Test Covid avec un alcootest? Bill Gates est impressionné par cette startup qui le rend possible

Le milliardaire Bill Gates a partagé une innovation qui pourrait potentiellement tout changer concernant les tests COVID-19. Il a publié des photos de lui-même en train d’essayer un nouvel analyseur d’haleine qui pourrait produire des résultats instantanés des tests COVID-19. Sur les photos, le fondateur de Microsoft peut être vu en train d’utiliser le nouvel alcootest d’Imec. Il rencontre également les dirigeants de l’entreprise technologique. « Tester les virus avec un alcootest ? C’est possible. Assez incroyable de voir le travail innovant se produire chez Imec », a lu la légende publiée avec la vidéo.

Découvrez le tweet ici:

Tester les virus avec un alcootest ? C’est possible. C’est assez incroyable de voir le travail innovant se produire à @imec_int. pic.twitter.com/wRMLvd7Gk0 – Bill Gates (@BillGates) 25 octobre 2022

Selon le site Web officiel d’Imec, le nouvel appareil est conçu pour répondre aux tests quotidiens généralisés qui sont essentiels pour connaître la propagation d’une pandémie. De cette façon, les cas peuvent être rapidement identifiés et isolés, et l’impact sur l’économie et la société peut être limité. La société a ajouté qu’elle espère surmonter les problèmes, avec les méthodes de test disponibles, en introduisant une identification plus rapide, plus facile et plus précise des maladies virales.

Présentant le nouvel alcootest, ils ont mentionné: «Respirez et n’attendez pas plus de 18 minutes pour un résultat précis. C’est l’expérience que vise imec avec son outil de test COVID-19. »

L’entreprise technologique souhaite incorporer la puissance des aérosols pour le diagnostic et pour mieux comprendre les transmissions de maladies. Pour cette raison, leur alcootest n’est pas basé sur les composés organiques volatils (COV) exhalés mais sur la RT-qPCR. Cela sera également pratiqué dans les laboratoires cliniques pour atteindre une sensibilité et une spécificité élevées.

Les tests PCR actuels sont considérés comme inconfortables et risquent fort d’être à la traîne des faits. En effet, les résultats sont produits des heures ou des jours plus tard en raison de leur temps de traitement. Les tests sérologiques ne sont pas non plus adéquats selon l’Imec. Outre les résultats différés, ces tests ne peuvent détecter que si quelqu’un a développé des anticorps. Pendant ce temps, les tests antigéniques rapides ne sont pas non plus considérés comme suffisamment fiables.

En réponse à cela, l’appareil de test basé sur l’haleine sera facile et confortable à utiliser, sensible, même au stade pré-symptomatique, et fournira des résultats dans les 18 minutes. La société a déclaré que cela rendait l’appareil parfait pour une utilisation dans les aéroports ou dans des environnements tels que les lieux de travail ou les événements de masse.

