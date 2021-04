introduction

La montre intelligente Huawei Watch Fit Elegant Edition a été lancée fin mars pour environ 110 £ / 130 €. Ses composants internes sont identiques à ceux de la Watch Fit régulière, tandis qu’à l’extérieur, il a été rénové de luxe et deux nouvelles variantes.

Nous avons reçu la version Frosty White pour un examen qui est livré avec un bracelet blanc et un cadre en acier inoxydable doré sur le corps. L’autre variante élégante est Midnight Black avec un cadre argenté, mais la nôtre est définitivement plus belle.

Le portable a l’air et se sent familier, et cela ne devrait pas être une surprise – il se vend également sous le nom de Honor Watch ES, que nous avons examiné en septembre. Mais nous allons maintenant examiner en détail ce que cette nouvelle édition change et si cela vaut la prime de prix.

Qualité de fabrication

Huawei a mis à niveau cette Watch Fit avec un bracelet en élastomère fluoré – il est techniquement en caoutchouc, mais il est plus robuste, élégant et tolère mieux l’eau à long terme qu’un bracelet en silicone ordinaire. Même avec le cadre en acier inoxydable, le corps pèse 27 grammes (sans la sangle elle-même), ce qui est extrêmement léger et confortable.

L’écran de la Huawei Watch Fit est une unité AMOLED de 1,64 ”avec un seul bouton sur le côté droit. Ce portable est à peine plus grand qu’un bracelet intelligent, mais grâce à l’écran lumineux, aux capacités de l’écran tactile, au GPS et à la SpO2, il se qualifie comme une montre intelligente dans cette division plutôt vague.

L’écran rectangulaire n’est pas gênant, avec sa largeur de seulement 30 mm. C’est peut-être un peu trop long pour les poignets plus petits, mais nous ne l’appellerions pas «une montre pour femme» – c’est un ajout élégant et élégant à la tenue pour n’importe qui.

Étant donné que le bracelet n’est pas en silicone ordinaire, la montre tient bien dans des conditions extrêmes comme la natation, la course (et la transpiration ultérieure) ou même le bain dans la baignoire avec. Il ne retient pas l’eau et est confortable à tout moment. De plus, grâce à son poids léger, la Watch Fit est très confortable pour dormir.

Suivi de la condition physique

Huawei s’en tient à son propre système d’exploitation Lite pour un tas de bonnes raisons: il prend en charge une large gamme de capteurs, permet une très longue durée de vie de la batterie et il a même récemment pris en charge des applications tierces bien que celles-ci soient encore rares. La montre est livrée avec 12 entraînements rapides animés et 44 démonstrations de mouvements standard, ce qui lui permet de vous servir d’entraîneur même à la maison, ce qui pourrait bien être la norme pour beaucoup de gens ces jours-ci.

De plus, il est possible de suivre 11 modes sportifs comme la course à pied, la natation ou le cyclisme. Il existe 85 autres modes d’entraînement personnalisés, ce qui porte le total à 96, dans lesquels la Watch Fit Elegant Edition suit votre fréquence cardiaque, vos calories et votre durée, ainsi que quelques autres mesures, le cas échéant.

La Huawei Watch Fit Elegant Edition peut mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2), la fréquence cardiaque et même calculer le stress. La technologie Huawei TruSleep 2.0 suit les cycles de sommeil et donne des conseils personnalisés, en fonction de vos habitudes de sommeil. La montre dispose également d’un GPS et nous pouvons confirmer qu’elle fonctionne aussi bien qu’un smartphone, il n’est donc pas nécessaire de prendre les deux appareils pour une course.

Cependant, les données Huawei ne peuvent toujours pas être transférées vers d’autres plates-formes – il n’y a pas de prise en charge pour Garmin, Strava, Suunto ou d’autres trackers GPX tiers et applications en cours d’exécution.

Vie de la batterie

Comme il ne se passe pas grand chose à l’écran et que les fonctionnalités sont bien optimisées, la durée de vie de la batterie peut durer des jours. Huawei annonce une durée de vie de 10 jours de la Watch Fit Elegant Edition sur une seule charge, mais cela s’accompagne de conditions – suivi du sommeil de base, 30 minutes d’entraînement par semaine et moins d’interactions avec l’écran.

En utilisation réelle, la Huawei Watch Fit Elegant Edition nous a duré 7 à 8 jours sur une seule charge, y compris la course et la natation pendant des heures, le suivi de la fréquence cardiaque constante et des mesures fréquentes de SpO2, TruSleep 2.0 était activé tout le temps, et même certaines notifications apparaissaient. de temps en temps.









Plus d’une semaine, c’est bien mieux que la plupart des autres montres de cette catégorie de prix avec ce type de capteurs, nous considérons donc cela comme une victoire.

La charge de 0 à 100% prend environ 65 à 70 minutes, et il existe un chargeur exclusif avec des aimants puissants qui s’enclenchent instantanément à l’arrière de la montre.

Verdict

La Huawei Watch Fit n’est pas un nouvel appareil sur le marché, mais l’Édition élégante ajoute un peu de glamour à la vie active. Il fait un excellent travail pour le suivi de la condition physique et un travail encore meilleur pour bien paraître, s’adressant à ceux qui préfèrent un style plus élégant – une véritable déclaration de mode dans le monde des smartwatches.

Le prix officiel pourrait être de 110 £ / 130 € et nous appellerions cela très bien. Cependant, les magasins Huawei en Europe continentale ajoutent une Smart Scale 3 en cadeau. La division britannique réduit également de nombreux autres appareils portables intelligents, ce qui fait de la Huawei Watch Fit Elegant Edition une bonne affaire.