Test de conduite ou ‘Fast and Furious Audition ?’ Un clip de Chine laisse Internet intrigué

Prendre le volant et conduire une voiture est une chose sur laquelle beaucoup de gens fantasment lorsqu’ils étaient enfants. Cependant, pour certains, devenir conducteur légal est plus difficile qu’ils ne l’avaient prévu. Une vidéo d’un examen de conduite en Chine a récemment fait surface sur les réseaux sociaux, laissant les internautes stupéfaits. La vidéo a été publiée sur Twitter avec une légende qui disait : « Station d’examen du permis de conduire en Chine ».

Dans la vidéo, de nombreux obstacles sont placés le long d’un chemin aux contours blancs. Garer la voiture, faire un huit et conduire en marche arrière sont quelques-uns des défis relevés par le conducteur et le tout sans toucher au tracé du chemin. La vidéo commence avec la voiture se déplaçant sur une piste en zigzag. Le conducteur a ensuite été vu reculer le véhicule et le garer. L’une des cinq personnes qui se tenaient à côté de la voiture à ce moment-là pouvait être vue se déplaçant vers le côté opposé pour observer si le conducteur avait touché des contours. Peu de temps après, le conducteur a été observé en train de faire un huit avant de faire marche arrière pour un itinéraire plus long comprenant la montée et la descente d’une piste. Enfin, le conducteur a été observé en stationnement parallèle, l’une des manœuvres les plus délicates pour les conducteurs inexpérimentés.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Station d’examen du permis de conduire en Chine pic.twitter.com/BktCFOY4rH — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 4 novembre 2022

En voyant la vidéo, plusieurs utilisateurs ont commenté la difficulté du test de conduite en Chine. L’un des utilisateurs a plaisanté: “Cela ressemble plus à une audition rapide et furieuse”. Un autre utilisateur a donné sa suggestion en disant: «C’est un test horrible. Cela n’a pas du tout testé vos compétences dans la circulation. Vous pouvez être incroyable dans ce domaine et être toujours un pilote horrible ». Un troisième utilisateur a écrit: “Id fail. Je ne peux pas me garer en parallèle, encore moins l’idée de tout ça en marche arrière ». “Je passe ça !! Au 3e essai », a plaisanté l’un des utilisateurs

Découvrez quelques autres tweets ci-dessous.

Ressemble plus à une audition rapide et furieuse – Ron (@TheEyeOfRon) 4 novembre 2022

J’échouerai. Je ne peux pas me garer en parallèle, encore moins l’idée de tout ce recul ! – Teresa_is_Catcrazy (@ TeresaS13126658) 4 novembre 2022

je passe ça !! Au 3ème essai – AngeV007 (@angel_v007) 4 novembre 2022

Je pourrais le faire maintenant, mais quand j’ai obtenu mon permis pour la première fois, je n’aurais pas pu réussir la partie inverse de ce test – Fit 50 (@Fit_50_Life) 4 novembre 2022

La vidéo partagée sur Twitter a reçu plus de 11 millions de vues et compte toujours.

