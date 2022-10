Test de dépistage en ligne du TDAH : le bon, la brute et le truand

TikTok vous a-t-il convaincu que vous souffrez de TDAH ? Que vous l’avez probablement depuis l’enfance, et que vous n’êtes tombé que récemment sur la racine de votre inattention ou de votre oubli ?

Dans une vidéo sur ADHD TikTok, la créatrice Courtney Carini nous dit comment c’est pour obtenir un diagnostic plus tard dans la vie.

“Imaginez un instant que vous conduisez une Chevette 1989 merdique – levier de vitesses”, explique-t-elle. “Puis un jour, vous tombez sur un article sur Teslas, et vous allez tester une Tesla. Et elle tourne comme du beurre.”

Non seulement d’autres personnes ont eu de meilleurs “outils” pour réparer leurs voitures en cas de panne, explique-t-elle, mais elles ont conduit des Teslas tout le temps. Mais obtenir ce Tesla, c’est-à-dire un diagnostic et un traitement du TDAH, n’est pas toujours facile. Le manque d’accès aux soins, le coût ou même le fait d’avoir un médecin qui ne vous référera pas pour un test peut faire obstacle.

En réponse à une prise de conscience croissante de la santé mentale et à la demande croissante de télésanté et d’un meilleur accès aux soins, les services de diagnostic et de traitement du TDAH font leur apparition en ligne, promettant aux utilisateurs un diagnostic rapide grâce à une consultation rapide avec un professionnel (ou même simplement un évaluation). Cela leur permet de sauter le long processus de trouver un fournisseur capable de diagnostiquer le TDAH, ce qui peut les placer sur une liste d’attente pendant des semaines, voire des mois, et peut également ne coûter rien de moins qu’un bras et une jambe. Mais alors que les tests de TDAH en ligne comblent une lacune importante, ils comportent également des risques notables, comme un diagnostic erroné.

Les difficultés à se faire diagnostiquer

Le TDAH ou trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité est l’un des les troubles de santé mentale les plus courants, diagnostiquée le plus souvent chez les enfants, et chez les garçons en particulier. Le TDAH peut se présenter principalement comme un type d’inattention ou de distraction (quelqu’un lutte quotidiennement pour se concentrer ou terminer des tâches, par exemple), un type hyperactif ou impulsif (quelqu’un se sent constamment agité et agit de manière impulsive), ou une combinaison des deux.

Étant donné que le TDAH est un diagnostic très courant chez les écoliers et qu’il est souvent accompagné d’une ordonnance pour un stimulantcertains craignent que TDAH est surdiagnostiqué chez les enfants. D’un autre côté, cependant, les efforts visant à éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale ont trouvé leur chemin vers les médias sociaux, où les utilisateurs de TikTok et d’autres plateformes partagent leurs histoires et inspirent les autres à obtenir de l’aide. Cela a incité certains adultes à rechercher un traitement pour le TDAH qui aurait pu être négligé lorsqu’ils étaient plus jeunes parce qu’ils réussissaient assez bien à l’école, qu’ils avaient suffisamment de soutien pour fonctionner (ou qu’ils avaient trouvé les outils pour faire fonctionner cette vieille Chevette), ou qu’ils n’a jamais agi “hyperactif”.

Le fait que les filles et les femmes atteintes de TDAH sont moins susceptibles d’apparaître hyperactives est une théorie sur pourquoi il est souvent manqué chez les personnes désignées comme étant de sexe féminin à la naissance. Selon Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD), un organisation à but non lucratif pour le TDAHles femmes ne reconnaissent souvent le TDAH qu’en elles-mêmes après le diagnostic de leurs propres enfants avec le hautement héréditaire condition.

Yokunen/Getty Images



“Je pense que c’est vraiment, vraiment merveilleux que la santé mentale soit déstigmatisée à un point où les gens peuvent se sentir à l’aise d’en parler et de partager leurs expériences”, a déclaré Dr Adrian Jacques Ambroise, directeur médical de la Psychiatry Faculty Practice Organization de l’Université de Columbia. Mais obtenir un diagnostic précis est essentiel.

Le TDAH est une condition neurodéveloppementale très spécifique avec des symptômes pas toujours spécifiques, dit Ambrose. Le TDAH affecte la partie exécutive du cerveau d’une personne, y compris la mémoire de travail, et peut causer beaucoup de “bruit”. Mais le symptôme de “ne pas être capable de se concentrer” n’est pas toujours synonyme de TDAH, et des problèmes de concentration peuvent être provoqués par la dépression, par exemple. Si quelqu’un reçoit un diagnostic de TDAH après une consultation rapide, le traitement stimulant peut ne pas fonctionner aussi bien pour lui.

Il est également important d’analyser les distractions quotidiennes auxquelles nous pourrions tous répondre “oui” dans un sondage sur le TDAH parmi les modèles qui ont eu un impact négatif sur votre vie, vos relations et votre estime de soi, selon Dr Sanam Hafeezneuropsychologue à New York.

“Comme tout le reste en médecine et certainement en santé mentale, la façon dont nous diagnostiquons un trouble consiste à évaluer le degré d’interférence ou d’obstacle qu’il cause à votre vie”, explique Hafeez.

Obtenir un diagnostic de TDAH – rapidement

Pour des frais de diagnostic uniques (les prix varient, mais la plupart des sites restent autour de la barre des 150 à 200 dollars), une personne qui soupçonne qu’elle souffre de TDAH peut être diagnostiquée lors d’une consultation rapide avec un fournisseur en ligne via des sites tels que Clarté et Faitet médicaments prescrits le cas échéant ou conseils, selon le site.

Ensuite, les utilisateurs peuvent payer des frais mensuels moins élevés pour maintenir leur ordonnance de médicaments contre le TDAH en consultant un fournisseur tous les mois environ. La disponibilité varie selon l’état, tout comme la couverture d’assurance : Terminé dit l’entreprise n’accepte pas d’assurance pour les rendez-vous avec le fournisseur, alors que Klarity le dit n’est pas dans le réseau avec n’importe quel fournisseur, mais vous aidera à vous faire rembourser.

Un autre site de test en ligne, TDAH en ligne, ne nécessite pas de consultation vidéo avec un fournisseur. Au lieu de cela, les patients remplissent une auto-évaluation qui peut être prise à votre domicile, et elle est ensuite examinée par un psychologue de niveau doctorat qui vous dira si vous avez ou non le TDAH. L’évaluation est disponible dans les 50 États, mais les options de traitement varient selon l’État. ADHD Online indique qu’il assurera la gestion des médicaments “très bientôt.”

Ces services sont beaucoup plus rapides (et aussi potentiellement moins chers et plus faciles d’accès) que de passer par le processus de référence, de diagnostic et de test de la manière traditionnelle, ils constituent donc de bonnes options pour les personnes atteintes de TDAH. S’il n’est pas diagnostiqué, le TDAH peut se transformer en une myriade de d’autres problèmesy compris l’abus de substances, les sentiments de dépression et d’anxiété, et les problèmes relationnels et professionnels.



Cérébral est un autre site Web qui propose un diagnostic et un traitement rapides du TDAH, mais propose également un traitement pour d’autres problèmes de santé mentale, notamment la dépression ou l’anxiété. Les clients dépistent le trouble qu’ils pensent avoir et sont en mesure de mettre en place un plan de traitement qui comprend des médicaments, une thérapie ou les deux. Bien que les frais mensuels déboursés puissent être plus élevés (cependant, vous pourrez peut-être utilisez votre assurance), il s’agit d’une approche plus globale pour une personne qui n’a jamais reçu de diagnostic de problème de santé mentale auparavant. Les ordonnances sont disponibles dans les 50 États, mais la thérapie dépend de votre état.

Mais avoir une consultation de télésanté ou une évaluation pour diagnostiquer une personne atteinte de TDAH est “atypique” pour une norme de soins, dit Ambrose. Dans un diagnostic clinique, les prestataires rencontreront les patients pour examiner leurs antécédents familiaux, observer leurs signaux non verbaux et ils sont réglementés pour les pratiques de soins standard – qui peuvent ne pas être entièrement formées lors d’une brève visite de télémédecine unique.

Hafeez dit que bien qu’elle soit “sceptique” quant à l’exactitude du diagnostic de quelqu’un en ligne (dont nous aborderons la préoccupation ci-dessous), elle reconnaît également la demande accrue de traitement de santé mentale et considère les sites de diagnostic rapide comme des étapes “préliminaires” qui peut aider à mettre quelqu’un en place pour une évaluation plus approfondie.

Une évaluation du TDAH, dit-elle, ne suffit pas. “Nous ne prenons pas en compte toutes les comorbidités qui peuvent défiler sous le nom de TDAH.”

Feodora Chiosea/Getty Images



Lorsque les symptômes se chevauchent et qu’un diagnostic devient dangereux

Les personnes qui reçoivent un diagnostic de TDAH ont souvent d’autres problèmes de santé mentale ou comorbidités. Le risque de trouble anxieux chez un adulte atteint de TDAH, par exemple, peut être jusqu’à 50 %, selon un rapport de 2017 publié dans BMC Psychiatry. Les troubles de l’humeur tels que la dépression ou le trouble bipolaire sont également plus fréquents chez les enfants et les adultes atteints de TDAH.

Hafeez dit qu’elle voit fréquemment des patients qui ont été diagnostiqués et sont traités pour le TDAH, mais qui ont en fait un autre problème de santé mentale. Un diagnostic manqué de trouble bipolaire qui est traité avec des médicaments pour le TDAH est particulièrement dangereux. (Cérébral dit il est capable de traiter le trouble bipolaire.)

“Les stimulants qu’ils utilisent pour traiter le TDAH peuvent en fait créer une réaction d’humeur très intense chez les personnes atteintes d’un trouble de l’humeur”, explique Hafeez, entraînant de la manie, de la dépression ou même des idées suicidaires. De manière générale, les personnes atteintes de trouble bipolaire peuvent être à un 10 à 30 fois plus de risque de décès par suicide par rapport au grand public.

Pour cette raison, Hafeez fait preuve de prudence lorsqu’elle traite des patients cherchant des soins pour le TDAH lorsqu’elle soupçonne qu’ils peuvent également avoir un trouble bipolaire. Alors que le trouble bipolaire est le trouble le plus dangereux à mal diagnostiquer comme TDAH, c’est l’un des plus courants, derrière l’anxiété, la dépression et les troubles d’apprentissage.

Alors que la télémédecine continue de se développer et que de plus en plus de personnes s’impliquent dans leur propre santé mentale, nous espérons que l’offre de traitements accessibles et de diagnostics sûrs pourra suivre.

“Je veux être conscient du fait que les gens souffrent, les gens souffrent, et il n’est ni raisonnable ni juste de dire que le temps d’attente actuel est de trois à six mois, et il suffit d’attendre trois à six mois pour obtenir ces soins, ” dit Ambroise. “Je pense qu’il est extrêmement regrettable qu’en tant que système de soins de santé, nous ne soyons pas en mesure de répondre à ce besoin.”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.