Test d’alerte d’urgence à l’échelle nationale prévu pour mercredi matin | Actualités, Sports, Emplois

Les nouvelles de Maui

L’Agence fédérale de gestion des urgences et la Commission fédérale des communications procéderont mercredi à un test à l’échelle nationale de deux systèmes d’alerte d’urgence clés.

Les tests du système d’alerte d’urgence et des alertes d’urgence sans fil auront lieu à 8h20, heure d’Hawaï.

Les partenaires locaux de gestion des urgences, y compris l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï, participeront au test national. Des messages texte seront envoyés aux téléviseurs, radios et téléphones portables connectés à travers les États-Unis.

Contrairement aux tests mensuels effectués régulièrement par HI-EMA, le test de mercredi n’inclura pas l’activation du système de sirène d’avertissement extérieur tous risques à l’échelle de l’État ; cela se fera uniquement via des téléphones portables et des appareils sans fil similaires, des téléviseurs et des radios, selon un communiqué de presse.

Le test vise à garantir que les systèmes d’alerte restent un moyen efficace d’avertir le public des situations d’urgence, en particulier celles qui surviennent au niveau national. Si des conditions, telles que des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle nationale, à la date prévue du test nécessitent de reprogrammer le test, la date du test de secours est le 11 octobre.

Le test d’alerte d’urgence sans fil sera dirigé vers tous les téléphones portables grand public. À partir de 8h20 environ, heure d’Hawaï, les tours de téléphonie cellulaire diffuseront le test pendant environ 30 minutes. Les téléphones compatibles allumés, à portée d’une tour de téléphonie cellulaire active et dont la fourniture sans fil participe au programme d’alerte, doivent être capables de recevoir le message de test.

Pour les consommateurs, le message qui apparaîtra sur leur téléphone sera le suivant : « CECI EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire.

Les téléphones dont le menu principal est défini sur l’espagnol afficheront : « ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. Aucune action n’est nécessaire.

La partie du test du système d’alerte d’urgence via les radios et les téléviseurs sera menée en même temps. Elle devrait durer environ une minute et se déroulera avec la participation de diffuseurs de radio et de télévision, de systèmes de câble, de fournisseurs de radio et de télévision par satellite et de fournisseurs de vidéo filaire.

Le message de test sera similaire aux messages de test mensuels réguliers, indiquant : « Il s’agit d’un test national du système d’alerte d’urgence, émis par l’Agence fédérale de gestion des urgences, couvrant les États-Unis de 14 h 20 à 14 h 50 HE. Ceci est seulement un test. Aucune action n’est requise de la part du public.









