de 100 entraînements » disponibles, et le plus récent est la plongée libre. Outre l’indice IP68 et 5 ATM standard, cette montre « a résisté à 200 cycles de pression d’eau stupéfiants » et, en théorie, elle prend en charge des plongées libres jusqu’à 30 mètres.

Oui, c’est bien que Huawei ait réussi à développer le portable pour de tels scénarios à haute pression, bien que nous ne sachions pas à quel point il peut être précis et utile pour cette activité spécifique.

En fait, malgré son ajustement très confortable, la Watch GT3 Pro est assez lourde dans ses deux versions et nous ne sommes pas sûrs que beaucoup voudront l’emmener courir ou dans la salle de musculation (où elle sera de peu d’utilité comme tout autre montre connectée). Il s’intègre mieux dans des environnements plus formels où son design impeccable et sa sélection de beaux cadrans de montre vous aident vraiment à vous démarquer.

Dans de tels environnements, il est préférable de transmettre les notifications de votre téléphone à votre poignet, bien que ce soit un peu limité en ce qui concerne ce que vous pouvez faire à leur sujet. Certaines réponses pré-tapées sont aussi bonnes que possible et même cela n’est pas disponible pour toutes les applications.

Toujours pour la plupart des gens qui lisent la notification et savent ensuite si vous devez ou non contacter votre téléphone. Vous bénéficiez également de subtilités telles que les mises à jour météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, les phases de lune et Huawei Wallet dans la poignée de pays pris en charge.

Vie de la batterie

C’est l’autre grande chose à propos de la Watch GT 3 Pro à côté de son apparence. Huawei a équipé la version 46 mm d’une batterie de 530 mAh, tandis que la version 43 mm dispose d’une cellule d’alimentation de 292 mAh.

Le GT 3 Pro de 46 mm peut durer 13 jours avec une fréquence cardiaque, une température de la peau et un suivi du sommeil constants. Nous avons gardé le suivi SpO2, ainsi que le test d’effort, car ces fonctionnalités n’auront guère d’utilisation pratique pour la grande majorité des utilisateurs.

Les activer réduit la durée de vie de la batterie d’environ un jour et demi, ce qui signifie toujours que vous devrez la recharger une fois tous les 11 ou 12 jours.

Si vous décidez de prendre le GT 3 Pro de 46 mm pour vos courses et de faire quatre heures d’entraînement suivi par GPS par semaine, la durée de vie de la batterie sera réduite à 8 jours.

Tous ces chiffres ont été atteints avec l’affichage toujours activé désactivé. Le geste de montée pour réveiller est rapide et fiable, vous voudrez peut-être le garder ainsi. Pourtant, si vous préférez avoir AoD, vous obtenez environ 6,5 jours d’autonomie de la batterie dans le premier scénario de test avec seulement quelques capteurs activés et environ 4 jours dans le cas d’utilisation le plus lourd avec des entraînements impliqués.

La variante 43 mm de la batterie plus petite de la Watch GT 3 Pro ne peut naturellement pas correspondre à l’endurance de la version 46 mm. Cependant, même celle-ci a facilement survécu à la plupart des smartwatches.

Sans AoD et uniquement le suivi cardiaque activé parmi les capteurs, vous pouvez passer 8 jours entre les charges, ce qui est formidable. L’activation de l’AoD réduit l’endurance à quatre jours.

Huawei n’annonce pas les niveaux de luminosité de son AMOLED 1,43″ (1,32″ pour la version céramique), mais il devient suffisamment lumineux pour supporter même le soleil le plus brillant.

Charger la Watch GT 3 Pro 46 mm de 0 à 100 % prend 110 minutes, ce qui est plus long que la promesse de Huawei de 85 minutes, mais étant donné qu’une charge de 30 minutes vous donne 39 % de charge qui peut généralement durer plusieurs jours, ce n’est pas un gros problème. .

La variante 43 mm prend environ 80 minutes de 0 à 100 %.

Étant donné que les appareils prennent en charge la charge sans fil, ils fonctionnent avec n’importe quel chargeur Qi. Cependant, la plupart des chargeurs sont trop gros, vous devrez donc détacher une extrémité du bracelet pour pouvoir placer la Watch GT 3 Pro dessus.

Verdict

La Huawei Watch GT 3 Pro offre un ensemble de fonctionnalités convaincantes, mais c’est la durée de vie de la batterie et la conception qui la distinguent vraiment. La montre est impressionnante, a une qualité de construction incroyable et se sent vraiment à l’aise.

Lorsque vous considérez le type de matériaux que vous obtenez et, surtout, l’écran en verre saphir super résistant, son prix ressemble vraiment à une bonne affaire. Il n’y a pas beaucoup de montres classiques avec verre saphir qui coûtent autant et pratiquement aucune parmi les smartwatches.

La Watch GT 3 Pro de 46 mm commence à partir de 369 € avec un bracelet en cuir, tandis que le package Titanium complet est à 499 €. Dans une torsion rare, la version plus petite de 43 mm est en fait plus chère. Un corps en céramique blanche sans accents et un bracelet en cuir blanc vous coûteront 499 €. Celui avec des ornements de lunette en or et un bracelet en céramique est de 599 €.

Il convient de mentionner que Huawei vend souvent ses appareils haut de gamme avec un tas de cadeaux, et vous pouvez obtenir Freebuds Pro ou Freebuds Lipstick gratuitement sur de nombreux marchés, ainsi qu’un abonnement annuel à Adidas Running. Ceux-ci contribuent certainement à adoucir davantage l’affaire, en particulier s’il vous arrive d’avoir besoin de l’appareil proposé sur votre marché spécifique.

Cela dit, nous pouvons fortement recommander la Huawei Watch GT 3 Pro. Ce n’est pas le moins cher, ni le portable le plus intelligent, mais son apparence et sa durée de vie de la batterie inégalées, combinées à la livraison de notifications fiables, en font vraiment le meilleur portable pour un grand groupe de personnes. Et grâce à ses matériaux haut de gamme, il conservera son apparence pendant longtemps.