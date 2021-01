Mises à jour en direct ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan vs NorthEast United: ATK Mohun Bagan, contre NorthEast United FC, cherchera à reprendre la première place du Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 lors du match n ° 46 à la Fatorda dimanche. ATK Mohun Bagan a deux points de retard sur le Mumbai City FC après avoir disputé le même nombre de matchs et il voudra reprendre la première place. Le NorthEast United FC, en revanche, n’a connu qu’une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs et cherche désespérément à retrouver le chemin de la victoire. Suivez toutes les mises à jour en direct de ATK Mohun Bagan vs NorthEast United sur le blog de News18 Sports.

L’ATK Mohun Bagan a terminé 2020 en tête du classement avant que le Mumbai City FC ne remonte à la suite de sa victoire 2-0 contre les Kerala Blasters samedi. ATKMB est actuellement sur une séquence de quatre matchs sans défaite, avec une seule défaite lors de ses cinq derniers matchs. Le NorthEast United FC, quant à lui, a fait match nul, en a perdu un avant et en a fait deux avant la défaite et il aura désespérément besoin d’une victoire ici pour remonter dans le top 4.

ATKMB aura besoin de Roy Krishna pour tirer après avoir été blanchi lors de leurs trois derniers matchs. Cependant, l’entraîneur Antonio Lopez n’est pas très inquiet à ce sujet. « J’aurais été inquiet si nous n’avions pas créé d’occasions de marquer, mais dans le football, vous pouvez faire quelque chose dans une situation et ne pouvez pas le faire dans une autre. Dans le football, toutes les situations sont différentes pendant les 90 minutes. Je dois analyser le la performance de toute l’équipe et pas seulement de Roy Krishna lors des derniers matches. Le comportement et la performance de l’équipe sont de 100%. Roy Krishna peut marquer des buts, mais ce qui est plus important, c’est leur attitude et leur performance globale. »

L’entraîneur du NorthEast United FC, Gerard Nus, a qualifié l’ATKMB de « l’une des équipes les plus difficiles à affronter ». Il a ajouté: « Nous voyons pourquoi. Nous savions qu’ils seraient au sommet parce qu’ils ont des joueurs vraiment incroyables. Ils ont été cohérents au fil des ans. Ils ont conservé de nombreux joueurs qu’ils ont dans l’équipe et cela aide évidemment à un tournoi court comme celui-ci. «