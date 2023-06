Test de charge VIP Infinix Note 30 – la charge sans fil la plus rapide de sa catégorie

Vous cherchez un téléphone avec charge rapide à petit prix ? L’Infinix Note 30 VIP vous couvre. Il offre une solution de charge filaire de 68 W, qui est parmi les plus rapides de sa catégorie, mais également une charge sans fil de 50 W, ce qui est sans précédent à son prix.









Chargeur mural Infinix 68W et chargeur sans fil 50W

Le prédécesseur du Note 30 VIP, le Note 12 VIP, avait une charge filaire considérablement plus rapide de 120 W, mais le 30 VIP opte pour une approche plus équilibrée, où vous n’avez pas besoin d’un câble pour une recharge rapide. C’est l’un des rares téléphones à avoir une charge sans fil en premier lieu dans la catégorie des moins de 300 $, sans parler d’un aussi rapide.











Chargeur sans fil Infinix 50W

C’est pourquoi nous avons pensé que nous allions effectuer nos tests de charge habituels et voir si Infinix peut atteindre ses objectifs ambitieux. Il est important de mentionner que pour atteindre la vitesse sans fil maximale, vous auriez besoin de la brique de charge propriétaire de 67 W, que vous devez acheter séparément (un chargeur sans fil de 15 W est inclus dans l’emballage de vente au détail). D’autre part, le chargeur mural est inclus et il prend en charge Power Delivery over PPS. Le chargeur offre 5 V/2 A, 11 V/6,2 A ou 4-21 V/3,25 A pour une puissance nominale maximale de 68 W.

Sans plus tarder, voici comment le Note 30 VIP se compare à la concurrence à prix similaire en termes de charge. Nous n’avons pas inclus les horaires sans fil pour le reste car ils ne le prennent tout simplement pas en charge.

Comme vous pouvez le voir, l’Infinix Note 30 VIP n’est pas le smartphone le plus rapide de sa catégorie, mais il est certainement parmi les meilleurs. Il n’est qu’à quelques minutes du Poco X5 Pro et il est tout aussi rapide que le Redmi Note 12 Pro, tous deux avec des solutions de charge de 67 W.

Cependant, en ce qui concerne la recharge sans fil, nous avons été surpris de voir à quel point elle se rapproche de la recharge filaire. Le chargeur sans fil de 50 W n’est qu’à un point de pourcentage derrière le chargeur filaire de 67 W sur les marques de 15 minutes et 30 minutes. L’écart se creuse avec le temps, mais de justesse. Donc, si vous recherchez un téléphone à petit budget et que vous aimez la recharge sans fil, c’est certainement à considérer.