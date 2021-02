Test de la caméra: S21 Ultra vs Note20 Ultra

introduction

Ultra vs Ultra, le titre de travail très évident de celui-ci était. Le Galaxy S21 Ultra marque la troisième itération dans la recherche par Samsung du téléphone portable ultime, nous avons donc pensé qu’une comparaison était en ordre.

Nous l’avons limité à seulement deux prétendants – le nouveau modèle contre le Galaxy Note20 Ultra d’il y a environ 6 mois. Un trio avec le S20 Ultra nous a traversé l’esprit, mais le maintien de notre santé mentale a prévalu sur la curiosité. Alors que le nombre d’échantillons dans ce simple tête-à-tête a augmenté de façon exponentielle (en raison du nombre de caméras, des changements de temps, des reprises en raison des mises à jour logicielles), nous avons apprécié notre choix prudent de participants.

Étant donné que le Note20 Ultra était à bien des égards une amélioration par rapport au S20 Ultra et que la série S de dernière génération, maintenant âgée d’un an, est moins une option d’achat attrayante, nous estimons que notre choix a des mérites au-delà de notre propre commodité. De plus, avec le support S Pen du S21 Ultra, n’est-ce pas vraiment une nouvelle note déguisée?

D’accord, avec nos choix déjà rationalisés, passons en revue ce qu’il y a à l’intérieur de ces téléphones.

Matériel

Le dernier Ultra est livré avec tout un tas de nouveaux matériels, y compris la caméra principale identique à première vue. En fait, toute la configuration de la caméra est invisible auparavant.

Cette unité principale utilise maintenant un capteur Nonacell 108MP de deuxième génération, l’Isocell HM3 (le plus petit pas de 0,7 µm HM2 ne compte pas dans notre livre). Sa principale amélioration par rapport au HM1 est Smart-ISO Pro, qui tire parti de la double capacité ISO native de l’imageur en utilisant les deux niveaux de gain dans le même plan – Samsung l’explique clairement dans une vidéo.

Cependant, ce n’est pas seulement le capteur qui a changé – l’objectif est maintenant plus large à un équivalent de 24 mm (26 mm sur les Ultras précédents). Son ouverture reste f / 1,8 et elle est toujours fixe – nous manquons la capacité à double ouverture des galaxies plus anciennes. La stabilisation optique est bien entendu toujours présente.

Un autre nouvel ajout sur l’Ultra v.3 est la mise au point automatique sur la caméra ultra-grand angle, celle-ci sur laquelle nous nous sommes promenés pendant au moins deux générations de Galaxies. Il utilise un capteur 12MP 1 / 2,55 « avec des pixels de 1,4 µm, comme sur la note, seuls ces nouveaux pixels ont désormais une capacité AF double pixel. Samsung cite un champ de vision de 120 degrés sur les deux objectifs alors que l’ouverture est de f / 2,2 .

Ce qui nous amène au teles. Le S21 Ultra en a deux, chacun équipé d’un capteur 10MP 1 / 3,24 « avec des pixels de 1,22 µm. L’un est un téléobjectif 3x de milieu de gamme (environ 70 mm de longueur focale équivalente, ouverture f / 2,4), l’autre utilise un double pliez la conception de l’objectif périscope pour obtenir un zoom 10x (240 mm, f / 4,9). Les deux objectifs sont stabilisés.

Le Note20 Ultra, quant à lui, dispose d’un seul téléobjectif à un niveau de zoom 5x intermédiaire – environ 120 mm. Le capteur 12MP 1 / 3,4 « qu’il utilise a des pixels de 1,0 µm, tandis que l’objectif, stabilisé, a une ouverture f / 3,0.

Cet écart dans les niveaux de zoom natifs proposés a permis une comparaison vraiment agréable et simple. Pas. L’application caméra n’a guère aidé à cet égard non plus. Comment?

Interface utilisateur de l’application Appareil photo

L’application appareil photo n’a pas de bouton prédéfini pour un zoom 3x sur la note, ni de raccourci 5x sur le S21 Ultra. Pourtant, les deux ont un bouton 4x pour une raison inconnue – que nous n’avons pas utilisé car il ne figure pas sur la liste des agrandissements natifs des deux téléphones.

Cependant, de manière réaliste, en dehors de l’examen comparatif, l’absence d’un préréglage de niveau de zoom particulier ne devrait pas être tenue pour opposée à la bonne application de caméra de Samsung. Le fait que les boutons de niveau de zoom secondaires gênent le changement de mode, cependant, a été un ennui en utilisation générale, donc il y a cela.

Les bases seront cependant familières – balayer vers la gauche et la droite basculera entre les modes disponibles, et il existe une option pour réorganiser, ajouter ou supprimer certains des modes du viseur. Un grand nombre des modes que vous voudrez ne sont pas présents sur le S21 Ultra prêt à l’emploi (comme les modes Nuit et Portrait), mais disons que c’est la façon de Samsung de vous encourager à configurer l’application appareil photo à votre guise. . En parlant de cela, il s’agit en effet du mode « Portrait » à partir de la génération S21 – les Samsung précédents appelaient le mode faux bokeh « Live focus ».

Les balayages verticaux dans les deux sens basculeront entre les caméras avant et arrière. Bizarrement, tous les téléphones ne prennent pas en charge ce geste simple – les Galaxies le font.

La désignation d’arbre familière pour le contrôle du zoom est ici aussi – sur la note, cela signifie trois trois pour l’ultra large, deux arbres pour la came principale (modérément large) et un arbre unique pour le téléobjectif. Le S21 Ultra ajoute un autre arbre unique (mais plus détaillé) pour sa télé 10x.

Comme auparavant, une fois que vous avez appuyé sur la bascule de l’arborescence, un ensemble supplémentaire de boutons apparaît, avec des niveaux de zoom prédéfinis supplémentaires. Ceux-ci incluent les ultra larges (0,5x sur la note, 0,6x sur le S, car ‘x’ signifie des choses légèrement différentes sur les deux) et le 4x que nous avons mentionné et aller dans les extrêmes (jusqu’à 50x sur la note, 100x sur le S). Le zoom par pincement fonctionne aussi, bien sûr.

Le viseur a le jeu d’icônes habituel avec la roue dentée de réglage située dans le coin supérieur gauche de l’écran. Les Galaxy S21 obtiennent la résolution vidéo transférée dans le viseur, sur la note, vous devez accéder aux paramètres pour changer cela. Des modifications mineures sur le nouveau téléphone incluent des paramètres supplémentaires pour le mode Prise unique, des effets bokeh pour le mode Portrait et un mode d’affichage du réalisateur pour la vidéo où vous pouvez voir ce que toutes les caméras capturent en même temps.

Le mode Pro est l’endroit où vous pouvez sélectionner l’ISO et la vitesse d’obturation, faire la mise au point manuellement (avec pic) et sélectionner la balance des blancs, ainsi que choisir le mode de mesure et la zone AF. Un développement majeur sur le S21 Ultra est que vous pouvez désormais accéder à la caméra ultra large en mode Pro, la note ne le peut pas. Là encore, aucun des deux ne peut utiliser la ou les télé (s) en mode Pro.

Peut-être que cela fera l’affaire pour un préambule – nous pouvons maintenant passer à quelques exemples d’images.