Test de la Huawei Watch Fit 2

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception élégante et discrète

Affichage réactif et facile à lire

Prend en charge les appels via Bluetooth

L’application Huawei Health est facile à naviguer Les inconvénients Pas de NFC

Le bracelet en maille milanaise est un peu lâche Notre avis La Huawei Watch Fit 2 est un véritable tour de tête et un instructeur de fitness compétent. Bien qu’il soit facile à maîtriser, qu’il offre une grande autonomie de batterie et qu’il soit à un prix compétitif, à des fins de fitness, il est mieux adapté aux débutants qu’aux habitants des salles de sport 24h/24 et 7j/7.

La Huawei Watch Fit 2 est l’une des dernières montres intelligentes de Huawei qui met l’accent sur la mode et le fitness.

C’est un peu moins cher que les Watch GT 3 Pro et Watch GT Runner de Huawei, mais c’est aussi un peu plus cher que le Fitbit Charge 5 et le Huawei Band 7 récemment lancé. Il se situe quelque part dans la même fourchette de prix que le running-centric. Paceur polaire.

La Watch Fit 2 est donc mieux adaptée aux personnes qui sont plus intéressées par les exercices légers ou qui commencent tout juste un programme de type Couch to 5K, et/ou aux personnes qui veulent une smartwatch qui soit à la fois une pièce maîtresse et une aide à l’exercice .

Concevoir et construire

Léger et discret

Contrôle physique unique

Différents modèles pour les amateurs de fitness et les amateurs de mode

Essentiellement un rafraîchissement du design de la première Watch Fit

Le design de la Huawei Watch Fit 2 est simple mais élégant : il s’agit d’un boîtier rectangulaire aux coins arrondis et d’un seul bouton sur le côté.

Le boîtier de la montre mesure 46 x 33,5 x 10,8 mm, et bien qu’il ne soit pas aussi au ras de votre poignet que, disons, le Fitbit Charge 5, le profil est encore assez bas, ce qui signifie que la plupart des vêtements à manches longues doivent bien glisser sur le dessus.

Comme la Watch Fit originale, elle ressemble plus à un téléphone miniaturisé qu’à la Huawei Watch GT Runner ou à la Polar Grit X Pro, dont les écrans circulaires et les gros bracelets imitent les conceptions de montres traditionnelles.

Il existe trois versions des éditions Huawei Watch Fit 2, Active, Classic et Elegant, et il est facile de dire à qui elles sont toutes destinées.

Les modèles Active sont fabriqués à partir de plastique, comportent des bracelets en silicone et sont clairement davantage destinés aux personnes qui ne craindront probablement pas que leur montre tombe sous la pluie ou qu’elle soit recouverte d’un peu de boue.

La version Classic comprend un corps en aluminium et un bracelet en cuir, et est un peu plus chère, tandis que les montres Elegant sont encore plus chères, mais disposent d’un bracelet en maille milanaise très attrayant qui se ferme avec une bande magnétique au lieu de la boucle typique.

Thomas Newton / Fonderie

La version qui m’a été envoyée était un modèle élégant en argent, et le fermoir magnétique était vraiment très chouette. Cela dit, la sangle en maille bougeait souvent un peu sur mon poignet pendant les courses dans le parc. Bien que je n’aie jamais senti que la chose tomberait, cela m’a fait me demander si la précision du moniteur de fréquence cardiaque serait compromise.

Encore une fois, si vos intérêts se situent davantage dans le sens de la gymnastique que de l’esthétique, votre choix est clair. C’est bien que vous ayez également le choix – la Watch Fit d’origine n’était livrée qu’avec une seule option de bracelet et c’était du silicone, ou rentrez chez vous. Les sangles se connectent également à l’étui avec un mécanisme de clic pour libérer, donc changer l’un pour l’autre ne sera pas un problème.

Quelle que soit la version pour laquelle vous optez, les composants internes et les fonctions sont les mêmes.

Thomas Newton / Fonderie

Affichage et audio

L’écran AMOLED de 1,74 pouces est dynamique et réactif

336 x 480 pixels, 336ppi

Le micro interne prend en charge les appels vocaux via Bluetooth

Ignorer les morceaux de musique, répondre aux appels et recevoir les notifications téléphoniques

L’écran de la Watch Fit 2 est lumineux, détaillé et réactif, ce qui vous permet de lire facilement les messages et les commandes d’action, que vous soyez en plein exercice ou en pleine réunion. Le haut-parleur est également suffisamment fort pour que vous puissiez facilement entendre les encouragements du coach virtuel lorsque vous vous entraînez, et le haut-parleur combiné au micro interne vous permet de répondre et de prendre des appels via Bluetooth.

Huawei ne répertorie pas la luminosité maximale de l’écran AMOLED, mais je peux confirmer qu’il est plus que suffisamment lumineux pour que vous puissiez vérifier votre rythme, votre distance, votre temps et le reste lorsque vous êtes à l’extérieur par un après-midi ensoleillé.

Le capteur IMU à 9 axes, comprenant un accéléromètre, un gyroscope et un capteur géomagnétique, est assez intelligent pour détecter quand vous levez le bras afin de vérifier vos signes vitaux, en allumant l’écran pour que vous puissiez voir rapidement les choses . Comme avec la Huawei Watch GT 3 Pro, il n’y a aucun moyen de régler la sensibilité de cette fonction d’inclinaison au réveil, mais elle est assez bonne telle quelle.

Même si vous avez transpiré, l’utilisation de la Watch Fit 2 est rarement un problème, bien que des contrôles plus physiques aient pu faciliter cela.

Thomas Newton / Fonderie

Logiciels et fonctionnalités

HarmonyOS 2.1

L’interface peut être personnalisée – jusqu’à un certain point

Pas de support NFC, donc Huawei Wallet ne fonctionne pas

La Huawei Watch Fit 2 fonctionne sur HarmonyOS 2.1 et offre une expérience utilisateur similaire à celle que vous obtenez sur des montres comme les séries Watch 3 et Watch GT 3.

La réactivité de l’affichage est bien complétée par une disposition raisonnablement logique qui vous offre un certain degré de personnalisation, bien qu’il y ait des limites à ce que vous pouvez faire.

Balayez vers la droite depuis l’écran d’accueil et vous vous déplacerez à travers une série de panneaux, ou « cartes », comme Huawei les appelle. Ce sont des choses comme des raccourcis vers l’outil de lecture SpO2 (oxymétrie de pouls), le moniteur de fréquence cardiaque, le journal des appels et le widget météo, toutes des choses utiles que vous voudriez probablement avoir à portée de main lors de l’exercice.

Mais vous ne pouvez pas, par exemple, épingler les commandes pour les fonctions de base, comme le volume ou la luminosité, en tant que cartes. Et bien que vous puissiez ajouter un raccourci aux plans d’entraînement que vous créez sur l’application mobile Huawei Health, vous ne pouvez pas non plus ajouter de raccourci à des routines d’entraînement spécifiques.

C’est bien de pouvoir personnaliser des choses comme l’apparence – j’ai ajouté un arrière-plan fantaisie de type art déco au mien – mais la personnalisation est profonde.

D’autres fonctionnalités utiles incluent l’outil Sonnerie, qui fait sonner votre téléphone si vous l’avez perdu, mais émet également une voix qui dit “Je suis heeeere” d’une manière qui n’est pas du tout effrayante. Les commandes musicales sont simples, mais efficaces, et chaque fois qu’un message texte arrive, vous avez la possibilité de répondre avec un certain nombre de réponses prédéfinies ou de balayer le message.

Frustrant, étant donné que la Watch Fit 2 ne dispose pas de capteur NFC – et ne prend donc pas en charge les paiements NFC – il y a toujours une icône Huawei Wallet dans le menu de la Watch Fit 2. Vous pouvez lancer l’application, mais tout ce qu’elle fera est de vous inviter à terminer le processus de configuration sur l’application mobile Huawei Health. Ce que vous ne pourrez pas terminer, car… la Watch Fit 2 ne dispose pas de capteur NFC.

Thomas Newton / Fonderie

Remise en forme et suivi

97 modes d’entraînement

Planifiez et gérez vos routines avec l’application mobile Huawei Health

Prend environ une minute pour que le GPS se verrouille

Les enregistrements d’exercices peuvent être exportés sous forme de fichiers GPX, TCX et KML

Huawei a ajouté une large gamme de guides d’entraînement à la Watch Fit 2, principalement centrés sur la course, la marche, le vélo et la natation, mais il existe également des programmes conçus pour suivre vos efforts sur les vélos elliptiques et les rameurs. Bien qu’il n’y ait pas de programme spécifique pour des choses comme le yoga ou l’haltérophilie, vous pouvez toujours enregistrer les temps d’exercice et votre fréquence cardiaque en tant que routine d’entraînement générique “autre”.

Pour la plupart, vous enregistrerez probablement des séances d’entraînement sur une base ad hoc, ou choisirez parmi un certain nombre de cours prédéfinis, allant de la « Course/Marche-Primaire » douce à la « Course HIIT » plus intense.

Vous pouvez planifier plus en détail des routines plus longues via les applications Huawei Health (iOS, Android). Ceux-ci ont des mises en page simples et sont faciles à naviguer. En plus d’agir comme un tableau de bord à partir duquel vous pouvez consulter le nombre de pas quotidiens et explorer des éléments tels que les données sur le sommeil.

L’application Huawei Health vous permet de partager les résultats de vos efforts, soit sous la forme d’un JPEG, ce qui est bon pour la vantardise sur les réseaux sociaux, soit sous la forme de fichiers GPX et KML, si vous souhaitez partager vos itinéraires avec d’autres personnes sur des plateformes qui peut accepter ces fichiers. Vous pouvez également décharger la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la cadence sous la forme de fichiers TCX, si vous souhaitez utiliser ces données ailleurs.

Thomas Newton / Fonderie

La batterie

Bonne longévité

Charge rapidement

Le câble de charge magnétique est fastidieux

Huawei dit que vous obtiendrez entre 7 et 10 jours d’autonomie avec une seule charge, et d’après mes observations, je dirais que c’est une estimation précise.

Cela dépend grandement de ce que vous faites. Si vous vous entraînez tous les deux jours, vous devrez probablement atteindre le câble de charge plus tôt, mais si vous ne vous entraînez pas aussi souvent, vous pourrez aller plus loin avec une seule charge.

Par exemple, après 8 jours, dont une semaine de travail complète, 1 entraînement et 1 week-end de cerf, j’étais sur 9% de batterie.

Le câble de charge USB-A fourni est un peu difficile à connecter au dessous de la Watch Fit 2 et ne reste pas facilement en place. Comme c’est le cas pour la plupart des smartwatches, il n’y a pas d’adaptateur secteur dans la boîte, juste le câble.

En utilisant le port USB d’un MacBook Pro 2013, j’ai pu atteindre 55 % de charge en une demi-heure et 97 % en une heure, ce qui prend environ une heure et dix minutes pour une charge complète.

À l’aide d’un adaptateur secteur Huawei SuperCharge 22,5 W récupéré sur une ancienne unité d’examen Huawei P20 Pro, j’ai pu passer de vide à 87 % plein en une demi-heure, prenant 53 minutes au total pour recharger à plat.

Thomas Newton / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

La Huawei Watch Fit 2 est disponible à l’achat dès maintenant, directement auprès de Huawei.

Sur le site britannique de Huawei, l’Active Edition est au prix de 130 £, tandis que les modèles Classic Edition sont à 160 £. Les modèles Elegant Edition les plus chers coûtent 190 £.

Vous pouvez également ramasser Édition active et Édition classique modèles d’Amazon UK, qui les vend respectivement pour 129 £ et 159 £. Il existe également actuellement un accord sur Amazon qui vous permet d’obtenir l’une ou l’autre version de la montre avec certains Huawei FreeBuds 4i intégrés, pour 189,98 £et 219,98 £ chaque.

Actuellement, seules les versions Active Edition de la Watch Fit 2 sont répertoriées sur le site australien de Huawei, mais il n’est pas possible d’acheter directement.

Au lieu de cela, les acheteurs devraient se diriger vers Auptimal, qui vend les Active Edition Watch Fit 2 pour 299 AU $, et l’édition Classic avec le bracelet en cuir blanc plus tard dans l’année, ou MobileCiti, qui n’a de stock que d’Active Editions, pour 298 AU $.

Amazon Australie répertorie les deux Édition active et Édition classique versions de la Watch Fit 2, mais était en rupture de stock au moment de la rédaction.

Les informations sur les prix et la disponibilité aux États-Unis n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction.

Verdict

La Huawei Watch Fit 2 est une montre intelligente attrayante et facile à utiliser, conçue pour le suivi de la santé et dotée de fonctionnalités supplémentaires utiles, telles que le localisateur de téléphone et les appels Bluetooth. Avec l’option la plus chère à moins de 200 £, elle est plus abordable que certains concurrents.

Bien qu’il existe de nombreuses options, vous avez moins de contrôle sur les données de remise en forme qu’avec d’autres montres intelligentes, ce qui peut en frustrer certains, mais ceux qui recherchent une montre intelligente qui a fière allure et peuvent aider les gens à démarrer un nouveau régime de remise en forme, c’est un très offre convaincante.

Spécifications