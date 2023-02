Test de la Huawei Watch D – Actualités GSMArena.com

Introduction

Huawei a présenté la Watch D portable avec suivi de la pression artérielle fin 2021, mais il a fallu attendre fin 2022 pour obtenir les certifications requises et la rendre disponible sur les marchés occidentaux. Et maintenant que nous avons passé quelques semaines avec, voici notre verdict.

C’est la bonne pose à adopter lors de la mesure de la pression artérielle au poignet

Le portable est le premier appareil Huawei de la série Watch qui est livré avec un écran rectangulaire plutôt que circulaire. Cependant, au-delà de cela et des mesures uniques de la pression artérielle, il partage la plupart de ses fonctionnalités avec ses compagnons d’écurie ronds.

Concevoir et construire

La Huawei Watch D manque de couronnes ou de touches fantaisie, juste deux boutons plats sur le côté droit du boîtier en aluminium. La société l’appelle “Graphite Black” et en réalité c’est une teinte gris foncé. Le bracelet en fluoroélastomère est en fait noir. Il est spécialement conçu pour cet appareil, ce qui signifie que le remplacement par une sangle tierce de 22 mm n’est pas vraiment une option car cela interférera probablement avec la mesure de la pression artérielle.

L’AMOLED de 1,64″ a une résolution de 456 x 280 pixels et est lumineux et coloré, comme n’importe quelle montre Huawei récente. En bas, nous avons le moniteur de fréquence cardiaque et un petit élément qui scelle le port de la sangle de tension artérielle.

La boîte de vente au détail est riche, par rapport aux autres appareils portables. Il y a deux sangles, tailles M et L, un outil papier soigné pour choisir la bonne avec 21 étapes de personnalisation, ainsi que les deux sangles gonflables qui permettent de mesurer la tension artérielle.

Pression artérielle

La fonction de couronne de la Huawei Watch D – alors que la série Galaxy Watch de Samsung offre également un suivi BP, nous parlons ici de mesures réelles plutôt que d’estimations qui nécessitent un étalonnage fréquent avec un outil réel. Pourtant, Huawei mentionne à plusieurs reprises qu’il ne s’agit pas d’un équipement médical et que son objectif est le suivi de routine plutôt que la finalisation du diagnostic.

Les appareils BPM au poignet ne sont pas aussi précis que ceux du haut du bras. La raison en est que les vaisseaux sanguins et la peau y sont plus fins, de sorte que les lectures ne sont pas précises à 100% – mais la Watch D est toujours un outil supplémentaire permettant aux gens de surveiller leur santé.

Nous avons comparé cet appareil avec un instrument médical réel, et les valeurs systolique et diastolique (le nombre supérieur et inférieur) étaient décalées de 10 mm Hg sur la montre. Même s’il n’est pas parfait, nous trouvons que ce type d’écart est acceptable.

La Watch D mesure la pression artérielle comme un véritable moniteur au poignet – elle se gonfle au point de rendre la personne légèrement inconfortable tout en sentant son pouls, puis se dégonfle lentement pour sentir la pression artérielle.

Les sangles supplémentaires, fournies dans la boîte de vente au détail, ont trois points de contact pour assurer une bonne fixation. Le premier et le plus important est à l’arrière de la montre, le second est sur le premier trou du bracelet normal et le troisième est un trou allongé dédié pour s’assurer que le bracelet est en place. Tous les éléments sont en caoutchouc et en tissu et semblent très résistants.

Logiciel

Huawei parle beaucoup du système d’exploitation car il s’agit de l’Harmony 2.1 légèrement plus ancien au lieu de Harmony OS 3.0 qui s’exécute sur d’autres appareils Watch internationaux. L’application de la société Huawei Health dispose d’une fonctionnalité intéressante appelée Healthy Living, surveillant un large éventail de rapports quotidiens et offrant une image globale de votre santé.

Il mesure la SpO2 (l’oxygène dans le sang), surveille le sommeil et le stress, mesure la température corporelle et vous informe en cas de changements drastiques dans votre état. Il a des invites soignées pour boire de l’eau, respirer profondément et se calmer, même pendant une minute, si nécessaire.

La touche inférieure de la Watch D est métallique et possède une surface conductrice, permettant d’enregistrer un ECG (électrocardiogramme). En théorie, il peut lire lorsqu’il y a des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires. En pratique, nous n’avons pas pu trouver de sujet de test avec ce problème – heureusement, tout le monde au bureau a un rythme sinusal sain.

La Watch D n’est pas un appareil pour le sport, et c’est pourquoi elle ne prend en charge « que » plus de 70 modes d’entraînement au lieu de plus de 100 comme les autres appareils portables Huawei. La vérité est que cela fait peu de différence, car les appareils portables ne font qu’un travail décent en suivant une demi-douzaine d’entraînements de course et de cyclisme en plein air. Le positionnement GNSS suit avec précision les itinéraires extérieurs, bien que certains des sports qui nécessitent un suivi intensif manquaient, comme l’escalade et la course à pied.

Le portable a Bluetooth 5.1 et a également NFC. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité pour Huawei Wallet (Pay ou Access), mais la fonctionnalité n’est pas disponible en Europe. La charge est sans fil Qi standard, mais à cause du bracelet avec sa boucle déployante, la Watch D ne peut pas être utilisée sur tous les chargeurs sans fil, sauf si vous décrochez le bracelet.

Les notifications et les contrôles sont assez simples et conformes à toutes les montres Huawei récentes. La prise en charge vocale ne fonctionne que dans l’environnement Huawei, ce qui signifie que Siri et Google ne seront pas déclenchés, ce qui n’est guère une nouvelle.

Vie de la batterie

La société promet 7 jours de vie sur une seule charge « d’utilisation typique ». Nous avons toujours eu exactement 7 jours de ce que nous considérions comme une utilisation assez intensive, alors ils diraient même que la Watch D a dépassé nos attentes. Si vous ne mesurez l’ECG ou la PA qu’une ou deux fois par jour, vous pouvez certainement ajouter un jour ou deux à l’endurance.

Cependant, cela est réalisé avec la fonction Always On Display désactivée, en s’appuyant sur le virage fiable pour réveiller le geste à la place. Lorsque nous avons activé AoD, l’endurance a considérablement diminué. La Watch D dure un peu plus de 72 heures, soit 3 jours, avant de devoir se remettre sur le chargeur.

Même ce pire scénario n’est pas une endurance horrible, en particulier si vous comparez les montres intelligentes de Samsung, Apple et Google, bien que celles-ci exécutent des applications plus élaborées avec une intégration système plus profonde, c’est donc un peu une comparaison de pommes à oranges.

Verdict

La Huawei Watch D est la seule dans son créneau de marché. Il emprunte à deux catégories – un équipement médical intelligent et une montre intelligente classique et nous dirions que les résultats sont excellents pour un certain groupe d’utilisateurs.

Si nous la considérons strictement comme une smartwatch, il y a clairement des arguments pour lesquels les autres appareils portables Huawei sont un meilleur choix. Si nous considérons le portable comme un appareil médical, il n’est pas parfaitement précis, nous ne le recommandons donc pas pleinement en remplacement de votre tensiomètre.

Voici qui va adorer la Huawei Watch D – les personnes soucieuses de leur santé qui ont besoin d’un outil de plus pour suivre leur santé, mais qui ont généralement des signes vitaux solides. Ce groupe spécifique doit ignorer l’apparence éventuelle car Huawei n’offre aucune personnalisation ou option de couleur pour cet appareil.

Nous pensons que la Watch D vaut 399 € si vous êtes dans ce petit cercle. La société propose des offres groupées spécifiques sur ses sites Web à travers l’Europe, y compris des produits Huawei gratuits et des remises massives, ce qui rendrait le prix encore plus attractif.