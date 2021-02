Tessica Brown, une fille de ‘Gorilla Glue’, alimente le faux imitateur alors que le rappeur admet faire semblant de lui coller une tasse au visage

La fille de ‘GORILLA Glue’, Tessica Brown, a déchaîné un faux copieur alors qu’un rappeur admet qu’il a fait semblant de coller une tasse Solo à son visage pour la publicité.

Len Martin, 37 ans, un aspirant désespéré « Gorilla Glue man », a déclaré qu’il avait organisé une cascade à l’hôpital après avoir été envieux Escapade collante de Brown devenir viral.

Brown, 40 ans, a cassé Internet lorsqu’elle a utilisé l’adhésif puissant pour coiffer ses cheveux après avoir manqué de laque en Louisiane.

L’expérience désastreuse – et douloureuse – a abouti à un voyage à l’hôpital et à une procédure de quatre heures pour enlever la colle.

Remarquer les gros titres du monde entier et comment les utilisateurs des médias ont été impressionnés par le virus de Brown TIC Tac vidéo montrant son horreur de coiffure DIY, Martin a pensé qu’il attraperait une publicité similaire.

L’homme de Belle Rose, en Louisiane, a mis en scène une vidéo de lui-même collant une tasse Solo rouge sur sa lèvre supérieure, affirmant qu’il allait prouver que Brown était un menteur et qu’il serait capable de lécher la colle.

Le musicien sans travail a réussi à convaincre le monde, y compris les médias internationaux, qu’il avait également été victime de l’adhésif populaire et s’est retrouvé à l’hôpital comme Brown.

« C’était pour empêcher les autres de faire la même erreur que Tessica mais aussi pour aider à faire prendre conscience de ma situation », a déclaré Martin.

«Je viens d’un quartier à faible revenu et je pense que d’autres feraient de même s’ils étaient à ma place.

«Je savais évidemment que son histoire était réelle.

« Mais je viens d’une famille pauvre et j’ai vu cela comme une opportunité de faire connaître mon histoire et combien d’argent ‘l’influence’ peut vraiment rapporter.

« Alors j’ai tout simulé. »

Il a réussi à duper les médias avec sa vidéo factice, qui le montrait prétendument en train d’étaler l’adhésif ultra-fort autour du bord de la coupe rouge, puis de le placer directement sur son visage, autour de sa bouche.

Dans le cadre de sa ruse, Martin a posté à l’époque: « Je pensais que cette nana avec la Gorilla Glue était en train d’inventer cette histoire. Mais non, c’est réel. Je ne sais pas pourquoi je l’ai essayé. »

Et il a prétendu qu’il faisait face à une opération, ajoutant: « Maintenant, ils parlent de me couper le bout des lèvres en chirurgie … vous priez pour moi [sic]. «

Il a même partagé une photo de lui-même avec la Solo Cup rouge « collée » sur son visage à l’hôpital.

Mais même le tir de salle était une mise en place, Martin admettant maintenant: «Je suis allé aux urgences, mais c’était parce que j’ai une blessure au bras.

«La photo avec la tasse était une mise en scène que ma fille avait prise.

«Tout était faux.»

Il était allé à l’hôpital pour un traitement orthopédique sur son coude foulé à Baton Rouge.

Martin a également expliqué aujourd’hui: « Si vous regardez la vidéo de près, je n’ai mis qu’un tout petit peu de colle sur la tasse et je l’ai tournée dans l’autre sens pour qu’elle ne touche pas réellement mes lèvres. »

Il a ajouté: «Mon père est atteint d’une maladie osseuse, j’ai une famille et je n’ai pas beaucoup d’argent.

«J’ai vu cela comme une chance de tout changer pour moi-même, de sensibiliser à ma musique et, espérons-le, de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de ma famille.»

Martin a perdu son emploi de menuisier dans des usines industrielles à cause de Covid et se bat maintenant pour lancer une carrière dans le rap.

Il a décidé de parler clairement de la cascade pour expliquer sa situation.

Brown cette semaine a menacé de poursuivre un blogueur qui a prétendu qu’elle avait simulé son calvaire capillaire pour gagner de l’argent.

Son avocat a envoyé une lettre de cessation et de désistement à la personne.

L’avocat Jeffrey Klein a insisté sur le fait que le compte diffamait Brown, affirmant que les commentaires « étaient faits dans le seul but de causer des pertes et des dommages à Tessica personnellement et professionnellement. «

Brown a été surnommé « Fille de Gorilla Glue« après elle Endurer un acte chirurgical pour enlever l’adhésif de son cuir chevelu jeudi dernier.

Maintenant, elle obtient une perruque personnalisée faite par le comédien Loni Love.

La mère de cinq enfants de Louisiane a déclaré que ses remèdes à la maison étaient inefficaces pour enlever la colle et qu’elle avait eu des maux de tête «extrêmes» pendant un mois.