Test de dépistage de la coqueluche disponible dans la zone urbaine de l’Est

Messages d'intérêt public – Est-Urbain

Publié le 23 septembre 2024

Les Services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) informent le public qu’en réponse à l’épidémie de coqueluche en cours dans la province, des tests de dépistage de la coqueluche sont disponibles dans la zone urbaine de l’Est.

Une clinique de dépistage a été mise en place au 50 Mundy Pond Road, à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. sur rendez-vous uniquement . Il n’est pas nécessaire de se faire orienter par un médecin de premier recours (médecin de famille, infirmière praticienne). Les rendez-vous peuvent être pris par texto au 1-877-709-0512. Alternativement, les personnes qui n’ont pas la possibilité d’envoyer des SMS peuvent appeler le 709-777-1706.

DIRECTIVES POUR LES TESTS

Les personnes ne sont éligibles au test que si elles présentent des symptômes :

Présenter des symptômes de la coqueluche, tels qu’une légère fièvre, un écoulement nasal, des yeux rouges et larmoyants et une toux ou une toux qui s’aggrave avec le temps, entraînant des quintes de toux sévères, répétées et violentes.

ET répondre à l’un des critères suivants :

Identifié par la santé publique comme ayant été en contact avec une personne actuellement atteinte de coqueluche ou ayant reçu une lettre de la santé publique informant de l’exposition à un cas confirmé.

Nourrisson(s) de moins d’un an dans leur vie.

Plus de 65 ans.

Il est conseillé aux membres du public qui répondent aux critères ci-dessus de prendre rendez-vous par SMS ou téléphone uniquement . Veuillez noter qu’aucun rendez-vous ne peut être pris sur place.

Si vous ne répondez pas aux critères ci-dessus, mais que vous présentez des symptômes et estimez avoir besoin d’une évaluation, veuillez contacter votre médecin traitant ou le 811.

Le médecin hygiéniste et l’équipe de contrôle des maladies transmissibles des Services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador continuent de travailler avec d’autres professionnels de la santé pour surveiller et réagir à cette situation en constante évolution. Nous continuons d’enquêter sur les cas signalés à la santé publique, d’identifier les contacts étroits des personnes qui ont été testées positives à la coqueluche et de mettre en œuvre les mesures de précaution nécessaires pour contrôler la propagation de la coqueluche.

