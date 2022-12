Test de la Coros Apex 2 : performante en multisports

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Ajout de la prise en charge de la cartographie

Suivi sportif fiable

Bonne autonomie Les inconvénients Pas de navigation détaillée

La durée de vie quotidienne de la batterie est en baisse

Le chargement de la musique et des cartes prend un certain temps Notre avis La Coros Apex 2 offre des fonctionnalités et des performances solides pour le prix et offre quelques améliorations utiles sur l’Apex qui, bien qu’elles ne soient pas impeccables, contribuent à en faire une bonne montre multisports qui se démarque de la concurrence.

Coros est devenu un rival sérieux pour les joueurs de montres de sport établis Garmin et Polar et avec la Coros Apex 2, il vise à avoir une autre montre qui incitera les gens à suivre leur temps d’entraînement intérieur et extérieur avec elle.

Atterrissant aux côtés de l’Apex 2 Pro, l’Apex 2 promet toutes les mêmes fonctionnalités que l’Apex d’origine ainsi que de nouvelles compétences comme la possibilité de suivre des cartes topographiques, de prendre des lectures ECG et il a également amélioré les compétences de la montre intelligente.

Les coureurs sont certainement les plus grands bénéficiaires de ces nouvelles fonctionnalités, mais il y a aussi des choses ici qui devraient également lui donner un sérieux attrait pour les aventuriers.

Concevoir et construire

Pèse 42g-53g

Boîtier 43 mm uniquement

Options de bande de silicone et de nylon

Le Coros Apex 2 ressemble moins à l’Apex d’origine et plus au Coros Pace 2 moins cher. Il a maintenant un boîtier de 43 mm le plaçant entre les deux tailles du premier Apex. Coros vous permet de choisir l’Apex 2 dans votre choix de look noir, gris ou corail.

Ce couvercle de boîtier est fabriqué à partir d’un alliage de titane bien pondéré avec une lunette en titane de grade 5 recouverte d’un revêtement PVD plus protecteur. Vous avez le choix entre des bandes plus petites en nylon ou en silicone de 20 mm et vous pouvez retirer ces bandes via un simple mécanisme à épingle à l’arrière de la sangle. En l’associant à une bande en silicone, vous obtenez une configuration qui pèse 53 g et la bande en nylon plus légère fait tomber les choses à 42 g. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une montre super lourde que vous allez devoir enfiler.

Mike Saw

Coros utilise un mélange de commandes physiques et tactiles, mais c’est votre choix à quel point cet écran tactile joue un rôle dans vos interactions avec lui. Il y a trois boutons physiques avec deux boutons plus plats flanquant une couronne torsadée, que vous pouvez tourner pour faire défiler les écrans.

Cette couronne torsadée contient également des électrodes, ce qui permet aux mesures de la VRC d’évaluer les besoins de récupération via l’ECG. Le bouton du haut active le rétroéclairage et maintenez le bouton physique du bas pour accéder à l’écran du menu où vous pouvez bricoler des choses comme le support de navigation, activer le mode nuit pour garder le rétroéclairage allumé pendant les séances de suivi d’entraînement en soirée et aussi creuser plus profondément dans la montre état de la batterie.

La fonctionnalité d’écran tactile est nouvelle pour l’Apex et peut être utilisée pour faire défiler les menus, les cartes et utilisée avec les commandes de musique. Si vous êtes satisfait de la simple utilisation des boutons, vous pouvez désactiver la prise en charge de l’écran tactile ou l’enregistrer lorsque vous devez vous déplacer sur les cartes.

Mike Saw

Vous verrez ces cartes sur un écran LCD à mémoire de résolution 1,2 pouces, 240 x 240, qui ressemble beaucoup aux écrans transflectifs que vous trouverez sur la plupart des montres Garmin. Cela signifie que la visibilité sur de grandes éclaboussures de couleur est la priorité ici. Bien que ce ne soit pas le plus grand écran, il était parfaitement adapté à une utilisation sur terre et dans l’eau et à absorber les mesures en déplacement.

À l’arrière se trouve votre réseau de capteurs optiques, qui comprend un moniteur de fréquence cardiaque et maintenant un oxymètre de pouls optique pour offrir un moyen de mesurer la saturation en oxygène du sang lors de l’utilisation de l’Apex 2 en altitude. À côté de ces capteurs se trouve votre port de charge, qui est identique à celui utilisé sur l’Apex d’origine, vous obtenez donc le même câble de charge propriétaire ici.

Coros dit que l’Apex 2 peut fonctionner à des températures aussi basses que -20 degrés centigrades ou aussi chaudes que 50 degrés centigrades. Si vous voulez nager avec, il a une cote de 5 ATM, ce qui signifie qu’il est bon d’être plongé dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Suivi de la santé et de la forme physique

Riche éventail de mesures de performance

De nombreux modes sportifs

ECG utilisé pour les informations sur la récupération

Comme les autres montres Coros, c’est d’abord une montre multisports et tout le reste après. Le suivi sportif a été très bon en général sur les montres Coros et que vous couriez, nageiez ou vouliez quelque chose pour suivre un triathlon, cette montre est tout à fait capable de faire toutes ces choses.

Il y a plus de 20 modes sportifs et en plus des modes de base typiques, vous avez des modes pour le ski, la randonnée, l’escalade et la planche à voile. En appuyant sur cette couronne, vous accédez à l’écran de suivi principal où vous pouvez également consulter l’historique des entraînements, afficher les plans d’entraînement et les entraînements, qui peuvent être créés dans l’application Coros de manière assez simple. Chaque mode a son propre ensemble de paramètres supplémentaires, et ce n’est pas seulement la course, la natation et le cyclisme. Même des modes comme le speedsurfing offrent des modes et des métriques spécifiques à l’activité.

Mike Saw

Si vous vous en tenez à ces modes sportifs de base, vous serez satisfait du type de performances que vous obtiendrez de la Coros Apex 2. Pour les entraînements en extérieur, vous pouvez utiliser cinq principaux systèmes satellites et un nouveau tout-systèmes Le mode cherche à améliorer la précision du suivi en extérieur par rapport au dernier Apex.

L’Apex 2 s’est avéré un partenaire de course solide offrant un suivi de distance largement fiable et des mesures de base par rapport à une montre Garmin. La précision de la surveillance de la fréquence cardiaque était également forte et a bien résisté même à haute intensité, mais si vous vous fiez à des données de fréquence cardiaque précises, vous voudrez connecter un moniteur de fréquence cardiaque externe ici, ce que vous pouvez faire.

Pour les séances de natation et d’aviron en salle, les performances étaient tout à fait conformes à la première montre Apex de Coros et à la Pace 2 également. Bien que le comptage automatique des représentants pour l’entraînement en force ne soit pas impeccable, il s’en est mieux sorti que le comptage des représentants de Garmin et Samsung en comparaison. Il y a donc des points positifs pour Coros ici.

Au-delà du suivi, il y a beaucoup à votre disposition ici. Si vous voulez approfondir votre entraînement, vous avez le Coros Evolab pour distribuer des choses comme la charge d’entraînement, des conseils de récupération et il y a un prédicteur de course pour les coureurs et ces informations peuvent s’avérer utiles.

Mike Saw

L’inclusion d’un capteur ECG signifie que vous pouvez prendre des mesures de variabilité de la fréquence cardiaque pour évaluer la récupération après des entraînements difficiles. Vous devez prendre des lectures le matin pendant 3 jours pour vous assurer d’obtenir les lectures les plus précises, qui prennent une minute et nécessitent de placer votre doigt sur les électrodes intégrées à la couronne.

Il existe également une forte intégration pour les applications tierces ici, notamment Strava, Komoot, Apple Health, Stryd et Final Surge pour renforcer ce que Coros propose déjà en natif.

Pour ceux qui aiment explorer de nouveaux endroits, Coros a désormais ajouté la possibilité de télécharger des cartes de paysage et Topo sur l’Apex 2 via un ordinateur. C’est un peu lent de les mettre sur la montre, mais cela signifie que vous avez la capacité d’avoir une meilleure idée de votre environnement. Ce n’est pas la cartographie la meilleure et la plus détaillée que vous trouverez sur une montre de sport, mais c’est au moins un début et vous pouvez utiliser le support de l’écran tactile pour rechercher dans les cartes, ce qui est plus agréable à faire que d’utiliser les boutons physiques pour naviguer sur les cartes. .

Il existe également des fonctionnalités de navigation ici pour vous ramener à votre point de départ et définir des points de contrôle, mais il manque une navigation native étape par étape, ce qui rendrait l’expérience d’utilisation de ces fonctionnalités de navigation beaucoup plus agréable.

Au-delà du suivi sportif et du lancement de tas de mesures et d’analyses, l’Apex 2 peut jouer au suivi de la condition physique et au suivi du sommeil. La prise en charge du suivi des activités quotidiennes et de la surveillance du sommeil n’a pas énormément changé depuis le premier Apex. Vous avez la possibilité de suivre les phases de sommeil paradoxal pendant cette surveillance du sommeil, mais ce n’est pas le genre de fonctionnalités pour lesquelles vous allez nécessairement saisir l’Apex 2.

Caractéristiques de la montre intelligente

Afficher les notifications

Lecteur de musique intégré

Fonctionne avec les caméras d’action GoPro et Insta 360

Le Coros Apex 2 peut être utile en dehors de ce temps de suivi et il obtient de nouvelles fonctionnalités de smartwatch qui n’apparaissaient pas sur le premier Apex.

Le plus grand est un lecteur de musique afin que vous puissiez faire glisser et déposer votre propre musique, au format de fichier MP3 uniquement, et coupler des écouteurs Bluetooth pour écouter de la musique sans votre téléphone. Cette action de glisser-déposer doit se produire sur un ordinateur et vous n’avez pas la possibilité de stocker des listes de lecture hors ligne à partir de services de diffusion de musique tels que Spotify et Deezer.

Mike Saw

Si vous avez de la musique ou des podcasts qui traînent, l’expérience du lecteur de musique fonctionne bien et les commandes de l’écran tactile sont bien intégrées et réactives.

En dehors de ce nouveau lecteur de musique, vous pouvez afficher les notifications pendant les entraînements et bien sûr entre ce temps de suivi. Coros a inclus la prise en charge du contrôle de la caméra d’action ajoutée à ses montres Pace 2 et Vertix 2, qui vous permet de contrôler les caméras GoPro et Insta360 depuis votre poignet. Coros a également ajouté trouver mon téléphone et trouver mes modes de montre pour vous aider à vous réunir avec vos appareils, qui sont des modes utiles à ajouter au mélange.

Autonomie et charge de la batterie

17 jours en utilisation quotidienne

Durée de vie de la batterie du GPS améliorée

Mode d’utilisation de la batterie

L’Apex 2 promet une grande autonomie de la batterie, que vous l’utilisiez simplement pour compter vos pas et vérifier les notifications avec un peu de suivi d’entraînement mélangé ou que vous souhaitiez qu’il gère beaucoup d’utilisation du GPS.

Coros déclare que l’Apex 2 durera jusqu’à 17 jours en utilisation quotidienne et offrira 30 heures dans son mode GPS supérieur et 45 heures dans son mode GPS complet standard. Lorsqu’il est bas, il faut moins de 2 heures pour revenir à 100 %.

Mike Saw

Si vous voulez une montre qui peut durer confortablement une semaine avec une utilisation intensive du suivi, l’Apex 2 en est certainement capable. Vous n’avez pas de fonctionnalités vraiment gourmandes en énergie qui s’exécutent en arrière-plan et qui sapent cette batterie de manière indésirable. Il y a une petite baisse en général dans l’utilisation quotidienne, mais c’est une montre de sport que vous n’allez pas recharger tous les quelques jours.

Il est également bon de voir que le mode d’utilisation utile de la batterie est là et vous donne une meilleure idée du type de batterie avec lequel vous devez jouer. Il vous donnera une estimation de l’utilisation du GPS, de l’utilisation quotidienne et vous montrera utilement quels sont les plus gros porcs de batterie sur la montre.

Prix ​​et disponibilité

La Coros Apex 2 n’est en aucun cas une montre bon marché et son prix est de 399,99 $ / 419,99 £ /, et vous pouvez l’acheter directement auprès de Coros. C’est plus cher que le Coros Pace 2, mais considérablement moins cher que l’Apex 2 Pro ou le Vertix 2, qui se situe au sommet de la famille des montres Coros.

Son prix est similaire à celui de montres comme la Garmin Forerunner 745 et n’est pas trop loin du prix de la Garmin Forerunner 955 adaptée au triathlon, qui offre également des fonctionnalités similaires, notamment une prise en charge complète de la cartographie.

Verdict

L’Apex 2 est une autre montre Coros qui offre une expérience de suivi solide, que vous soyez un coureur, un cycliste ou que vous aimiez faire une randonnée ou que vous soyez un grand amateur d’escalade. L’autonomie de la batterie reste solide comme c’est le cas sur toute la gamme Coros.

Il a ajouté des fonctionnalités pour en faire une meilleure montre d’extérieur et une montre intelligente et bien que des améliorations aient été apportées sur ces deux fronts, il ne vaut pas mieux ce que ses rivaux les plus proches offrent.

C’est un bon ajout à la famille de montres Coros, mais fait principalement le travail d’aligner la ligne Apex avec le Pace 2 et le Vertix 2 pour s’assurer qu’il peut bénéficier des dernières fonctionnalités logicielles.

Si vous pouvez vivre sans les fonctionnalités de cartographie et de musique, le Pace 2 moins cher vous offrira le même suivi sportif. Si vous voulez une meilleure montre de sport qui se comporte comme une bonne montre intelligente et coûte le même prix, alors la Forerunner 745 vaut la peine d’être regardée à la place. Vous devrez cependant sacrifier la durée de vie de la batterie que vous obtenez sur l’Apex 2.