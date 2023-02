Test de Fire TV Alexa Voice Remote Pro : une mise à niveau inutile

Amazon Fire TV et Roku les deux incluent des télécommandes avec leur appareils de diffusion en continu et téléviseurs, et les deux offrent désormais la possibilité d’acheter un clicker plus sophistiqué pour 30 $. On aime beaucoup la version de Roku, le Voix à distance Pro, qui est livré avec une batterie rechargeable et une fonction intuitive de recherche de ma télécommande. Au lieu de chercher sans fin une télécommande perdue, vous pouvez simplement dire “Hey Roku, trouve ma télécommande” et le micro à mi-champ sur le corps de la télécommande émettra un bip sonore jusqu’à ce que vous le trouviez. C’est une bonne astuce qui fonctionne bien et rend la mise à niveau tentante pour quiconque possède un Roku.

Comme Touches rétroéclairées

Bouton de raccourci pour coupler des écouteurs Bluetooth N’aime pas La fonction Find-my-remote nécessite un appareil Alexa supplémentaire pour fonctionner

Pas de batterie rechargeable

Pas trop différent des autres télécommandes Amazon

Je n’ai pas aimé les 30 $ Fire TV Alexa Voice Remote Pro presque autant. Comme la version Roku, l’incarnation Amazon propose également des fonctionnalités de recherche de ma télécommande, bien qu’elles ne soient pas aussi bonnes que celles trouvées sur Roku. C’est parce que la télécommande d’Amazon n’a pas de micro à mi-champ et a donc besoin d’un microphone supplémentaire. Appareil Alexacomme un Haut-parleur d’écho, afin d’envoyer un ping à votre télécommande manquante. La Fire TV Alexa Voice Remote Pro n’a pas non plus de batterie rechargeable, elle a donc toujours besoin d’un approvisionnement régulier en AAA pour son alimentation. Cela dit, il est livré avec un moyen simple de coupler vos écouteurs Bluetooth à votre téléviseur, ainsi que des boutons rétroéclairés pour que vous puissiez les voir dans l’obscurité. Sinon, cette télécommande n’est pas très différente des autres télécommandes incluses avec les appareils Fire TV et ne vaut pas du tout la mise à niveau – à moins que vous ne perdiez constamment votre clicker et que vous cherchiez désespérément un moyen de le trouver.

Les plus : boutons rétro-éclairés, appairage Bluetooth

La Fire TV Alexa Voice Remote Pro ressemble beaucoup aux autres télécommandes Fire TV. Sa disposition est presque identique à celle de la télécommande fournie avec le Fire TV Cube, par exemple, bien que le Pro soit légèrement plus compact. Il est livré avec trois boutons supplémentaires que l’on ne trouve que sur le Pro : un bouton casque dans le coin supérieur droit, qui agit comme un raccourci vers l’appairage Bluetooth, ainsi que deux boutons de raccourci personnalisables en bas. Ceux-ci peuvent être utilisés pour ouvrir une application sur votre téléviseur, lancer une commande ou un contrôle Alexa Produits de maison intelligente compatibles avec Alexa.

Tout sur la télécommande fonctionne bien, même sur plusieurs appareils Fire TV. J’ai testé Fire TV Alexa Voice Remote Pro sur un ancien Fire TV Stick 4K et sur le Cube TV incendie 2022 et a pu basculer facilement entre les appareils en appuyant sur le bouton d’accueil de la télécommande et en le maintenant enfoncé jusqu’à ce qu’il soit couplé. Il n’y avait aucune différence de fonctionnalité d’un appareil Fire TV à l’autre.

J’ai trouvé qu’il était facile de définir un bouton de raccourci – tout ce que j’avais à faire était d’appuyer longuement sur l’un des boutons personnalisables pour afficher une liste de raccourcis parmi lesquels choisir – et d’appuyer sur les raccourcis préinstallés pour Première vidéo, Netflix, Disney+ et Hulu a fonctionné impeccablement.

L’utilisation du bouton du casque pour coupler des appareils Bluetooth était également simple et efficace. En cliquant sur le bouton, vous avez ouvert un menu latéral où vous pouvez rapidement coupler votre Casque d’écoute Bluetooth. Mes deux Bose Quiet Comfort II et mes Airpods Pro connectés à mon Fire TV Cube avec un minimum de tracas. Je n’ai remarqué aucun décalage dans le son ou le dialogue et j’ai trouvé que c’était un excellent moyen de regarder la télévision. C’est particulièrement agréable de se connecter sans avoir à utiliser une application sur mon téléphone (je te regarde, Roku) afin de regarder la télé sans déranger personne.

Notez que vous pouvez coupler des écouteurs avec la plupart des appareils Fire TV en fouillant dans les menus, de sorte que le bouton de raccourci n’est pas une nécessité. C’est vraiment pratique, cependant, et j’aimerais le voir sur plus de télécommandes à l’avenir.

Les boutons rétroéclairés ne changent pas la donne, mais il est amusant de voir les symboles blancs briller à travers les boutons entièrement noirs chaque fois que vous saisissez la télécommande dans une pièce sombre. C’est une touche agréable qui donne à la télécommande une sensation légèrement plus premium.

Le mauvais : Pour trouver cette télécommande, vous avez besoin d’une autre Alexa

La fonctionnalité la plus impressionnante de Fire TV est Commande vocale Alexa, mais Alexa n’est pas différente sur la télécommande “Pro” que sur n’importe quel autre appareil. Toutes les télécommandes Fire TV ont accès à l’assistant personnel d’Amazon. Vous pouvez lui demander de rechercher, de contrôler le téléviseur, de lancer des applications et de faire un certain nombre de choses. Il n’y a qu’une seule caractéristique spéciale qui rend la télécommande Pro convaincante : Alexa peut trouver cette télécommande lorsqu’elle est perdue.

Malheureusement, vous devez compter sur un autre appareil Alexa pour que cela fonctionne. Amazon est certain que vous aurez d’autres appareils alimentés par Alexa dans votre chambre, et si tel est le cas, tout ce que vous aurez à faire est de demander à d’autres de vous aider.

Mais que se passe-t-il si votre Fire TV est le seul appareil Alexa que vous possédez ? Eh bien, vous devrez alors télécharger et utiliser l’application Alexa sur votre Android ou votre iPhone. Ouvrez-le simplement et dites “Alexa, trouve ma télécommande”. Cela activera le bip multi-notes douloureusement ennuyeux du clicker (je préfère la gamme de sons de recherche de Roku). Il ne s’arrêtera pas tant que vous n’aurez pas appuyé sur n’importe quel bouton de l’appareil, ce qui vous incitera davantage à trouver votre télécommande le plus rapidement possible afin de l’éteindre.

L’ensemble du processus fonctionne comme prévu, mais j’aimerais qu’il soit possible de supprimer Alexa de l’équation. L’utilisation par Roku d’un micro de milieu de terrain sur sa télécommande signifie que vous n’avez pas besoin d’un appareil supplémentaire pour le trouver lorsqu’il est perdu. La télécommande elle-même pourra vous entendre et commencer immédiatement à émettre un ping – pas besoin d’une application ou de quoi que ce soit d’autre.

Le Roku Voice Remote Pro est également livré avec une batterie rechargeable, contrairement au Fire TV Alexa Voice Remote Pro. Je comprends qu’il peut être ennuyeux d’avoir besoin de recharger la technologie, mais les piles à usage unique ne sont pas très efficaces. Cela ressemble à un autre endroit où Amazon n’a pas réussi à différencier Fire TV Alexa Voice Remote Pro du reste des télécommandes qu’il fabrique.

Conclusion : vous n’avez pas besoin de cette télécommande

En fin de compte, la Fire TV Alexa Voice Remote Pro ne fait pas grand-chose pour en faire une mise à niveau intéressante, et encore moins nécessaire. Si vous avez perdu ou détruit votre télécommande d’origine et que vous en avez besoin d’une nouvelle, ou si vous perdez constamment votre télécommande Fire TV, cela peut être un bon choix. Sinon, économisez vos 30 $ et dépensez-les pour quelque chose de plus utile.