Tanner Tessmann a impressionné en MLS cette saison. Abbie Parr / Getty Images

Le Bayern Munich devrait amener le milieu de terrain du FC Dallas Tanner Tessmann au club pour s’entraîner pendant l’intersaison de la MLS, ont déclaré des sources à ESPN.

Tessmann, 19 ans, a connu une belle année en MLS, commençant neuf matchs tout en développant son jeu au niveau senior. Si le milieu de terrain défensif est inclus dans l’équipe nationale de l’US Soccer ou dans le camp U23 plus tard ce mois-ci, il se rendra en Allemagne peu de temps après. La durée de son séjour d’entraînement serait affectée par le calendrier MLS, qui n’a pas encore été annoncé.

– Bonagura: Tessmann a choisi le FC Dallas plutôt que le football Clemson

La franchise texane et les géants allemands du Bayern ont établi un partenariat de jeunes florissant au cours des dernières saisons, le défenseur américain de 20 ans Chris Richards ayant fait un prêt en 2018 avant de signer définitivement un an plus tard.

Richards, un ancien coéquipier de Tessmann dans l’état du programme de développement olympique de l’Alabama, a continué à faire huit apparitions pour la première équipe du Bayern et 34 pour leur équipe de réserve Bayern II.

Alors que Tessmann devrait revenir à Dallas pour la prochaine saison MLS, la possibilité de rejoindre le Bayern, en prêt ou de manière permanente, à une date ultérieure demeure.

Avant de signer son premier contrat d’équipe avec le FC Dallas, Tessmann a signé une lettre d’intention pour jouer le kicker à l’Université de Clemson.

Les informations de Kyle Bonagura d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.