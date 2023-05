Test de la GeForce RTX 4060 Ti : une mise à niveau intelligente pour votre ancien PC

Les cartes graphiques les moins chères d’une gamme donnée ne sont pas les plus intéressantes à discuter – elles concernent toujours ce qui a été supprimé pour les faire répondre à certains prix, tailles et exigences de puissance – mais c’est vrai pour de nombreux produits qui les gens ont besoin d’acheter plutôt que de simplement en parler. La dernière GeForce RTX 4060 Ti de Nvidia à partir du bas tombe carrément dans ce domaine. Destiné aux joueurs de haute qualité 1080p à 1440p de qualité moyenne, le 4060 Ti est un GPU solide et une mise à niveau intelligente à partir d’une série 20 ou plus ancienne, mais pas aussi attrayant pour une utilisation comme GPU économique pour le montage vidéo ou autre. types de tâches créatives.

La carte est destinée aux mises à niveau, aux nouvelles versions à faible consommation d’énergie – une alimentation de 600 W ou moins – ou aux systèmes compacts où vous ne pouvez pas installer ou prendre en charge une carte à trois emplacements de 11 pouces de long. Il existe deux variantes du 4060 Ti, 8 Go et 16 Go, qui commencent à être expédiées cette semaine. Nvidia ne proposera qu’une version 8 Go des cartes Founders Edition, qui commencent à 400 $; Les modèles de 500 $ et plus de 16 Go proviendront de ses partenaires. La nouvelle entrée de gamme de la série 40, la RTX 4060n’arrivera qu’en juillet et ne sera disponible que par l’intermédiaire de partenaires.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition (8 Go) Comme Une bonne taille, une bonne consommation d’énergie et une bonne bande passante pour les systèmes plus anciens

Jeu 1080p solide de haute qualité et bon coup de pouce pour le traçage de rayons par rapport aux équipements plus anciens N’aime pas Pas aussi bien adapté à certaines tâches créatives qu’il pourrait l’être

La taille est dans l’œil du spectateur, cependant : après un défilé de cartes à sous de plus de 2,5 pouces et de plus de 11 pouces, ma réaction au 4060 Ti a été « Wow, c’est petit ». Mon collègue Josh Goldman était « Ce truc est énorme! » C’est beaucoup plus court que l’Intel Arc A750, par exemple, une carte bas de gamme qui a également deux ventilateurs (bien que la carte Nvidia en ait un de chaque côté plutôt que les deux d’un côté et une ventilation complète à l’arrière) mais beaucoup plus ventilation sur les bords.

Et le 4060 Ti fonctionne plutôt bien. Il a le même design que le RTX 4070, avec un ventilateur d’admission sur chaque évent latéral à l’arrière et un support de connecteur.

Le RTX 4060 Ti a une exigence de bus inférieure à la normale – il s’intègre dans un emplacement PCI à huit voies au lieu de l’emplacement à 16 voies désormais plus courant – qui, combiné à sa puissance de carte maximale relativement faible de 160 watts et une véritable largeur à deux emplacements, en font un ajustement particulièrement agréable dans les systèmes plus petits et plus anciens. Le RTX 4070 est également un bon ajustement, mais nécessite une alimentation en watts légèrement supérieure.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti FE (8 Go) Mémoire 8 Go Bande passante mémoire (GBps) 288 Horloge mémoire (GHz) 9 Fréquence GPU (GHz, base/boost) 2.31/2.535 Débit de données mémoire/interface 18 Gbit/s/128 bits Cœurs RT 34 Cœurs CUDA 4 352 Unités de mappage de texture 136 Multiprocesseurs de streaming 34 Noyaux tenseurs 136 Processus 4nm TGP/min PSU (watts) 160/550 Thermique max (degrés) 194F/90C Bus PCIe 4.0×8 Taille 2 emplacements Prix ​​de lancement 400 $ Date d’expédition 24 mai 2023

Mais le compromis d’une consommation réduite est la bande passante mémoire. Nvidia fait tourner son chemin mémoire plus étroit (128 bits contre 192 bits pour le RTX 4070) et sa bande passante mémoire « meh » concomitante en mettant l’accent sur la bande passante mémoire « efficace », où le nombre plus élevé provient de l’augmentation à 32 Mo de cache L2, jusqu’à à partir de 2 Mo dans les GPU 128 bits de dernière génération — 288 Go/sec. réel contre 554 Go/sec. efficace, dans ce cas. (Le cache est un emplacement de récupération rapide pour les données fréquemment et récemment utilisées, telles que les textures de jeu et les calculs de lancer de rayons.)

En théorie, cela signifie également que vous pouvez vous en sortir avec moins de VRAM, car vous n’avez pas à stocker une grande partie de ce qui se trouve dans le cache de la mémoire principale de la carte. Par conséquent, 8 Go plutôt que 12 Go ou plus que l’on trouve chez les concurrents. Cela signifie également que vous devrez utiliser l’adaptateur secteur fourni si vous ne disposez pas déjà de connecteurs PSU PCIe 5 ; même s’il n’utilise que les mêmes 8 broches que les systèmes plus anciens, il doit encore être adapté au connecteur PCIe 5 12 broches désormais standard de Nvidia.

Bien qu’il n’ait besoin que de huit broches pour l’alimentation, il utilise toujours le connecteur à 12 broches, vous devrez donc peut-être utiliser l’adaptateur fourni. Lori Grunin/Crumpe

C’est bien pour beaucoup de jeux. Mais ce n’est pas un excellent choix pour certaines applications créatives, telles que le montage vidéo, où les accès au cache peuvent être moins fréquents qu’avec les jeux. Les applications créatives ont également tendance à utiliser beaucoup plus la mémoire système, de sorte que la bande passante du bus à huit voies pourrait devenir un goulot d’étranglement. Et à cause de cela, avec le chemin de données mémoire plus étroit, le simple fait de passer à la version 16 Go de la carte n’aidera pas nécessairement. C’est dommage, car cela signifie que ce n’est pas un choix recommandable sans réserve en tant que GPU créatif à petit budget.

Comme ses frères et sœurs, le RTX 4060 Ti dispose de trois connexions DisplayPort 1.4 et d’une HDMI 2.1. Lori Grunin/Crumpe

Mais la carte offre des jeux pour une qualité maximale de 1080p à 1440p décent (où « décent » signifie environ 100 images par seconde en haute qualité, ce qui signifie que vous avez une certaine latitude pour augmenter la qualité au détriment de la fréquence d’images ou vice versa). C’est également une bonne entrée si vous souhaitez utiliser le lancer de rayons, en particulier compte tenu de l’amélioration des performances étonnamment bonne que vous obtenez en utilisant DLSS ; par exemple, dans Guardians of the Galaxy en 1440p avec une qualité maximale avec lancer de rayons, même DLSS 2 est passé de 66 ips à 114 ips sur le réglage équilibré. (DLSS 3 fonctionne beaucoup mieux, mais n’a pas la prise en charge étendue de DLSS 2.)

Sans avoir testé le futur concurrent RTX 4060 ou AMD Radeon RX 6750 (un modèle plus ancien qui reste dans la gamme), je réserve mon jugement sur la position du RTX 4060 Ti sur le spectre prix/performances par rapport aux autres options disponibles. Mais jusqu’à présent, il semble que le Ti soit un choix solide pour les joueurs 1080p qui espèrent un GPU pouvant durer quelques années.

Performances relatives des autres GPU

Test de jeu Shadow of the Tomb Raider (1440p) A750 LE 80RTX 3060 82RTX 4060Ti 117RTX 4070 163 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances (FPS)



Test graphique 3DMark Time Spy RTX 3060 8 628A750 LE 13 018RTX 4060 Ti (8 Go) 13 477RTX 4070 18 013 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Fire Strike Ultra RTX 3060 5 269A750 LE 6 984RTX 4060 Ti (8 Go) 7 695RTX 4070 10 413 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (1440p en qualité maximale avec lancer de rayons) RTX 3060 45RTX 4060Ti 66A750 LE 69RTX 4070 89 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances (FPS)



3DMark Speed ​​Way (DX12 Ultimate) RTX 3060 2 157A750 LE 2 366RTX 4060 Ti (8 Go) 3 181RTX 4070 4 479 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark DXR (traçage de rayons DirectX) RTX 3060 19h47A750 LE 29.57RTX 4060 Ti (8 Go) 38.04RTX 4070 51,82 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances (FPS)