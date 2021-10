Test Apple iPhone 13 – Tests GSMArena.com

introduction

Une petite réduction de l’encoche, un pas de géant pour l’iPhone ! C’est la meilleure description de la mise à niveau d’iPhone la plus mineure à ce jour – l’Apple iPhone 13. Mais même si cela ne fera pas que les propriétaires d’iPhone 12 s’aligneront pour le nouveau modèle, qu’on le veuille ou non, l’iPhone 13 est toujours l’un des plus puissants. smartphones sur le marché et un best-seller en devenir.

L’encoche notoire, introduite pour la première fois avec l’iPhone X en 2017, s’est propagée en quelques mois dans l’ensemble de l’industrie des smartphones, peut-être plus rapidement que toute autre fonctionnalité jusqu’à présent. Il a depuis évolué en gouttelettes, en trous de perforation ou en disparu grâce à des selfies contextuels ou sous écran. Mais pour la première fois en quatre ans, Apple a réduit sa taille, mais pas beaucoup, et le processus pour s’en débarrasser a enfin commencé. Les prédictions pour l’iPhone 14 sont déjà folles.

Il est faux de se concentrer uniquement sur la taille de l’encoche avec l’iPhone 13. Ce modèle standard 13 dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec Dolby Vision, désormais avec une luminosité plus élevée, la puce mobile la plus puissante à ce jour – l’Apple A15 Bionic, et trois appareils photo 12MP bien capables – deux à l’arrière et un à l’avant.Apple a utilisé un nouveau capteur plus grand pour l’appareil photo principal et la stabilisation par déplacement du capteur du 12 Pro Max de l’année dernière s’est propagée à toute la gamme d’iPhone 13 .

D’autres ajustements incluent un stockage de base doublé, une batterie plus grande et quelques astuces logicielles exclusives pour l’appareil photo comme le mode cinématique et les styles photographiques.

Et c’est tout – un écran plus lumineux avec une découpe plus petite, un chipset plus rapide, plus de stockage, plus de batterie et un capteur amélioré sur l’appareil photo principal. Ce n’est pas la mise à niveau que les utilisateurs d’iPhone 12 espéraient, mais une mise à niveau massive pour tous ceux qui utilisent un iPhone d’ancienne génération.

Caractéristiques de l’Apple iPhone 13 en un coup d’œil :

Corps: 146,7×71,5×7,7 mm, 174 g; Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

146,7×71,5×7,7 mm, 174 g; Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Affichage: 6.10 « Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typique), 1200 nits (pic), résolution 1170x2532px, rapport d’aspect 19.48:9, 460ppi; Large gamme de couleurs, True-tone.

6.10 « Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typique), 1200 nits (pic), résolution 1170x2532px, rapport d’aspect 19.48:9, 460ppi; Large gamme de couleurs, True-tone. Jeu de puces : Apple A15 Bionic (5 nm) : Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) ; GPU Apple (graphiques à 4 cœurs).

Apple A15 Bionic (5 nm) : Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) ; GPU Apple (graphiques à 4 cœurs). Mémoire: 128 Go 4 Go de RAM, 256 Go 4 Go de RAM, 512 Go 4 Go de RAM ; NVMe.

128 Go 4 Go de RAM, 256 Go 4 Go de RAM, 512 Go 4 Go de RAM ; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 15.

iOS 15. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1,6, 26 mm, 1,7 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm.

: 12 MP, f/1,6, 26 mm, 1,7 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; : 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/2,2, 23 mm, 1/3,6″ ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/2,2, 23 mm, 1/3,6″ ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), enregistrement de son stéréo ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS.

: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), enregistrement de son stéréo ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS. Batterie: 3240mAh ; Charge rapide 20 W, 50 % en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil MagSafe 15 W, charge magnétique rapide sans fil Qi 7,5 W.

3240mAh ; Charge rapide 20 W, 50 % en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil MagSafe 15 W, charge magnétique rapide sans fil Qi 7,5 W. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; NFC ; Commandes et dictée en langage naturel Siri, prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB).

La plus grande déception doit être la prise en charge manquante de ProMotion – le taux de rafraîchissement de 120 Hz est exclusif aux modèles Pro cette année, et nous supposons que les modèles de base devront attendre un an ou deux avant de pouvoir l’avoir. La mise à niveau de l’autofocus de l’appareil photo ultra-large est également exclusive à la série Pro, ce qui n’est pas génial, mais c’est ce que fait habituellement Apple, donc pas surprenant non plus.

Avec la crise actuelle des puces, entre autres problèmes de production dus à la pandémie et au manque de ressources, les appareils iPhone 13 seront confrontés à divers retards de production et d’expédition, mais cela ne se produit-il pas chaque année ? Tant pis…

Déballage de l’iPhone 13

Il n’y a pas grand-chose à déballer avec l’iPhone 13 car Apple a tout expulsé sauf le câble USB des boîtes de vente au détail de l’iPhone dans le but de réduire les déchets électroniques, le profit supplémentaire n’étant qu’un bonus. Cette année, il est devenu encore plus écologique en abandonnant l’emballage en plastique – partout où l’emballage était nécessaire, Apple a utilisé des autocollants en papier.

Ainsi, à l’intérieur de cette boîte fine et légère, vous trouverez l’iPhone 13 et un câble USB-C vers Lightning.

Apple n’est toujours pas passé à l’USB-C sur les iPhones pour diverses raisons, la plupart étant la compatibilité des accessoires et les déchets électroniques. La Commission européenne fait pression pour un tel changement, nous voyons donc soit le dernier des iPhones compatibles Lightning, soit, connaissant Apple, le dernier des iPhones avec tout type de ports USB.

Le petit compartiment à papier contient de la paperasse, la broche d’éjection SIM et un autocollant Apple.