Test Asus ROG Phone 8 Pro : un téléphone gamer pour tous

Asus ROG Phone 8 Pro : Bilan en deux minutes

L’Asus ROG Phone 7 Ultimate de l’année dernière était sans doute le meilleur téléphone de jeu du marché, mais il y avait un prix considérable à payer pour une telle excellence de jeu. Littéralement, grâce à son prix élevé, mais aussi parce que ce n’était pas le téléphone le plus simple à vivre au quotidien.

L’Asus ROG Phone 8 Pro est toujours très cher et reste un superbe téléphone de jeu. Cependant, une refonte radicale de la part d’Asus signifie qu’il s’agit désormais également d’un smartphone phare à part entière.

Son design rafraîchi est beaucoup plus discret qu’auparavant, avec moins de style joueur qui embarrasserait quiconque n’est pas captivé par la culture des streamers de jeux Twitch. Surtout, le ROG Phone 8 Pro a également acquis quelques fonctionnalités de qualité de vie que nous considérons comme acquises dans les téléphones non destinés aux jeux de même prix, notamment un indice IP68 et un chargement sans fil.

Un autre ajout phare bienvenu est un système de caméra décent, capable de capturer des images lumineuses et nettes dans une gamme de scénarios. Ce n’est pas un favori en matière de photographie, mais il est largement suffisant pour des prises de vue quotidiennes, ce qui est sans doute une première dans un téléphone de jeu.

(Crédit image : TechRadar)

Des cadres plus minces signifient que vous devrez cette fois-ci supporter une caméra selfie perforée, et il n’y a pas de configuration de deux haut-parleurs frontaux. Pendant ce temps, le ROG Phone 8 Pro ne peut pas tout à fait offrir le même niveau de performances haut de gamme soutenues que le Nubia Red Magic 9 Pro – pas sans le ventilateur AeroActive Cooler X à clipser, au moins, qui n’est livré qu’avec le modèle haut de gamme. .

Malgré tout, cela reste un téléphone de jeu brillamment équilibré. Les performances sont parmi les plus rapides que nous ayons vues sur n’importe quel combiné, tandis que l’écran AMOLED de 6,78 pouces à 165 Hz du ROG Phone 8 Pro est grand, rapide et aux couleurs précises.

Vous bénéficiez également de ces petits extras qui garantissent une expérience de jeu supérieure, notamment des boutons d’épaule flexibles Air Trigger et un port USB-C secondaire le long de l’un des bords les plus longs.

Dans l’ensemble, mises à part les performances brutes, il est difficile de dire qu’Asus a créé un meilleur téléphone de jeu avec le ROG Phone 8 Pro. Il s’agit d’un très bon téléphone de jeu qui ne vous laissera pas tomber lorsque vous faites des choses autres que le jeu, ce qui constitue sans doute une avancée bien plus précieuse.

Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro : Prix et disponibilité

(Crédit image : TechRadar)

À partir de 1 099 $ / 949 £ (environ 1 640 AU$)

Dehors maintenant

L’Asus ROG Phone 8 Pro est maintenant disponible, car il a commencé à être expédié le 16 janvier 2024.

Bien que le ROG Phone 8 Pro soit disponible en trois variantes, elles sont si fondamentalement similaires que nous les traiterons comme une seule entité aux fins de cet examen. Le prix commence à 1 099 $ / 949 £ (environ 1 640 AU $) pour le simple Asus ROG Phone 8, livré avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et un éclairage RVB classique.

Passer au ROG Phone 8 Pro vous offre 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et passe à un éclairage LED subtil à l’arrière pour un prix de 1 199 $ / 1 099 £ (environ 1 790 AU $).

Le modèle haut de gamme – celui qui nous a été envoyé et disponible exclusivement sur la boutique en ligne officielle d’Asus – est le ROG Phone 8 Pro Edition. Il est livré avec 24 Go de RAM, 1 To de stockage, un éclairage LED et un ventilateur externe AeroActive Cooler X fourni dans la boîte au prix de 1 499 $ / 1 299 £ (environ 2 240 AU $).

Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro : Spécifications

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Ligne 0 – Cellule 1 Dimensions: 163,8 76,8 8,9 mm Poids: 225g Afficher: 6,78 pouces jusqu’à 165 Hz Full HD+ AMOLED Jeu de puces : Muflier 8 génération 3 RAM: 12 Go/16 Go/24 Go (LPDDR5X) Stockage: 256 Go/512 Go/1 To (UFS 4.0) Système d’exploitation (au lancement) : Android 14 Caméra principale : Capteur Sony IMX890 50MP f/1,9 1/1,56 pouces avec cardan hybride 6 axes Caméra ultra-large : 13MP f/2.2 120˚ FoV avec objectif de forme libre Caméra téléobjectif : Zoom 32MP f/2.4 3x avec OIS Caméra frontale: 32MP f/2.5 Batterie: 5 500 mAh Mise en charge: 65 W filaire, 15 W sans fil Couleurs: Noir fantôme, gris rebelle

Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro : Conception

(Crédit image : TechRadar)

Tout nouveau design moins « gamer »

Boutons d’épaule Air Trigger

Deux ports USB-C

Asus est revenu à la planche à dessin avec le design du ROG Phone 8 Pro, après avoir apparemment réalisé une prise de conscience radicale : la plupart des gens ne veulent pas réellement d’un téléphone de jeu dans leur poche. Même parmi ceux qui le font, la plupart préféreraient que cela ne ressemble pas à un prototype basé sur le croquis d’un enfant de 11 ans.

Simplement en ayant une apparence et une sensation relativement normales et discrètes, le ROG Phone 8 Pro est en quelque sorte une révélation. Il est toujours grand par rapport aux standards de tous, et avec 8,9 mm d’épaisseur et 225 g, il est exactement aussi épais que le Red Magic 9 Pro et le Samsung Galaxy S23 Ultra, et à peine plus léger.

Mais ses bords subtilement arrondis, ses tons de couleurs sobres et la belle finition chatoyante du modèle Pro lui donnent l’apparence et la sensation d’un téléphone que vous seriez à l’aise de sortir dans une entreprise polie non-gaming. Les décalcomanies grinçantes « Osez gagner » sont toujours là au dos, mais elles sont rendues cette fois-ci en petites écritures sombres.

Choisissez le modèle Pro et vous n’aurez même pas d’éclairage RVB. À sa place se trouve une petite zone sur la couverture arrière intégrée à 341 LED blanches subtiles, qu’Asus appelle AniMe Vision. Ceux-ci sont désactivés par défaut et dans cet état, vous ne sauriez même pas qu’ils étaient là. Lorsqu’ils sont allumés, ils offrent des informations directes sur l’heure du téléphone, l’état de charge, les notifications entrantes et quelques autres éléments qui peuvent être définis dans l’application Armory Crate.

(Crédit image : TechRadar)

Une autre caractéristique de conception qui fait de l’Asus ROG Phone 8 Pro une proposition grand public plus attrayante est l’inclusion de la certification IP68. Enfin, nous avons un téléphone de jeu qui ne s’arrêtera pas si vous le laissez tomber dans un plan d’eau.

Afin d’atteindre cette note, Asus a supprimé l’énorme portail AeroActive du ROG Phone 7 Ultimate, qui exposait les composants internes du téléphone lorsque l’AeroActive Cooler était connecté. Vous disposez toujours d’un accessoire de ventilateur AeroActive Cooler X avec le modèle haut de gamme du ROG Phone 8 Pro, mais il se contente d’évacuer la chaleur de la surface arrière. Il y a une zone de refroidissement 2,6 fois plus grande et une vitesse de ventilateur légèrement plus rapide pour compenser.

Ce qui pourrait s’avérer plus décevant pour certains joueurs, c’est la perte de deux boutons de déclenchement physiques mappables avec l’AeroActive Cooler X. Vous n’en obtenez désormais que deux, au lieu de quatre.

L’autre point à noter est qu’en réduisant radicalement la taille des cadres de l’Asus ROG Phone 8 Pro, ils sont presque 10 mm plus courts que ceux de son prédécesseur. C’est parfait pour la portabilité, mais cela signifie que l’affichage est désormais interrompu par une caméra selfie perforée.

Personnellement, je préfère cela à la triste solution de caméra selfie intégrée à l’écran du Red Magic 9 Pro. Mais si vous fabriquez un téléphone de jeu, il existe des arguments encore plus solides pour laisser un léger front et un menton en place.

(Crédit image : TechRadar)

Cela faciliterait également les haut-parleurs frontaux appropriés, qui manquent ici. Il y en a un dans l’écouteur, mais l’autre se trouve sur le bord inférieur du téléphone, ce qui peut être bloqué lorsque vous le tenez en mode paysage. Ces haut-parleurs sonnent toujours bien et clairement, et ils deviennent très forts, mais ils sont affichés pour la séparation et la clarté par un tout petit iPhone 15 Pro.

Deux éléments essentiels de la conception du jeu ont toutefois été conservés. L’un est un ensemble d’Air Triggers, qui sont des boutons capacitifs dédiés situés sur le bord supérieur du téléphone. Ceux-ci peuvent être mappés aux commandes de nombreux jeux, ce qui s’avère très pratique dans les jeux de tir compétitifs et les MOBA. Ils peuvent même être divisés en deux pour un total de quatre contrôles physiques.

L’autre fonctionnalité conviviale qui a été retenue est un port USB-C secondaire sur le bord le plus long du téléphone, en face des Air Triggers. Cela rend beaucoup plus agréable le branchement et le jeu pendant que vous jouez à des jeux de paysage. Et oui, il existe toujours une prise casque 3,5 mm pour cet audio personnel vital à faible latence.

Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro : Affichage

(Crédit image : TechRadar)

OLED LTPO de 6,78 pouces

Taux de rafraîchissement ultra rapides jusqu’à 165 Hz

Résolution FHD+

Asus a équipé le ROG Phone 8 Pro d’un nouvel écran OLED E6,78 pouces. Ce n’est pas particulièrement net à 1 080 x 2 400 (FHD+), surtout par rapport à d’autres téléphones Android à 1 199 $ / 1 099 £, mais honnêtement, je n’ai rien à redire.

Il devient extrêmement lumineux, avec un pic revendiqué de 2 500 nits dans les scénarios HDR et de 1 600 nits en mode haute luminosité, qui s’amorcera lorsque vous vous dirigerez à l’extérieur par une journée ensoleillée avec la luminosité automatique activée.

Avec la luminosité automatique désactivée, j’ai mesuré une luminosité maximale d’environ 775 nits, ce qui est excellent. Le Red Magic 9 Pro, à titre de comparaison, ne pouvait atteindre que 445 nits.

(Crédit image : TechRadar)

J’ai également trouvé que l’écran du ROG Phone 8 Pro était extrêmement fidèle aux couleurs et d’apparence naturelle, au moins une fois que j’ai quitté le paramètre Optimal par défaut et que je l’ai basculé en mode Normal.

Il s’agit d’un panneau LTPO, il peut donc évoluer de 1 à 120 Hz en utilisation régulière en fonction du cas d’utilisation, ce qui signifie qu’il est agréable et économe en énergie lorsqu’il passe d’une tâche non liée au jeu à l’autre.

Cependant, passez en mode jeu et il peut augmenter encore plus jusqu’à 165 Hz. Bien sûr, peu de jeux vont au nord de 120 Hz, mais le ROG Phone 8 Pro est prêt pour tout ce qui le fait.

Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro : Appareils photo

(Crédit image : TechRadar)

Caméra principale 1/1,56 pouces considérablement améliorée avec cardan

Ultra-large de 13 pouces avec objectif de forme libre

Enfin, un téléobjectif 3x 32MP dédié

Donner à votre téléphone de jeu un design chic, c’est très bien, mais si vous voulez que les masses le prennent au sérieux en tant que véritable concurrent phare, vous feriez mieux de mettre votre jeu d’appareil photo en forme. Heureusement, c’est exactement ce qu’Asus a fait.

Cela commence par une caméra principale considérablement améliorée, équipée du même capteur Sony IMX890 1/1,56 pouces que le OnePlus 11. Ceci est ensuite associé à une nouvelle génération de l’impressionnant stabilisateur de cardan hybride à 6 axes trouvé dans l’Asus Zenfone 10, ce qui maintient les choses bien plus stables que votre système de stabilisation optique d’image (OIS) standard.

Cette combinaison de composants, associée à la science de l’image contrastée d’Asus, produit des photos bien exposées et détaillées dans diverses conditions d’éclairage. Nuit…