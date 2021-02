Test de coronavirus positif? Les Canadiens craignent que leurs voisins le découvrent.

On l’appelait un propagateur de virus, un tueur d’emploi, un menteur et un sordide. Les mèmes en ligne l’ont dépeint comme le Grinch, car les épidémies ultérieures ont conduit à des restrictions contre les fêtes de Noël. Beaucoup de gens, y compris un chroniqueur de journal, se moquaient de son nom.

Pendant un certain temps, Cortland Cronk, 26 ans, a été le plus célèbre – et tristement célèbre – patient atteint de coronavirus au Canada.

De nombreux Canadiens croyaient qu’il ne s’agissait que de récompenses et que son cas constituait une mise en garde pour ceux qui enfreignaient de façon flagrante les règles, mettant des vies et des moyens de subsistance en danger. Certains pensent même qu’une honte plus formelle devrait se produire au Canada, les gouvernements n’imposant pas seulement une amende aux coupables pour avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus, mais diffusant leurs noms.

D’autres ont fait valoir que M. Cronk est victime d’un problème civique qui s’aggrave – la honte publique des personnes testées positives – qui n’est pas seulement injuste mais inefficace, et que cela rend le coronavirus plus difficile à annuler.

«Cela peut sembler être une libération pour la communauté, mais cela fait très peu pour prévenir la transmission du virus», a déclaré Robert Huish, professeur agrégé à l’Université Dalhousie à Halifax, qui mène une étude sur le coronavirus et la stigmatisation. «Dans le processus, nous causons du tort aux gens.»

Les Canadiens sont peut-être connus dans le monde entier comme gentils, excusés et impartiaux. Mais, un an après son arrivée, la pandémie a révélé une personnalité canadienne très différente: critique, méfiante et vengeresse. La honte au COVID est devenue fervente dans certaines parties du pays, les habitants appelant non seulement les dirigeants des politiciens et des médecins à enfreindre les règles, mais aussi les membres de leur famille et leurs voisins.

«Cela ne va pas avec Covid – c’est enfreindre les règles qui nous inquiètent», a déclaré Randy Boyagoda, romancier et professeur d’anglais à l’Université de Toronto, soulignant qu’une devise fondamentale du Canada est «paix, ordre et bon gouvernement».