Test de défense planétaire : pourquoi la NASA vise un astéroïde

Dix mois après son lancement, le vaisseau spatial DART déviant les astéroïdes de la NASA s’est approché d’un impact prévu avec sa cible lundi lors d’un test du premier système de défense planétaire au monde, conçu pour empêcher une collision apocalyptique avec la Terre.

Le véhicule “impacteur” en forme de cube, à peu près de la taille d’un distributeur automatique avec deux panneaux solaires rectangulaires, était sur le point de voler dans l’astéroïde Dimorphos, à peu près aussi grand qu’un stade de football, et de s’autodétruire vers 19 h HAE (23 h 00). GMT) à quelque 6,8 millions de miles (11 millions de km) de la Terre.

La finale de la mission testera la capacité d’un vaisseau spatial à modifier la trajectoire d’un astéroïde avec une force cinétique pure, en pénétrant dans l’objet à grande vitesse pour l’égarer juste assez pour garder notre planète hors de danger.

Il s’agit de la première tentative au monde de modifier le mouvement d’un astéroïde ou de tout corps céleste.

DART, lancé par une fusée SpaceX en novembre 2021, a effectué la majeure partie de son voyage sous la direction des directeurs de vol de la NASA, le contrôle devant être transféré à un système de navigation embarqué autonome dans les dernières heures du voyage.

L’impact prévu de lundi soir doit être surveillé en temps réel depuis le centre des opérations de la mission au Laboratoire de physique appliquée (APL) de l’Université Johns Hopkins à Laurel, Maryland.

La cible céleste de DART est un astéroïde “moonlet” d’environ 560 pieds (170 mètres) de diamètre qui orbite autour d’un astéroïde parent cinq fois plus grand appelé Didymos dans le cadre d’une paire binaire du même nom, le mot grec pour jumeau.

Aucun des deux objets ne présente de menace réelle pour la Terre, et les scientifiques de la NASA ont déclaré que leur test DART ne pouvait pas créer par erreur un nouveau danger existentiel.

Dimorphos et Didymos sont tous deux minuscules par rapport à l’astéroïde cataclysmique Chicxulub qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d’années, anéantissant environ les trois quarts des espèces végétales et animales du monde, y compris les dinosaures.

Les astéroïdes plus petits sont beaucoup plus courants et posent un plus grand problème théorique à court terme, ce qui fait de la paire Didymos des sujets de test appropriés pour leur taille, selon les scientifiques de la NASA et les experts de la défense planétaire.

De plus, leur proximité relative avec la Terre et leur configuration à deux astéroïdes les rendent idéales pour la première mission de preuve de concept de DART, abréviation de Double Asteroid Redirection Test.

MISSION SUICIDE ROBOTISÉE

La mission représente un cas rare dans lequel un vaisseau spatial de la NASA doit finalement s’écraser pour réussir.

Le plan est que DART vole directement dans Dimorphos à 15 000 miles par heure (24 000 km/h), le heurtant suffisamment fort pour déplacer sa trajectoire orbitale plus près de son plus gros astéroïde compagnon.

Des caméras sur l’impacteur et sur un mini-vaisseau spatial de la taille d’une mallette libéré de DART des jours à l’avance sont conçues pour enregistrer la collision et renvoyer des images sur Terre.

La propre caméra de DART devrait renvoyer des images au rythme d’une image par seconde lors de son approche finale, ces images étant diffusées en direct sur la télévision de la NASA commençant une heure avant l’impact, selon APL.

L’équipe DART a déclaré qu’elle prévoyait de raccourcir la trajectoire orbitale de Dimorphos de 10 minutes, mais qu’elle considérerait au moins 73 secondes comme un succès, prouvant que l’exercice est une technique viable pour dévier un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre – si jamais on en découvrait. Un petit coup de pouce vers un astéroïde à des millions de kilomètres pourrait suffire à le rediriger en toute sécurité loin de la planète.

Le résultat du test ne sera pas connu avant une nouvelle série d’observations au télescope au sol des deux astéroïdes en octobre. Les calculs antérieurs de l’emplacement de départ et de la période orbitale de Dimorphos ont été confirmés au cours d’une période d’observation de six jours en juillet.

DART est la dernière de plusieurs missions de la NASA ces dernières années pour explorer et interagir avec des astéroïdes, des vestiges rocheux primordiaux de la formation du système solaire il y a plus de 4,5 milliards d’années.

L’année dernière, la NASA a lancé une sonde lors d’un voyage vers les amas d’astéroïdes troyens en orbite près de Jupiter, tandis que le vaisseau spatial à emporter OSIRIS-REx est sur le chemin du retour sur Terre avec un échantillon prélevé en octobre 2020 sur l’astéroïde Bennu.

La lune Dimorphos est l’un des plus petits objets astronomiques à recevoir un nom permanent et est l’un des 27 500 astéroïdes géocroiseurs connus de toutes tailles suivis par la NASA. Bien qu’aucun ne soit connu pour présenter un danger prévisible pour l’humanité, la NASA estime que de nombreux autres astéroïdes restent non détectés dans le voisinage proche de la Terre.

La NASA a estimé le coût total du projet DART à 330 millions de dollars américains, bien en deçà de celui de bon nombre des missions scientifiques les plus ambitieuses de l’agence spatiale.



Reportage de Steve Gorman à Los Angeles; Montage par Will Dunham