Test Apple iPhone 14 – Tests GSMArena.com

Introduction

Apple aime un bon “mot à la mode” autant que la société suivante, probablement même plus. Les “mots en r” à la mode obtiennent sans doute le plus d’amour et d’attention. Des mots comme Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler. Mais sans doute, l’une des pratiques les plus écologiques d’Apple à ce jour est le reconditionnement et la revente d’anciens modèles en tant que nouveaux produits après un rafraîchissement. Cela a été fait maintes et maintes fois, que ce soit avec des modèles iPhone SE ou des Macbooks.

Le nouvel iPhone 14 s’inscrit en quelque sorte dans cette catégorie de produits. Juste en quelque sorte, cependant, puisqu’Apple a repensé un peu les composants internes pour faciliter la réparation, entre autres choses. De plus, vous obtenez de nouvelles caméras et quelques autres nouvelles fonctionnalités. Extérieurement, cependant, l’iPhone 14 est essentiellement le même que l’iPhone 13, tout comme l’expérience de base offerte par ces appareils. Si Apple faisait toujours des modèles “s” dans son schéma de dénomination, l’iPhone 14 serait probablement l’iPhone 13s.

Caractéristiques de l’Apple iPhone 14 en un coup d’œil :

Corps: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 172 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 172 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Affichage: 6.10″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic), résolution 1170x2532px, format 19.48:9, 460ppi.

6.10″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic), résolution 1170x2532px, format 19.48:9, 460ppi. Jeu de puces : Apple A15 Bionic (5 nm) : Hexa-core (2×3,23 GHz Avalanche + 4×1,82 GHz Blizzard) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs).

Apple A15 Bionic (5 nm) : Hexa-core (2×3,23 GHz Avalanche + 4×1,82 GHz Blizzard) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs). Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 6 Go, 512 Go de RAM 6 Go; NVMe.

128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 6 Go, 512 Go de RAM 6 Go; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 16, évolutif vers iOS 16.0.2.

iOS 16, évolutif vers iOS 16.0.2. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7″, 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120 degrés.

: 12 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7″, 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120 degrés. Caméra frontale: Large : 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, PDAF.

: 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), mode Cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS.

: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), mode Cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS. La batterie: 3279 mAh ; Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15W, charge sans fil Qi 7,5W.

3279 mAh ; Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15W, charge sans fil Qi 7,5W. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; NFC ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge de l’ultra large bande (UWB), SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS).

L’iPhone 14 vanille commence même à 799 $ aux États-Unis, tout comme son prédécesseur, il occupe donc le même segment et remplit les mêmes chaussures s’il l’était. Cela dit, la plupart des marchés en dehors des États-Unis ont une hausse de prix sur l’iPhone 14, et le prix de l’iPhone 13 a baissé depuis son lancement. Même aux États-Unis, c’est maintenant 100 $ ou moins moins cher.

Donc, nous avons du pain sur la planche, et la vraie question ici est claire comme le jour – l’iPhone 14 est-il meilleur que l’iPhone 13 et vaut-il la peine d’en dépenser un peu plus à la place ?

Déballage

Avant de vraiment creuser dans l’iPhone 14 pour voir à quel point il est différent et potentiellement meilleur, commençons simplement avec son emballage de vente au détail. Apple a essentiellement créé la nouvelle norme pour le package d’accessoires “minimum” et n’est pas sur le point de devenir soudainement plus généreux dans ce département.

Nous avons l’affaire Apple typique – un minimum d’entrées et de sorties. La boîte en carton blanc en deux parties est très petite dans toutes ses dimensions.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez un câble USB Type-C vers Lightning relativement court d’un mètre de long, un outil d’éjection de carte SIM (en dehors des États-Unis, où l’iPhone 14 est uniquement e-SIM et n’a pas de plateau SIM physique) et certains dépliants. C’est ça. Ni plus ni moins.