Test de charge Realme GT5 240W

La charge rapide est l’une de ces bouées de sauvetage que nous tenons désormais pour acquises sur la plupart des produits phares modernes. Supposons que vous ayez oublié de recharger votre téléphone avant d’aller vous coucher. Pas de soucis, une recharge rapide pendant que vous vous préparez à affronter la journée à venir et vous reviendrez à 100 % en un rien de temps. Dans le cas du Realme GT5 240W, vous pouvez effectuer une charge complète en 10 minutes et une recharge de 20 % en seulement 80 secondes, selon les affirmations du fabricant.

Ce n’est pas nouveau puisque le Realme GT3, alias GT Neo5 en Chine, a été le pionnier du système de charge SuperVOOC de 240 W plus tôt cette année. Pourtant, il est très impressionnant de voir le rythme de développement du secteur de la recharge des smartphones et nous pensons toujours aux humbles débuts des smartphones à recharge rapide il y a plus de dix ans.

Pour notre dernier test de charge, nous utiliserons le chargeur SuperVOOC de 240 W et le câble USB-C double face épais fourni avec le Realme GT5. La brique de chargement revendique une sortie maximale de 20 V/12 A (courant de 12 A), ce qui se traduit par des vitesses de charge maximales de 240 W. Il est également compatible PD 3.0, offrant des vitesses de 65 W (20 V/3,25 A), ce qui est suffisant pour la plupart des autres téléphones, tablettes et même certains ordinateurs portables de faible puissance.

Ce n’est pas la plus grande brique de chargement du marché, mais ce n’est pas non plus quelque chose que vous voudrez transporter dans vos poches. L’ensemble de la solution pèse 210 grammes – 170 grammes pour le chargeur et 40 grammes pour le câble.

Nous chargeons ici une batterie à double cellule de 4 600 mAh répartie entre deux cellules de 2 300 mAh. Il dispose d’un système de refroidissement à neuf couches garantissant que les températures ne deviennent pas incontrôlables et d’un total de 60 (soixante) couches de mesures de sécurité. Nous sommes également assurés que la charge ultra-rapide ne dégradera pas la batterie plus qu’une charge régulière. En fait, Realme a effectué les tests et la batterie a conservé 80 % de sa capacité initiale après 1 600 cycles de charge, soit le double des 80 % après 800 cycles d’engagement de la plupart des autres téléphones.

Mais assez parlé, voyons à quelle vitesse le Realme GT5 240W se charge.

Eh bien, Realme GT5 240W a réussi une charge complète en exactement 12 minutes et 10 secondes. Pas exactement les 10 minutes annoncées, mais toujours plus rapide que tout autre smartphone non nommé Realme GT3.

En décomposant le test de charge GT5 240 W : nous étions assis à 8 % après seulement 30 secondes sur le chargeur et cela a grimpé à 15 % au bout d’une minute. À partir de là, tout était à essence, pas de freins puisque la GT5 240W a atteint une charge de 20 % en 80 secondes, comme annoncé. Il a ensuite progressé régulièrement jusqu’à 50 % après 4 minutes et 80 % après 8 minutes. Les choses ont un peu ralenti par la suite puisque nous avons atteint 93 % au bout de 10 minutes puis 97 % après 11 minutes.

Vous pouvez voir comment se comportent certains des téléphones les plus rapides du marché dans la comparaison suivante.

Il faut également mentionner que la température ambiante joue un rôle important dans le temps de charge. Notre test a été réalisé à une température ambiante de 23°C. Le téléphone est resté allumé pendant les tests et nous avons vérifié sur l’écran la progression de la charge, ce qui a probablement contribué à l’écart de 2 minutes entre les chiffres revendiqués par Realme et nos résultats.

Mais ce qui est plus impressionnant, c’est que le GT5 240W n’a pas chauffé excessivement pendant tout le processus. Même si le téléphone est devenu légèrement chaud, cela n’avait rien d’extraordinaire. Le chargeur a chauffé mais rien de très différent de tout autre chargeur ordinaire que nous avons testé.

Nous pouvons affirmer avec confiance que Realme et le reste du groupe BBK sont à l’avant-garde du jeu à charge rapide et repoussent les limites. Recharger complètement votre téléphone en moins de temps qu’il n’en faut pour préparer un simple petit-déjeuner reste une expérience surréaliste et nous ne pouvons qu’espérer que la technologie de charge de 240 W sera disponible sur davantage de téléphones et de marchés le plus tôt possible.

Espérons que nous disposerons d’une norme de charge rapide unifiée qui rendra les câbles et les briques de charge interchangeables entre appareils et marques.