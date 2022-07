Test de la Huawei Watch Fit 2

Introduction

Huawei Watch Fit 2 a fait ses débuts mondiaux en mai lors d’un événement glamour à Milan, où nous avons également vu la Watch GT 3 Pro et le smartphone pliable Mate Xs 2. Nous avons déjà passé en revue le portable phare, et maintenant nous avons également pu passer du temps avec la Fit.

Il dispose d’un écran AMOLED de 1,74″, d’un suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du stress, ainsi que de la prise en charge de 97 modes sportifs différents. Huawei le propose en trois styles, le nôtre étant une solution élégante en couleur Silver Frost avec une bande métallique magnétique. La bande de 20 mm elle-même est standard et facilement remplaçable, mais nous avons adoré l’aspect général, nous n’avons donc trouvé aucune raison de rechercher des alternatives.

Concevoir et construire

La Huawei Watch Fit 2 a un corps rectangulaire et une lunette incroyablement fine sur les quatre côtés. Il est assez compact, à mi-chemin entre les montres intelligentes et les bracelets intelligents. Le fabricant l’a équipé d’un seul bouton plat sur le côté et d’un écran tactile, qui est le seul moyen de naviguer – vous ne pouvez pas faire défiler avec un bouton rotatif.

La montre est extrêmement légère – environ 30 grammes sans le bracelet métallique. Mais même cela inclus, il est encore à peine ressenti sur votre poignet. Cependant, les personnes qui n’aiment pas s’épiler les bras peuvent avoir de légers problèmes avec la sangle qui emprunte le design de la cotte de mailles médiévale avec de minuscules éléments circulaires tissés les uns dans les autres.











Montre Huawei Fit 2

La face arrière a les capteurs de santé et la grande déception – deux broches pogo pour le chargeur propriétaire. C’est vrai, la Watch Fit 2 ne prend pas en charge la charge sans fil, vous devez donc transporter un autre câble. Huawei a décidé d’opter pour une option magnétique qui peut être un problème car l’aimant se fixe au cadre et à la sangle en métal au lieu des broches pogo réelles.

Logiciel

L’interface utilisateur est Harmony OS 2.0, essentiellement ce que Huawei utilise dans ses appareils portables depuis quelques années. Le système d’exploitation est adapté à l’écran rectangulaire, ce qui signifie que le menu est uniquement dans une liste – il n’y a pas d’option pour avoir toutes les applications et fonctionnalités sur un seul écran, flottant les unes à côté des autres comme les appareils GT 3.

Le téléchargement de Huawei Health est essentiel au bon fonctionnement de la Watch Fit 2. Heureusement, nous n’avons eu aucun problème pour connecter le portable à l’un des téléphones que nous avons essayés et l’application peut être téléchargée même à partir d’un navigateur. Nous devons mentionner que bien que Huawei Health soit disponible sur Google Play, la société recommande de l’obtenir à partir de son référentiel AppGallery car il a une version plus à jour. En effet la version actuellement disponible sur le Play store ne supporte pas encore la Watch Fit 2.

La Huawei Watch Fit 2 prend en charge 97 modes sportifs, un de plus que le Huawei Band 7. Nous avons spécifiquement interrogé les dirigeants de l’entreprise sur la différence entre le groupe et la montre, car les deux segments ont des limites fluctuantes. Le Fit 2 est livré avec un GPS, contrairement au groupe, ce qui signifie qu’il peut suivre une course, une natation ou une balade à vélo par lui-même et n’a pas besoin de l’assistance d’un smartphone pour cela.

La livraison des notifications est fiable, bien que Huawei ait des problèmes pour afficher les emojis, et ils apparaissent comme un astérisque, surtout si quelqu’un a réagi sur une histoire Instagram. Pourtant, ils sont faciles à gérer et à naviguer. En outre, la Watch Fit 2 est livrée avec des mises à jour météorologiques (qui sont extraites du téléphone), des heures de lever et de coucher du soleil et des phases de lune.

Vie de la batterie

La Huawei Watch Fit 2 dispose d’une batterie de 292 mAh. Il peut durer jusqu’à 10 jours sur une seule charge avec AOD désactivé et certaines fonctions de surveillance de la santé désactivées.

Dans des scénarios réels, la Watch Fit 2 nous a duré huit jours, surtout si des activités quotidiennes sont impliquées. Tourner l’AOD réduit cela de moitié. En revanche, chaque cadran de montre préchargé est livré avec son design AOD, donc au moins vous obtenez un style supplémentaire pour compenser l’endurance perdue.

Le chargeur propriétaire déjà mentionné est livré dans la boîte de vente au détail et, à l’autre extrémité, dispose d’un port USB. Une charge à 50 % prend 30 minutes, tandis qu’une charge de 0 à 100 % prend environ 80 minutes.

Verdict

Huawei propose la Watch Fit 2 comme une solution élégante pour les citadins qui veulent un accessoire de mode qui peut également afficher des notifications et un suivi de la santé. Nous avons adoré la sélection de bracelets disponibles et la connectivité et la communication rapides avec le smartphone.

Nous avons également apprécié les animations de fitness audibles pour ceux qui préfèrent faire de l’exercice tout en regardant leur portable. Le GPS est suffisamment fiable pour tout jogger occasionnel et sa course hebdomadaire de 5 km.

Les prix de la Watch Fit 2 sont de 150 €/180 €/230 €, selon que l’utilisateur choisit un bracelet en fluoroélastomère, un bracelet en cuir classique ou le choix élégant que nous avons testé. Comme toujours, Huawei offre de nombreux cadeaux et autres remises afin que le prix puisse vous procurer non seulement un joli portable, mais aussi une balance ou un haut-parleur portable sur la plupart des marchés. Cela nous semble être une bonne affaire !