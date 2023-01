Test ADN pour le Père Noël ? Une fille américaine demande des preuves

CUMBERLAND, RI –

Une jeune fille du Rhode Island a enfin compris comment déterminer si le Père Noël est réel – l’ADN.

Le résident de Cumberland a envoyé un cookie partiellement mangé ainsi que quelques bâtonnets de carottes rongés au service de police de la ville pour demander s’ils peuvent être testés pour l’ADN, a déclaré le chef Matthew Benson dans un communiqué vendredi.

“J’ai pris un échantillon d’un cookie et des carottes que j’ai laissés pour le Père Noël et le raindeer la veille de Noël et je me demandais si vous pouviez prendre un échantillon d’ADN et voir si le Père Noël est réel ?” la jeune fille a écrit. Son nom et son âge n’ont pas été divulgués.

Benson a transmis les “preuves” à l’unité du Département de la santé et des sciences médico-légales de l’État pour analyse.

“Les éléments doivent être examinés pour rechercher des traces d’ADN et comparés aux profils enregistrés pour les suspects/alias susmentionnés”, indique le formulaire du département.

La charge? Incapacité à terminer les collations.

Les résultats sont en attente.

“Cette jeune femme a manifestement un sens aigu de la vérité et du processus d’enquête et a fait un travail formidable en préparant ses preuves à soumettre. Nous ferons de notre mieux pour lui fournir des réponses”, a déclaré Benson.