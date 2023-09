Test d’alerte d’urgence à l’échelle nationale : ne paniquez pas lorsque vous recevez des messages sur votre téléphone et votre téléviseur

Attention : votre téléphone, votre télévision et votre radio seront frappés par messages d’urgence en moins de deux semaines dans le cadre d’un test national mené par le gouvernement. La Commission fédérale des communications des États-Unis et l’Agence fédérale de gestion des urgences s’associent pour tester leurs systèmes d’alerte d’urgence à l’échelle des États-Unis le 4 octobre.

Le système d’alerte d’urgence sans fil, ou WEA, pour téléphones est testé en même temps que le système d’alerte d’urgence, ou EAS, pour téléviseurs et radios. Il s’agit du septième test EAS à l’échelle nationale et du deuxième test sur tous les appareils cellulaires aux États-Unis.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Ce qu’il faut savoir sur le test d’alerte d’urgence

Vers 14 h 20 HE/11 h 20 HP le 4 octobre, les tours de téléphonie cellulaire commenceront à diffuser l’alerte d’urgence pendant 30 minutes. Si votre téléphone est à portée d’une tour de téléphonie cellulaire, vous recevrez un message indiquant : « CECI EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire. »

Les alertes d’urgence seront en anglais ou en espagnol, selon la langue définie sur votre téléphone. Les alertes téléphoniques seront « accompagnées d’une tonalité et d’une vibration uniques » pour les rendre aussi accessibles que possible.

L’alerte envoyée sur les téléviseurs et les radios durera 1 minute et indiquera : « Il s’agit d’un test national du système d’alerte d’urgence, émis par l’Agence fédérale de gestion des urgences, couvrant les États-Unis de 14h20 à 14h50 HE. » Ceci n’est qu’un test. Aucune action n’est requise de la part du public. «

Si des conditions météorologiques extrêmes ou un autre événement surviennent le 4 octobre, le test sera reporté au 11 octobre.

Quels types d’événements déclenchent des alertes d’urgence ?

Ce sont les types de WEA et Alertes EAS qui pourrait vous être envoyé dans des situations non-test :

Alertes de sécurité publique.

AMBER alerte lors de crises d’enlèvements d’enfants.

Alertes présidentielles en cas d’urgence nationale.

Des alertes sont également envoyées pour des menaces imminentes telles que :

Alertes météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles du National Weather Service, comme les crues soudaines, les tornades, les tsunamis, les orages violents, les ouragans, les typhons, les ondes de tempête, les vents extrêmes, les tempêtes de poussière et les bourrasques de neige.

Tireurs actifs.

Catastrophes causées par l’homme.

Alertes bleues lorsque des agents des forces de l’ordre sont attaqués.

Autres urgences menaçantes.

Les messages WEA ne sont pas affectés par la congestion du réseau.