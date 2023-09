Test de gravité : l’antimatière tombe, mais où est-elle passée ? | Science et technologie

L’un des grands mystères de la physique a été résolu : comment l’antimatière… tombe-t-elle ?

Ce n’est pas une question qui empêche la plupart des gens de dormir la nuit, mais certains physiciens attendent sa réponse depuis des années.

Des scientifiques du CERN, le plus grand accélérateur de particules au monde en Suisse, a annoncé mercredi qu’une expérience révolutionnaire avait confirmé que l’antimatière tombait par gravité – comme tout le reste. Mais cela ne fait que laisser les scientifiques se poser davantage de questions sur ce curieux matériau.

Qu’est-ce que l’antimatière ?

Dans Star Trek, l’antimatière a propulsé le moteur de distorsion du Starship Enterprise jusqu’au 23ème siècle (et a été utilisée dans quelques-unes de ses torpilles). C’est une prémisse alléchante, basée sur un phénomène réel.

Dans 1928, mathématicien britannique Paul Dirac J’ai vu de l’antimatière dans une équation mathématique. Il travaillait sur des éléments de mécanique quantique lorsqu’il réalisa qu’un électron – l’une des particules fondamentales de l’univers – pouvait être son propre opposé.

En d’autres termes, il pourrait y avoir des électrons négatifs (matière) et des électrons positifs – ou positons (antimatière). En fait, ce n’était pas seulement une possibilité : Dirac a conclu que l’antimatière devait être là. Le calcul était clair, même si la particule n’avait pas encore été observée. (L’équation de Dirac est gravée sur sa tombe)

Jusqu’à ce que, seulement deux ans plus tard, de l’antimatière soit découverte dans la nature dans les traînées de rayons cosmiques détectées lors d’une mission en ballon. Depuis, il a été étudié.

Aujourd’hui, les médecins utilisent les antiparticules en médecine : dans les appareils de TEP qui examinent notre peau à la recherche de cancers ou de fonctions cardiaques. Ceux-ci produisent une partie de l’antimatière – le P signifie Positron – mais pas la totalité de l’antiatome.

Ce n’est pas une mauvaise chose qu’il soit impossible de trouver des antiatomes entiers, car lorsque l’antimatière rencontre la matière normale – celle qui nous constitue ainsi que le monde qui nous entoure – les deux explosent avec la libération d’énergie la plus puissante que les scientifiques connaissent. L’explosion est tellement chargée d’énergie que la NASA a étudié l’utilisation d’explosions d’antimatière et de matière pour propulser des vaisseaux spatiaux afin de couvrir d’énormes distances (les conceptions restent purement théoriques).

Manquant dans la nature

Mais c’est le manque d’antimatière qui reste l’un des grands mystères non résolus de la physique : si le modèle standard de la physique est correct, la même quantité d’antimatière que de matière aurait dû apparaître dans les premiers instants chauds qui ont suivi le Big Bang.

Les deux opposés, s’ils avaient été créés dans une mesure égale, seraient entrés en collision, s’annihilant presque instantanément, ne laissant rien d’autre qu’un ciel blanc plein d’énergie hérissée, et aucun reste de matière.

Pourtant, nous voilà, 14 milliards d’années plus tard, constitués de matière. Depuis Dirac, les physiciens se grattent la tête, se demandant où est passée l’antimatière, ou a-t-elle déjà été là ?

Mais il existe de l’antimatière ici même sur Terre : elle a été fabriquée, sous forme d’échantillons infinitésimaux, à des coûts incroyables, au CERN. Depuis plus d’une décennie, les scientifiques y assemblent des « atomes » d’antimatière pièce par pièce et les emprisonnent dans des bouteilles magnétiques de haute technologie.

Ils veulent savoir comment ils fonctionnent, pourquoi on ne les trouve pas dans la nature et pourquoi l’univers semble avoir « choisi » la matière qui nous est familière.

Mais surtout, ils voulaient le laisser tomber, pour voir s’il tombait vers le haut. Parce que si c’était le cas, cela aurait plongé la physique dans une crise totale. La gravité aurait eu une faille.

Le test de gravité

Savoir comment les objets tombent a toujours fasciné les scientifiques, car c’est ainsi que les humains peuvent voir une loi fondamentale et invisible de la nature en jeu.

Le ALPHA L’expérience au CERN n’a produit qu’une infime quantité, un cent millionième de gramme d’antihydrogène, les physiciens ont donc pu y réaliser des expériences de base. Ils ont utilisé le célèbre accélérateur de particules du CERN pour générer des antiprotons. Ils ont utilisé des isotopes radioactifs pour produire des positons, de la même manière qu’ils sont fabriqués pour les TEP.

Ensuite, ils ont appris à les combiner en « atomes » d’antimatière, à les piéger dans des champs magnétiques, à les ralentir, à les maintenir pour qu’ils ne s’annihilent pas sur les bords de leurs conteneurs, et enfin à placer ces conteneurs à la verticale plutôt qu’horizontalement. pour tester comment ils réagissent à la gravité. Chacune de ces étapes a nécessité des années, de nouveaux calculs, un financement régulier et des solutions techniques ingénieuses.

« Nous voulons tester que chaque propriété que nous connaissons de la matière, de l’antimatière ou peut-être pas », a expliqué Rebecca Suarez, physicienne expérimentale à l’Université d’Uppsala en Suède qui n’a pas participé au projet. « Parce que de petits détails pourraient expliquer ce qui s’est passé avec l’antimatière. »

La plupart des physiciens pensaient que l’antimatière ne « tomberait » pas vers le haut, mais ils ne pouvaient pas le dire tant que cela n’était pas prouvé.

Patrice Perez, porte-parole d’une expérience sur l’antimatière au CERN appelée GBAR, a tenté de résumer le problème dans une interview accordée à Al Jazeera en juillet. Si l’antimatière tombait vers le haut, à l’opposé de la gravité, dit-il, « l’une des pierres angulaires de [Albert Einstein’s theory of] la relativité générale serait fausse, le principe d’équivalence [which says] si vous laissez tomber un objet sur terre, il devrait tomber au même rythme.

« Si nous trouvions quelque chose de différent, ce serait une révolution complète. Nous ne saurions pas quoi faire… Cela voudrait dire que nous ne comprenons pas la physique, que nous ne comprenons pas du tout la nature.

Perez a travaillé sur des expériences visant à capturer et stabiliser l’antimatière pendant des décennies dans des laboratoires de physique sérieux et sérieux, mais la question de savoir si elle pourrait tomber vers le haut ou si elle pourrait servir de carburant pour les vaisseaux spatiaux l’a fait rire.

En bref, il a dit à propos de la chute de l’antigravité : « personne n’y croit ».

Après près de deux décennies de travail, les scientifiques à la tête de l’expérience ont fait basculer quelques dizaines d’« atomes » d’antimatière dans un tube vertical de haute technologie pour tester la question.

Le résultat? Il tomba vers le centre de la terre, comme une balle.

Jeffrey Hangst est physicien et porte-parole de l’expérience ALPHA. Annonce du résultatil tenait deux pommes, l’une rouge pour la matière, l’autre noire pour l’antimatière, comme aide visuelle (la pomme noire n’était pas faite d’antimatière ; si elle l’était, l’explosion dans sa main aurait détruit une partie de la Suisse et de la France).

« Pour autant que nous puissions en juger, ils tombent de la même manière que la matière ordinaire », dit-il joyeusement.

La physique a été sauvée de la crise – pour l’instant. Les physiciens peuvent retourner à leurs planches à dessin, sonder les mystères de l’univers et continuer à se demander pourquoi il n’a pas produit d’antimatière.