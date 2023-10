Test Adidas Predator Accuracy + : S’agit-il des meilleurs Predators sans lacets de tous les temps ?

L’Adidas Predator Accuracy + est la 20e de la série, cette chaussure en étant maintenant à sa 29e année. Un long chemin a également été parcouru.

L’Adidas Predator est toujours l’une des meilleures chaussures de football du marché – et la gamme Predator est peut-être la plus emblématique et la plus reconnue parmi toutes les chaussures. C’est en grande partie grâce aux grands noms qui ont enfilé ses différentes itérations : David Beckham, Steven Gerrard et Zinedine Zidane sont tous entrés dans l’histoire du football armés (aux pieds ?) d’une paire de Predators.

Les anciennes générations du catalogue Pred tombaient dans la catégorie « puissance », destinée aux joueurs (principalement des milieux de terrain) qui cherchaient à dominer le jeu depuis le milieu du parc. Au fur et à mesure que le jeu a changé, le ciblage du silo le plus connu d’Adidas a également changé et depuis la réintroduction du Predator en 2017, il fait partie de la catégorie « contrôle » : toujours destiné à ceux qui cherchent à affirmer leur autorité sur les matchs mais en mettant beaucoup plus l’accent sur le fait de le faire avec un certain degré de finesse. Des personnalités comme Jude Bellingham, Pedri et Alessia Russo en forment désormais le visage et l’incarnent.

Les meilleures offres Adidas Predator Accuracy+ FG et Adidas Predator Accuracy.1 Low SG du jour

Comment nous avons testé l’Adidas Predator Accuracy +

Nous avons porté la version FG du dernier Adidas Predator Accuracy+ à plusieurs reprises, en 4G et sur gazon.

En raison des crampons FG plus longs et plus agressifs, ils sont beaucoup plus adaptés aux terrains en gazon naturel qu’à n’importe quelle surface artificielle, mais peuvent (relativement) facilement être portés sur 4G d’un seul coup en l’absence d’une option AG spécialisée – bien que ce ne soit certainement pas quelque chose. nous recommandons.

Confort et ajustement

Il s’agit bien sûr de bottes sans lacets – et cela pose ses propres questions. Le verrouillage du Predator Accuracy est bon malgré le manque de lacets et nous nous sentons véritablement enfermés lorsque nous les portons. Il existe des bottes sans lacets qui offrent un meilleur maintien, mais ce n’est certainement pas un inconvénient de l’Accuracy.

Il vaut toujours la peine d’essayer une paire sans lacets avant de l’acheter, car leur adéquation dépendra presque entièrement de la forme du pied. L’Accuracy est cependant beaucoup moins étroite que de nombreuses bottes modernes et devrait donc convenir à la plupart des types de pieds, y compris ceux aux pieds plus larges.

Naturellement, l’inconvénient majeur de cette botte sans lacets et de toute autre botte sans lacets est l’absence de possibilité de réglage fournie avec les lacets. Soit ceux-ci fonctionneront avec votre pied, soit ils ne le feront pas, et cet écart est bien plus grand qu’avec les options à lacets. Cela entraîne également un inconvénient de l’Accuracy+ en termes de prix.

Ceux-ci coûtent 50 £ de plus que les options à lacets moyennes et basses et l’argent supplémentaire pour ce qui n’est sans doute pas un produit de qualité supérieure est une marque contre la botte. Nous irions jusqu’à dire que les versions à lacets seraient une meilleure option pour la plupart des gens, de sorte que la prime pour l’expérience sans lacets devient définitivement négative.

Conception

Le Predator Accuracy remplace le très décrié Predator Edge et l’améliore dans presque toutes les catégories. La chaussure voit Adidas revenir à la tige « Hybridtouch » vue sur certaines générations de la F50 : un matériau synthétique conçu pour imiter l’ajustement et la sensation du cuir et donne au dernier Predator un confort doux et souple dès la sortie de la boîte.

Cela contraste fortement avec la tige rigide et encombrante du Predator Edge. Hybridtouch donne également aux bottes une sensation plus rembourrée par rapport à la plupart des offres modernes et offre ainsi un peu plus de protection que la plupart des bottes actuellement sur le marché, sans aucun encombrement excessif.

Ils comportent également les célèbres éléments en caoutchouc Predator du milieu du pied jusqu’à la pointe du pied, conçus pour une meilleure adhérence sur le ballon, en particulier lors des passes et des tirs. Même si celles-ci ne feront pas de vous un meilleur joueur, elles sont uniques et une légère différence d’adhérence peut être constatée par rapport aux autres bottes. Les bottes arborent également un design à trois bandes rappelant celui de l’Accelerator – sans doute l’incarnation la plus emblématique de la série Predator.

Sur le terrain

Le Predator Accuracy conserve judicieusement la caractéristique la plus positive du Predator Edge sortant avec sa semelle et son motif de crampons. Les crampons à lames offrent une réactivité adaptée aux joueurs agiles et créatifs auxquels ces chaussures sont les plus adaptées.

Les crampons ne sont pas aussi agressifs que ceux des chaussures de la catégorie « vitesse » – comme les gammes Adidas X et Nike Mercurial – mais se situent parfaitement entre ceux-ci et les modèles de crampons beaucoup plus traditionnels comme la Copa Mundial d’Adidas et la Nike. Temps. Le Predator Accuracy + est parfait pour les joueurs dont les jeux ne sont pas construits autour de la vitesse mais qui doivent être capables de se tordre et de se retourner rapidement pour créer de l’espace pour dicter à leurs équipes.

Résumé

Dans l’ensemble, c’est une excellente botte. C’est sans aucun doute la meilleure Predator depuis qu’Adidas a réintroduit le modèle en 2017 et bien la meilleure Predator sans lacets à ce jour.

Nous vous recommandons de respecter la taille du Predator Accuracy +.