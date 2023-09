Test d’alerte d’urgence à l’échelle nationale disponible sur vos téléphones et téléviseurs en octobre

Les téléphones, les téléviseurs et les radios bénéficieront tous d’un alerte d’urgence le mois prochain dans le cadre d’un test à l’échelle nationale. L’Agence fédérale américaine de gestion des urgences et la Commission fédérale des communications s’associent pour tester ensemble leurs systèmes d’alerte le 4 octobre.

Les deux agences testent actuellement les alertes d’urgence sans fil, ou WEA, sur les téléphones, ainsi que le système d’alerte d’urgence, ou EAS, pour les téléviseurs et les radios.

Ce qu’il faut savoir sur le test d’alerte d’urgence

Vers 14 h 20 HE/11 h 20 HP le mercredi 4 octobre, les tours de téléphonie cellulaire commenceront à diffuser l’alerte d’urgence pendant 30 minutes. Si votre téléphone est à portée d’une tour de téléphonie cellulaire, vous recevrez un message indiquant : « CECI EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire. »

Les alertes d’urgence seront en anglais ou en espagnol, selon la langue définie sur votre téléphone. Les alertes téléphoniques seront « accompagnées d’une tonalité et d’une vibration uniques » pour les rendre aussi accessibles que possible.

L’alerte envoyée sur les téléviseurs et les radios durera 1 minute et indiquera : « Il s’agit d’un test national du système d’alerte d’urgence, émis par l’Agence fédérale de gestion des urgences, couvrant les États-Unis de 14h20 à 14h50 HE. » Il ne s’agit que d’un test. Aucune action n’est requise de la part du public. «

Si des conditions météorologiques extrêmes ou un autre événement surviennent le 4 octobre, le test sera reporté au 11 octobre.