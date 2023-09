Test de la Bose Smart Soundbar 600 : le son simplifié

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Élégant, compact et bien fait

Son Dolby Atmos cohérent

Processus de configuration simple

Large gamme d’options de connectivité Les inconvénients Les capacités des basses sont limitées

Le support mural coûte en supplément

La fonction de regroupement des enceintes est aléatoire Notre verdict La Bose Smart Soundbar 600 apporte un son Dolby Atmos de manière considérable, mais elle manque la cible à quelques endroits, notamment en ce qui concerne les basses. Cependant, il compense cela grâce à sa multitude de fonctionnalités intelligentes astucieuses telles que ses options de streaming intégrées et un processus de configuration extrêmement simple. Si vous recherchez la facilité et la commodité et que vous n’avez pas besoin d’un son de niveau audiophile absolu, cela pourrait être votre confiture.

Prix ​​une fois examiné

499 $

449,00 $ 449,99 $

Bose a le don de repousser les limites du son en innovant et en offrant une qualité sans se ruiner. Et c’est en grande partie le succès de la marque au fil des années.

La dernière version home cinéma du géant de l’audio, la Smart Soundbar 600, ne fait pas exception. Promettant de fournir un son haut de gamme, y compris l’audio spatial Dolby Atmos, dans un design compact mais élégant et à un prix plus abordable, il y a de quoi être enthousiasmé ici. La question est : est-ce que ça atteint le but ? Et comment résiste-t-il à des concurrents féroces comme le Sonos Beam Gen 2 ?

Concevoir et construire

Uniquement disponible en noir

Design minimal et haut de gamme

Compact

Si vous recherchez une barre de son à la fois minimaliste et élégante, la Bose Smart Soundbar 600 devrait certainement être sur votre radar. Il présente un design élégant qui complètera n’importe quel téléviseur. La qualité de fabrication est également excellente, grâce à des plastiques robustes et à des métaux perforés élégants qui lui confèrent une apparence et une sensation haut de gamme.

Malheureusement, cette barre de son n’est disponible que dans un seul coloris : noir mat, donc si vous espériez l’associer à n’importe quelle enceinte intelligente Bose argentée ou blanche existante dans votre maison, oubliez-la.

Lee Bell / Fonderie

Du côté positif, la Smart Soundbar 600 est de grande taille. Mesurant seulement 5,6 x 69,4 x 10,4 cm et ne pesant que 3,1 kg, elle est assez compacte, surtout si on la compare à son frère plus volumineux et plus cher, la Smart Soundbar 900. Son poids relativement léger et sa taille compacte signifient qu’elle peut être facilement accrochée au mur. si vous n’avez pas de support TV pour le poser. Mais sachez que cela nécessitera un support mural supplémentaire que Bose propose pour 39 $/34,95 £/39 € supplémentaires. si vous empruntez quand même la voie officielle (vous pouvez trouver des alternatives beaucoup moins chères sur Amazon pour information).

En termes de commandes, la Smart Soundbar 600 arbore quelques boutons haptiques au-dessus de l’appareil lui-même sous la forme d’un bouton d’action de sourdine et de commande vocale. Il est également livré avec une petite télécommande avec un ensemble de fonctions légèrement étendues mais toujours très basiques, notamment le contrôle du volume, le mode de saisie, la pause et la lecture. Cependant, si vous considérez que soulever une télécommande demande trop d’efforts, vous avez la possibilité de contrôler la barre de son via la voix grâce à la prise en charge intégrée d’Alexa et de Google Assistant. Mais plus là-dessus plus tard…

Lee Bell / Fonderie

Connectivité

1 x HDMI eARC, 1 x port optique

Bluetooth4.2

Prise en charge du Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect

Sur le plan de la connectivité, la Smart Soundbar 600 est équipée d’un port HDMI eARC et d’une entrée audio numérique optique pour les téléviseurs plus anciens ne prenant pas en charge HDMI.

Bien que l’ajout d’une deuxième entrée HDMI pour le passthrough aurait été une fonctionnalité bienvenue, il convient de noter que ce n’est pas quelque chose que vous trouverez dans toutes les barres de son de nos jours, en particulier dans les offres les plus économiques. Le Sonos Beam Gen 2, au prix similaire, par exemple, n’a pas non plus cette capacité.

Néanmoins, les choix de streaming sans fil sont nombreux dans la Smart Soundbar 600, avec prise en charge des protocoles Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect et Bluetooth.

Lee Bell / Fonderie

Fonctionnalités intelligentes

Commande vocale intégrée d’Alexa et de Google Assistant

Prise en charge de Dolby Atmos

Excellente application compagnon offrant une configuration facile

La fonctionnalité multiroom est aléatoire

Bien que le principal argument de vente de la Bose Smart Soundbar 600 soit qu’il s’agit d’une barre de son tout-en-un compacte et polyvalente, il existe d’autres fonctionnalités intéressantes à souligner. Le principal est qu’il prend en charge les bandes sonores Dolby Atmos, mais d’une manière très différente de son principal rival, le Beam Gen 2 de Sonos.

En effet, sur les cinq haut-parleurs derrière cette calandre, deux haut-parleurs large bande tirent vers le haut pour augmenter physiquement la sensation de hauteur du son – ce que fait virtuellement la barre de son de Sonos. Pendant ce temps, un seul pilote gère le canal central au milieu de la barre, tandis qu’un pilote de piste à chaque extrémité de la barre de son offre une sensation sonore plus large.

Lee Bell / Fonderie

Parmi les autres fonctionnalités qui contribuent à rendre la Smart Soundbar 600 « intelligente », citons l’accent mis sur l’action mains libres et, comme on peut s’y attendre d’une barre de son moderne, elle prend en charge Alexa ou Google Assistant pour tous vos besoins mains libres. Cela signifie que vous pouvez lui aboyer des ordres, comme lui dire d’augmenter le volume ou de sauter des pistes, le tout avec le pouvoir de la voix. Cela fonctionne bien la plupart du temps, mais – comme pour tout appareil compatible Alexa – il est loin d’être parfait et peut souvent manquer des commandes, surtout si le volume est élevé.

Vous constaterez également qu’une multitude de services de streaming Wi-Fi sont facilement accessibles. Cela inclut des plateformes de premier plan telles qu’Amazon Music, Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio, TuneIn Radio et Sirius XM.

S’intégrant parfaitement à l’application Bose Music, la Smart Soundbar 600 peut être facilement installée, peaufinée et ajustée selon les besoins, avec des options pour la renommer, modifier ses paramètres d’égalisation ou créer des « groupes » avec d’autres enceintes Bose intelligentes, si vous avez eux.

Cependant, d’après mon expérience, la fonctionnalité multiroom ou « regroupement » ne fonctionne pas toujours de manière aussi transparente que prévu. Parfois, une seule des enceintes du groupe diffusera la musique, même si les deux sont répertoriées dans la pièce que vous avez créée dans l’application. Il y a aussi un délai si vous souhaitez diffuser l’audio de votre téléviseur via un groupe d’enceintes, ce qui me semble fou. Si vous souhaitez profiter du son surround tout en regardant un film, par exemple, vous ne pouvez pas le faire avec un ensemble d’enceintes intelligentes Bose. Au lieu de cela, vous devrez investir dans l’entreprise Haut-parleurs surround, qui se connectent directement à la barre de son. Cela pourrait s’avérer très frustrant pour ceux qui possèdent des systèmes d’enceintes domestiques existants basés sur Bose et qui achètent la Smart Soundbar 600 pour cette raison précise.

Lee Bell / Fonderie

Une autre frustration ici est que, une fois que vous vous déconnectez d’un groupe d’enceintes que vous avez créé sur l’application – par exemple, la barre de son Bose et celle de l’entreprise. Haut-parleur portable pour la maison – le groupe disparaîtra une fois que vous vous en serez déconnecté et vous devrez tout recréer la prochaine fois que vous souhaiterez écouter de la musique sur plusieurs enceintes/pièces.

Qualité sonore

Du gros son avec une petite barre de son

Gère bien les effets sonores complexes

Milieu de gamme bien détaillé

Manque dans la gamme des basses graves

Voyons donc ce qui fait de la Bose Smart Soundbar 600 un véritable accroche-regard. D’une part, il est conçu pour gérer les bandes sonores Dolby Atmos grâce à sa sauce secrète : le traitement propriétaire TrueSpace. Cette technologie utilise des éléments stéréo et canaux 5.1 classiques et les transforme en une expérience immersive à part entière, comme si vous étiez au cœur de l’action. Cela garantit que les grands films d’action hollywoodiens éclatent comme jamais auparavant. Même les effets sonores complexes sont démêlés sans effort, ce qui est assez remarquable compte tenu de sa taille compacte et de son prix inférieur à 500 £.

Le médium est solide et regorge de détails, et les dialogues sont livrés avec concentration et clarté. Il produit également un son dynamique, capable d’exprimer tout changement de volume sans effort.

Lee Bell / Fonderie

Bien que son jeu audio soit en grande partie pertinent, il a un peu de mal dans les graves graves, vous pourriez donc avoir l’impression que ces notes plus profondes manquent. Et sans caisson de basses inclus, ce n’est guère surprenant. Bose a intégré une tonne de technologie audio dans cet ensemble élégant, donc quelque chose a dû céder. D’un autre côté, la barre de son fonctionne avec les modules Bass de Bose si vous manquez vraiment ces notes plus profondes et que cela ne vous dérange pas de débourser un supplément pour une (et quand je dis extra, je veux dire qu’ils commencent à 399,95 £, gorgée).

Dans l’ensemble, la qualité audio de la Smart Soundbar 600 est complète et impressionnante. Bien sûr, ce n’est pas exactement un niveau audiophile, mais il est certainement capable d’offrir un son haut de gamme à ceux qui ne veulent pas se séparer de plus de 500 £ pour une barre de son.

Prix ​​et disponibilité

À 499 $/499,95 £/549 €, la Bose Smart Soundbar 600 n’est certainement pas une enceinte économique. Elle coûte toujours presque le double de la Sonos Ray, par exemple, ce qui en fait plutôt une barre de son de milieu à haut de gamme. Il peut probablement être meilleur par rapport au Sonos Beam Gen 2 à 449 $/449 £/499 €.

Vous pouvez le récupérer sur Bose lui-mêmeou d’Amazon, AO, Currys ou John lewis au Royaume-Uni, ou Amazon US, Andorama, DellLenovo et directement de Bose aux Etats-Unis. Si vous souhaitez le fixer au mur, le responsable Kit de montage mural Bose soit un supplément de 39 $/34,95 £/39 €.

Alors, comment la Bose Smart Soundbar 600 se compare-t-elle à ses concurrents ?

Si vous êtes familier avec le monde de l’audio, il va sans dire que le plus grand concurrent de Bose est Sonos, une marque qui propose une barre de son aux spécifications et au prix très similaires, la Sonos Beam (Gen 2). Étant donné que les deux sont très similaires en termes de spécifications (les deux proposent Dolby Atmos, par exemple), le choix de l’un plutôt que de l’autre dépendra probablement de l’écosystème dont vous préféreriez faire partie à l’avenir (si vous développez votre enceinte domestique). système dans plusieurs pièces, par exemple).

La Smart Soundbar 600 est également nettement moins chère que la prochaine option Bose, à 899 $/899,95 £/949 €. Barre de son intelligente 900offre ainsi une expérience de cinéma maison très similaire à plus de personnes qu’auparavant.

Consultez notre tableau des meilleures barres de son pour plus d’alternatives si vous ne savez pas si Bose est la marque d’enceintes qu’il vous faut.

Verdict

En ce qui concerne le son Dolby Atmos, la Bose Smart Soundbar 600 est une grande victoire. La clarté des dialogues est exceptionnelle et sa technologie de traitement TrueSpace lui permet de prendre des éléments stéréo et 5.1 canaux classiques et de les transformer en une expérience immersive à part entière.

Cependant, sa conception compacte limite son potentiel sonore. Une gamme de basses limitée signifie que vous n’obtiendrez pas les basses corsées et tonitruantes que vous pourriez attendre de concurrents haut de gamme livrés avec des subwoofers. Ne vous méprenez pas, c’est idéal pour augmenter la valeur du divertissement pendant les soirées cinéma, mais si vous êtes un audiophile à la recherche d’un son profond et super immersif, vous pourriez être un peu déçu.

Du bon côté, cette barre de son apporte un certain nombre de fonctionnalités intéressantes qui manquent à d’autres, telles que AirPlay 2, Chromecast et la prise en charge d’Alexa et de Google Assistant Plus. Et à un peu moins de 500 $/500 £, il y a beaucoup à offrir ici – en particulier pour ceux qui recherchent un excellent package tout-en-un avec une profondeur sonore époustouflante.

