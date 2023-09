Test de la Garmin Dash Cam Live : tout simplement fantastique

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Superbes captures de jour comme de nuit

Grand écran et connectivité téléphonique

Enregistre les captures dans le cloud

Visualisation en direct et suivi des véhicules Les inconvénients Extrêmement cher pour une caméra embarquée monocanal

Les téléchargements dans le cloud nécessitent un abonnement

Nécessite 2160p et Type-C au prix Notre verdict Nous aimons le design élégant de cette caméra embarquée, ses bonnes captures et ses capacités avancées. Cependant, il s’adresse à un public sélectionné étant donné le coût d’entrée élevé et les dépenses LTE continues.

Prix ​​une fois examiné

399,99 $

399,99 $

La Dash Cam Live de Garmin est le premier produit de la société qui enregistre automatiquement des vidéos en ligne pour les conserver en toute sécurité. Compte tenu de mon expérience et de mon attachement pour les caméras embarquées de la série x7 de la société, je m’attendais à de bonnes choses de ce dernier effort.

Hélas, même si j’ai vu les bonnes choses attendues, moi-même et probablement un bon nombre d’autres consommateurs ne pourrons peut-être pas nous les permettre. La Dash Cam Live monocanal à elle seule coûte 400 $ / 349,99 £. le même prix que de nombreuses unités à trois canaux. Il n’y a même pas la possibilité d’ajouter une caméra arrière.

Ensuite, il y a les frais mensuels de rétention de 10 $/10 £ sur 7 jours ou de 20 $/20 £ de rétention sur 30 jours pour la connectivité LTE et le stockage en ligne, que Garmin appelle LTE Vault. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire si vous ne le souhaitez pas, mais vous feriez alors bien mieux d’économiser quelques centaines de dollars avec l’une des caméras de tableau de bord les moins chères de Garmin.

Conception et fonctionnalités de la Garmin Dash Cam Live

La Dash Cam Live est un peu plus grande que les caméras de la série x7 avec environ 3,3 pouces de largeur, 1,9 pouces de hauteur et 1,3 pouces d’épaisseur, avec un peu moins de 4 onces de poids. Mais l’aspect général reste « svelte » et la taille plus grande signifie qu’il y a suffisamment de place pour un écran couleur net de 3 pouces.

À propos de cette sensation. Rare est la caméra de tableau de bord qui tient mieux dans la main ou qui semble plus belle à l’œil que la Dash Cam Live. Pour parler franchement, c’est le matériel de caméra de tableau de bord le plus élégant que j’ai connu.

Il y a quatre boutons multifonctions sur le côté droit de la caméra. Ils ne sont pas étiquetés, mais faciles à apprendre. L’emplacement pour carte SD se trouve au bas de la caméra, tandis que le côté gauche abrite le connecteur d’alimentation micro-USB.

Je suis tout à fait d’accord pour ne pas gaspiller ces connecteurs micro-B pour lesquels Garmin a payé, mais allez. Nous sommes en 2023, la Dash Cam Live est super chère…. C’est l’heure du Type-C, les gars.

Pour parler franchement, il s’agit du matériel de caméra de tableau de bord le plus élégant que j’ai connu.

Le connecteur USB micro-B de la Dash Cam Live.

La caméra est un modèle 1440p (30 images par seconde), avec un champ de vision de 140 degrés, qui présente les fonctionnalités habituelles de Garmin (en oubliant le DriveCam 76) traitement de premier ordre. Le GPS est également à bord et, heureusement, Garmin l’utilise pour régler automatiquement la date correcte. et temps. De nombreux fournisseurs fixent la date, mais ne prennent pas de mesures supplémentaires pour calculer le fuseau horaire. Pourquoi, je ne peux pas vous le dire, mais bravo à Garmin.

La Dash Cam Live comprend également ma monture préférée de l’industrie. Il s’agit d’une version légèrement plus grande de la plaque adhésive/support magnétique/bras sphérique entièrement réglable inclus avec le 47, 57, etc. Le support facilite la fixation/détachement et l’orientation de la caméra, tout en la maintenant fermement en place. Mon seul reproche, très mineur, est que je ne pouvais pas utiliser la plaque plus petite déjà fixée sur mon pare-brise pour le 57.

La Dash Cam Live est livrée avec une carte de 16 Go (je m’attendais à au moins 64 Go compte tenu du prix) et prendra en charge jusqu’à 512 Go de cartes (classe 10 ou supérieure). L’appareil photo utilise une batterie au lithium d’une durée de 30 minutes au lieu d’un super condensateur.

Garmin a également installé un microphone sur la Dash Cam Live et il répond aux commandes telles que « Enregistrer la vidéo », « Démarrer Travelapse », etc. après que vous ayez prononcé « Okay, Garmin… ». Travelapse est une version accélérée d’une capture.

Le « Live » dans le surnom de la caméra fait référence au fait qu’à tout moment, vous pouvez utiliser l’application Garmin Drive pour obtenir une vue en direct de la caméra à l’aide de votre téléphone. Ne l’utilisez pas comme moniteur pour bébé ou chien, car vous ne devriez pas laisser ces âmes dans votre voiture.

Cependant, comme moyen de surveiller les environs lorsque vous n’êtes pas à proximité du véhicule, c’est très utile. Là encore, vous devriez peut-être simplement vous détendre un peu et laisser le mode parking de la caméra et les téléchargements automatiques faire leur travail.

La fonction de lecture sur la caméra de la Garmin Dash Cam Live. Jon Jacobi / Fonderie

D’un autre côté, vous pouvez suivre les juniors en utilisant l’application grâce à sa fonction de rapport de localisation. J’espère qu’il ou elle ne vous décevra pas autant que mes parents.

La cerise sur le gâteau est le répertoire de fonctionnalités destinées aux mauvais conducteurs, telles que les avertissements de collision et de sortie de voie, les rappels de mouvement et les avertissements de feux rouges et de radars. Je ne les utilise jamais, mais les radars ne sont pas aussi courants aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne, par exemple.

Vous voudrez peut-être simplement accorder moins d’attention à votre téléphone ou à votre caméra embarquée, et davantage à la route, sans oublier la vitesse (trop). Je dis juste.

Comment fonctionne la Garmin Dash Cam Live ?

Les captures de jour et de nuit de la Dash Cam Live étaient très bonnes. Un très joli mélange de détails, de stabilisation fluide et de couleurs riches. Lorsqu’ils sont vus en mouvement, les détails présentent des reflets mineurs, mais lorsque vous arrêtez l’action, vous pouvez voir clairement ce que vous devez voir, comme les numéros de plaque d’immatriculation – tout l’intérêt d’une caméra de tableau de bord.

La Dash Cam Live a été parfaitement réglée pour la journée nuageuse ici à San Francisco.

Bien que la capture ci-dessus par temps nuageux ait été excellente, un soleil plus brillant a donné aux captures une sensation légèrement surexposée. Comme indiqué ci-dessous. Une grande partie de l’éblouissement vers la droite provient du montage de la caméra un peu bas sur le pare-brise.

Il existe un paramètre d’exposition qui vous permet d’assombrir un peu les captures, mais nous publions toujours avec les valeurs par défaut.

Cette capture à la lumière du jour était un peu surexposée. Vous pouvez réduire l’exposition dans les paramètres.

Les captures nocturnes étaient également très bonnes comme vous pouvez le voir ci-dessous. Et la Dash Cam Live a géré les phares avec aplomb, c’est-à-dire qu’il n’y avait pratiquement pas de reflets.

Cette capture nocturne montre de bons détails et un minimum de reflets de phares. Si vous regardez attentivement l’intersection, vous pouvez voir des pylônes bloquer la circulation – l’une des solutions brillantes de la SFMTA à un problème qui n’existait pas.

Je peux attester des 30 minutes d’autonomie de la batterie de la Dash Cam Live. J’ai des dizaines de vidéos de l’intérieur de ma poche et de mon couloir car la caméra s’est réveillée après avoir été bousculée. Désactivez le mode stationnement avant de retirer la caméra de la voiture pour éviter cela.

J’ai également été impressionné par la facilité de connexion à la visualisation en direct et par le téléchargement rapide de vidéos sur Garmin Vault, qui a nécessité un minimum de persuasion.

Au total, les captures de la Garmin Dash Cam Live sont très bonnes. J’aimerais voir l’option de capture 2160p au prix, mais néanmoins très bon dans l’ensemble.

Devriez-vous acheter la Garmin Dash Cam Live ?

La Garmin Dash Cam Live coûte 400 $ chez Garmin, ou 350 £ au Royaume-Uni.

Beaucoup d’entre vous avaleront difficilement le prix de la Dash Cam Live et les dépenses LTE continues. Mais je peux vous dire que si l’impulsion est toujours là une fois que votre gorge s’éclaircit, vous apprécierez avoir et utiliser l’appareil photo. Je l’ai fait.

Cela dit, la capacité 2160p et un port Type-C auraient réduit mon inconfort global face au prix.